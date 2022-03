Corona Bund soll bei Pandemie die Zeche zahlen: Gastro-Suisse, Jacqueline Badran und Co. lancieren Initiative Betriebe, Selbstständige und Freischaffende sollen entschädigt werden, wenn sie in einer Pandemie wegen behördlichen Einschränkungen finanzielle Einbussen erleiden. Das fordert die «Entschädigungs-Initiative». Stefan Bühler, Doris Kleck Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Jacqueline Badran meldet sich mit der «Entschädigungs-Initiative» zurück. Bild: Keystone

Angekündigt hat der Verband Gastro-Suisse die Initiative schon vor einem Jahr. Flankiert von Mitte-Nationalrat Alois Gmür präsentierte Verbandspräsident Casimir Platzer am 29. März 2021 die Idee für eine «Gerechte Entschädigung im Pandemiefall». Trotz Milliardenkrediten funktioniere die im Zuge der Coronakrise aufgebaute Härtefallregelung nicht oder nicht gut genug, lautete die Botschaft.

Einen Initiativtext konnten Gmür und Platzer damals nicht vorlegen. Sie stellten ihn für die zweite Jahreshälfte 2021 in Aussicht. Auch wollten sie noch Alliierte suchen, etwa in der Kultur- und Veranstaltungsbranche.

Ankündigung ohne Inhalte: Vor einem Jahr präsentierten Casimir Platzer (rechts) und Alois Gmür die Idee einer Volksinitiative. Bild: Keystone (Bern, 29. März 2021)

Gastrokönig Rudi Bindella engagiert sich im Initiativkomitee

Die Vorbereitungsarbeiten dauerten länger. Doch nun liegt ein Initiativtext vor, und auch das Initiativkomitee hat sich konstituiert. Offensichtlich ist es Platzer und seinen Mitstreitern gelungen, eine sehr breit aufgestellte Allianz zu zimmern – mit Vertreterinnen und Vertretern aus allen Bundesratsparteien, mit Grünen und Prominenz aus der Privatwirtschaft. Das zeigen Dokumente, die dieser Zeitung vorliegen.

Dem Initiativkomitee gehören mehrere Ständeräte an, darunter Josef Dittli (FDP), Beat Rieder (Mitte), Roberto Zanetti (SP) und Adèle Thorens (Grüne). Dazu gesellen sich aus dem Nationalrat nebst anderen Gewerbepräsident Fabio Regazzi (Mitte), Jacqueline Badran (SP), Daniela Schneeberger (FDP), Christian Imark (SVP) sowie die ehemalige Grünen-Präsidentin Regula Rytz. Die Gastronomie ist nebst Präsident Platzer mit dem Unternehmer Rudi Bindella vertreten. Auf Anfrage bestätigt Alois Gmür: «Am 30. März wollen wir mit der Unterschriftensammlung starten.»

«Betriebe, Selbstständige sowie Freischaffende» sollen profitieren

Gemäss dem Initiativtext soll im Pandemiefall entschädigt werden, «wer durch eine zeitlich begrenzte behördliche Massnahme wirtschaftlich massgeblich betroffen ist». Die Entschädigung soll die ungedeckten laufenden Kosten und den Erwerbsausfall abdecken. Bezahlen soll diejenige Behörde, «die für die Anordnung der Massnahmen überwiegend verantwortlich ist». Also wohl hauptsächlich der Bund.

Profitieren sollen «Betriebe, Selbstständige sowie Freischaffende im Bereich Kultur». Für die Anmeldung und Abrechnung der Kurzarbeit von Angestellten soll das in der Coronapandemie entwickelte vereinfachte Verfahren in der Verfassung verankert werden, für Selbstständige der Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung.

Initiant kündigt bereits möglichen Rückzug an

Nationalrat Alois Gmür (Die Mitte). ANTHONY ANEX

«Es ist nicht unser Ziel, mehr Gelder für Betroffene herauszuholen», sagt Gmür. Doch hätte sich bei Corona gezeigt, dass die gesundheitlichen Fragen im Pandemiefall rechtlich viel besser geregelt seien als wirtschaftliche Aspekte. «Bei den Härtefallregelungen mussten wir improvisieren.» Rückmeldungen aus dem Gewerbe hätten ihm während der letzten zwei Jahre ausserdem gezeigt, «dass die unterschiedliche Handhabung von Entschädigungen in den Kantonen nicht verstanden wurden, hier braucht es eine gewisse Vereinheitlichung».

Doch wozu eine Initiative, wenn schon im Komitee fast alle Parteien vertreten sind? Da wäre es doch ein Leichtes, sämtliche Forderungen durch das Parlament zu bringen. Gmür streitet denn auch gar nicht ab, dass es sich bei dem Volksbegehren in erster Linie um ein politisches Vehikel handelt. «Die Entschädigungsinitiative soll Druck aufbauen im Hinblick auf die Revision des Epidemiengesetzes», räumt er unumwunden ein, «damit wir dort gewisse Forderungen leichter durchbringen». Der Bundesrat hat bereits angekündigt, voraussichtlich im Sommer 2023 eine Reform des Epidemiengesetzes zu lancieren. «Werden in der Revision die wichtigsten Forderungen aufgenommen, werden wir die Initiative wohl zurückziehen», stellt Gmür schon vor der Lancierung in Aussicht.

Nicht alle angefragten Politiker beteiligen sich am Manöver

Nationalrat Andri Silberschmidt (FDP). PETER KLAUNZER

Offensichtlich haben sich nicht alle angefragten Politiker für dieses Manöver einspannen lassen. So sagt etwa FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt, er unterstütze zwar die Stossrichtung der Initiative, «doch die Frage der Entschädigungen muss im Epidemiengesetz geregelt werden und nicht in der Verfassung». Dass der Gastroverband eine Volksinitiative lanciere, sei verständlich: «Doch wir Parlamentarier können das Anliegen direkt einbringen und einfach das Gesetz ändern.»

Eine grosszügigere staatliche Unterstützung bei künftigen Pandemien lehnt Silberschmidt ab: «Die Hilfen von Bund und Kantonen mit Kurzarbeitsentschädigung und Härtefallgeldern waren ausreichend.» Viele Betriebe hätten viel Geld bekommen: «Letztes Jahr wurden trotz der Pandemie auch wieder viele neue Gastrounternehmen gegründet. Die Branche lebt.»

