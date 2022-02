Corona: Der Bundesrat hebt fast alle Massnahmen auf

Corona Das war's also? Ende Zertifikat. Maske fast überall. 23 Monate nach dem Ausrufen der ausserordentlichen Lage kündigt der Bundesrat den Übergang zur Normalität an. Freude? Ein bisschen. Euphorie? Null. Doris Kleck Jetzt kommentieren 16.02.2022, 19.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bundesrat Alain Berset und Bundespräsident Ignazio Cassis warnten vor zu viel Enthusiasmus. (KEYSTONE/Anthony Anex) Anthony Anex / KEYSTONE

Die Pandemie ist zur Routine geworden. Bundesrat Alain Berset absolvierte gestern seine 85. Medienkonferenz zu Corona. Sie markierte zumindest politisch so etwas wie das Ende der Pandemie. Ab heute gibt es praktisch keine Massnahmen mehr zur Bekämpfung des Virus. Beim Besuch von Restaurants oder Kinos muss man kein Zertifikat mehr zücken. Auch Personen ohne Immunisierung können wieder voll am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Die Masken fallen ausser im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen. Und infizierte Personen müssen sich weiterhin isolieren. Doch auch diese Einschränkungen gelten nur noch bis am 31. März. Dann endet nämlich die besondere Lage gemäss Epidemiengesetz, wie der Bundesrat entschieden hat. Die Verantwortung geht zurück an die Kantone und an die Bevölkerung. «Es ist ein wichtiger Schritt Richtung Normalität», erklärte Bundespräsident Ignazio Cassis.

Als die Krise ausbrach

Er erinnerte an den 16. März 2020. Damals rief der Bundesrat die ausserordentliche Lage aus. Das öffentliche Leben wurde komplett heruntergefahren. Schulen zu. Restaurants zu. Grenzen zu. Nur Lebensmittelläden und Apotheken blieben offen. Der Bundesrat mobilisierte 8000 Armeeangehörige um in Spitälern und an der Grenze zu helfen. Vier Mitglieder der Landesregierung traten an der Medienkonferenz auf. Und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga erklärte: «Nun muss ein Ruck durch das Land gehen.»

23 Monate befand sich das Land im Krisenmodus. Mal mehr und mal weniger. Und 23 Monate später verläuft die Medienkonferenz des Bundesrates gänzlich unspektakulär. «Die Pandemie hat ihren Schrecken verloren», sagte Gesundheitsminister Berset. Und fügte an: «Für eine Bilanz ist es noch zu früh.»

Mehr als 12’000 Tote und viel Leiden überall

Dennoch erwähnte er seine vielen Medienkonferenzen, die immense Arbeit von Verwaltung und Bundesrat. Dankte, dass die Schweiz mit dem Epidemiengesetz ein gute Grundlage zur Bekämpfung der Pandemie hatte. Dankte der wissenschaftlichen Task Force, deren Mandat ebenfalls Ende März ausläuft. Vergessen die Streitigkeiten und gegenseitigen Vorwürfe, die vom grossem Unverständnis zwischen Politik und Wissenschaft zeugten. Und er erinnerte an die mehr als 12’000 Menschen, die wegen des Virus gestorben sind. An das Gesundheitspersonal, das gelitten hat wie auch die Jugendlichen oder gewisse Wirtschaftszweige. Und an die Menschen die an den Folgen von Longcovid leiden. «Wir haben in der Krise sehr viel gelernt. Es war hart und mühsam. Nun können wir optimistisch sein für die nächste Zeit», so Berset.

Doch die Bundesräte kommunizierten betont nüchtern. Es fielen keine markigen Sätze, die in den Köpfen haften bleiben werden. Wie etwa im Mai 2020 als Berset verkündete: «Wir können Corona.» Die Freude über das Ende der Massnahmen garnierten sie mit Warnungen. «Wir müssen keine Angst haben vor einer Rückkehr zur Normalität, doch wir dürfen nicht zu enthusiastisch sein», sagte der Bundespräsident. «Wir müssen alert bleiben», sagte der Gesundheitsminister.

Denn: Da ist einerseits die Ungewissheit, wie sich das Virus weiterentwickeln wird. Aktuell präsentiert sich die epidemiologische Lage gut. Der Höhepunkt der Omikronwelle ist überschritten, eine Überlastung des Gesundheitswesens unwahrscheinlich. Doch der Bundesrat werde die Lage weiterhin aufmerksam verfolgen und wenn es nötig ist, wieder eingreifen. «Die Entscheide bedeute nicht, dass der Bundesrat seine Verantwortung nicht mehr wahrnimmt», so Cassis. Da sind andererseits die vulnerablen Personen, die es weiterhin zu schützen gilt. «Wir gewinnen Freiheiten zurück. Doch Freiheit gibt es nicht ohne Verantwortung», sagte Cassis. Wenn jemand weiterhin Masken tragen wolle, solle man dies respektieren. Berset forderte Toleranz. Und auch er appellierte an die Eigenverantwortung.

Die Parteien sind sich fast wieder einig

Vor 23 Monaten herrschte Einigkeit. Die Parteien setzten mit einer gemeinsamen Medienmitteilung ein Zeichen: Sie erinnerten an die Inschrift in der Bundeshauskuppel: «Unus pro omnibus, omnes pro uno» – Einer für alle, alle für einen. Diese Einigkeit herrschte nicht lange an, zum Ende ist sie fast wieder da. Zwar hätte die SP gerne noch die Maskenpflicht in den Läden aufrechterhalten und die SVP die besondere Lage sofort beendet. Die Gewerkschaften ermahnten die Arbeitgeber an ihre Verantwortung gerade für die vulnerablen Arbeitnehmer. Die FDP forderte Bundesrat Berset auf, die Lehren aus der Pandemie zu ziehen. Die Mitte lobte sich, den pragmatischen Weg geprägt zu haben. Und alle fordern sie: Man müsse für den Herbst gerüstet sein. Falls das Virus doch wieder zu Belastung werden sollte. Doch im Moment herrscht: vorsichtiger Optimismus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen