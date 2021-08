Corona CO2-Messgeräte im Klassenzimmer: Viele Kantone spielen den Ball an die Gemeinden weiter - die Lehrer akzeptieren das nicht Der Lehrerverband fordert, dass im Kampf gegen Covid-19 jedes Klassenzimmer mit einem CO2-Messgerät ausgerüstet wird. Davon ist die Schweiz weit entfernt. Ein Vorreiter ist Baselland - zumindest teilweise. Dominic Wirth 13.08.2021, 08.22 Uhr

In vielen Kantonen sind die Sommerferien am Montag zu Ende. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Gaetan Bally / KEYSTONE

Bald geht es wieder los. Am Montag öffnen in vielen Kantonen die Schulhäuser nach den Sommerferien ihre Türen. Ein Thema ist auch nach den vielen Wochen Pause nicht verschwunden: Das Coronavirus und die Diskussion darüber, welche Massnahmen noch notwendig sind, um es im Zaum zu halten. Sie gewinnt gerade vor dem Hintergrund der steigenden Fallzahlen zusätzlich an Brisanz.

Der Lehrerverband LCH hat Anfang Woche an einer Pressekonferenz die Massnahmendebatte befeuert. Eine der Hauptforderungen der Lehrer: In jedem Klassenzimmer soll noch in diesem Jahr ein CO2-Messgerät installiert werden. Dieses soll die Luftqualität überwachen - und Alarm schlagen, wenn die Luft so dick ist, dass es die Verbreitung des Sars-CoV-2-Virus erleichtert. Die Installation entsprechender Geräte hat auch die wissenschaftliche Taskforce des Bundes bereits im April als wünschenswert bezeichnet.

Viele Kantone sehen sich nicht in der Verantwortung

Doch wie viele CO2-Messgeräte sind an den Schweizer Schulen tatsächlich im Einsatz, so, wie es die Lehrer sich wünschen und die Wissenschaft es empfiehlt?

Abschliessend lässt sich diese Frage nicht klären. Eine Umfrage von CH Media bei den Kantonen jedenfalls fördert vor allem eines zu Tage: Dass die meisten Kantone nichts wissen - und sich auch nicht in der Verantwortung sehen. So schreibt etwa der Kanton St. Gallen, dass er CO2-Messgeräte für sinnvoll halte, deren Einsatz aber Sache der Schulen vor Ort sei. Man habe keine Kenntnis darüber, ob bereits Geräte vorhanden seien.

So oder ähnlich klingt das vielerorts. Es heisst dann, dass die Schulen Sache der Gemeinden seien. Oder dass, wo dies wie bei Mittel- oder Berufsschulen nicht zutrifft, «die Anschaffung solcher Geräte innerhalb der Kompetenzen und dem Budget der einzelnen Schulen» liege. Das schreibt die Bildungsdirektion Zürich auf Anfrage. Manche, etwa Basel-Stadt, stellen vereinzelt Geräte zur Verfügung - oder wollen das, wie Luzern, im neuen Schuljahr testweise tun.

Der Lehrerverband wünscht sich aktivere Kantone

Die Kantone spielen den Ball also oft weiter, so gut das eben geht. Samuel Zingg, den Vizepräsidenten des Lehrerverbands LCH, ärgert das. «Ich finde es fahrlässig, dass viele Kantone sich einfach der Diskussion entziehen», sagt er. Der Glarner Sek-Lehrer nimmt die Kantone in die Pflicht. Diese hätten im Bildungsbereich die Oberaufsicht. «Dazu gehört es auch, bei Themen wie den CO2-Messgeräten Einfluss zu nehmen - mit Informationen, mit klaren Empfehlungen, nicht zuletzt auch mit Geld», sagt Zingg.

Samuel Zingg, Vizepräsident LCH LCH

Der Lehrerverbands-Vizepräsident verweist auch auf die aktive Rolle, die der Bund beim Pandemiemanagement an den Schulen einnimmt. Der ist zwar nicht für das Bildungswesen zuständig. Doch er setzt sich mit Nachdruck für Reihentests an den Schulen ein - mit zwei Mitteln: politischem Druck und finanzieller Hilfe. Die Kantone müssen die Tests zwar organisieren. Bezahlt werden sie aber vom Bund. «Man kann seine Rolle im Bildungsföderalismus also auch aktiver interpretieren, als das die Kantone tun», sagt Zingg.

Dort herrscht vor dem Schulstart ein Massnahmen-Wildwuchs. Es gibt Kantone, die sich der Test-Aufforderung aus Bern verweigern und nur bei Ausbrüchen testen wollen, St. Gallen etwa oder der Thurgau. Es gibt jene, die weiter auf Reihentests setzen, zu ihnen gehören Aargau, Luzern oder Zug. Andere, die noch unschlüssig sind, wie es genau weitergeht - Zürich etwa oder die Waadt. Und dann gibt es den Kanton Baselland, der nicht nur breit testet, sondern auch wie kein anderer auf CO2-Messgeräte setzt.

Baselland macht gute Erfahrungen

Dort trägt der Kanton - anders als im Rest der Schweiz - auch die Schulen der Sek-I-Stufe. An diese und die ebenfalls kantonalen Mittel- und Berufsschulen wurden im Mai insgesamt 500 CO2-Messgeräte verteilt. Laut Beat Lüthy, dem Leiter des Amts für Volksschulen, werde das zwar nicht für jedes einzelne Schulzimmer reichen. «Es ist aber genug, um den Bedarf grösstenteils zu decken», sagt er.

Noch auf grün: CO2-Messgeräte, wie sie der Kanton Baselland einsetzt. Caru

Lüthy liess bereits Ende 2020 ein Pilotprojekt zum Einsatz der Messgeräte durchführen. Die Rückmeldungen waren sehr positiv. «Die Geräte haben den Lüftungsprozess vereinfacht und standardisiert», sagt er. Ein Ampelsystem zeigt an, wann die Luftqualität so schlecht ist, dass die Fenster geöffnet werden müssen.

Ernst Schürch, der Präsident der Amtlichen Kantonalkonferenz der Lehrer in Baselland, hat in seinem Klassenzimmer ein Gerät im Einsatz. Er sagt, er sei überrascht gewesen, wie schnell die Luftqualität sich verschlechtert. Einfach in der Pause lüften reiche vielfach nicht aus. Es komme öfter vor, dass die Schüler selbstständig lüften, weil die Ampel auf orange stehe, so Schürch.

Der Kostenpunkt eines Geräts in Baselland: 300 Franken. Wobei andere Modelle auch schon günstiger - ab ungefähr 150 Franken - zu haben sind. Eine Investition, die sich lohne, sagt Beat Lüthy. Zumal das Thema Luftqualität die Schulen schon länger umtreibt - und das auch noch tun wird, wenn die Corona-Pandemie irgendwann vorbei ist. Der Kanton Baselland empfehle deshalb auch den von den Gemeinden getragenen Primarschulen den Einsatz von CO2-Messgeräten, sagt Lüthy.