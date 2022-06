AHV-Abstimmung und Frauenrente: Leistet Berset vollen Einsatz?

Herausforderungen Corona, Ex-Geliebte und Crypto-Affäre: Die AHV-Abstimmungsschlacht fällt für Berset in eine Zeit der Krise Die wichtigste Abstimmung dieser Legislatur fällt in eine schwierige Zeit: Alain Berset ist gerade auf verschiedenen Ebenen gefordert. Es stellt sich darum die Frage, mit wie viel Elan er sich für die AHV-Vorlage einsetzt, die seine Partei ablehnt. Anna Wanner Jetzt kommentieren 27.06.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bundesrat Alain Berset erklärte an der Medienkonferenz vom Montag die Reform AHV 21 für notwendig und dringend. Peter Schneider / KEYSTONE

Zwei lange Jahre steuerte Gesundheitsminister Alain Berset das Land durch die Corona-Pandemie. Trotz Fehlern attestieren ihm gar Kritiker, eine gute Arbeit vollbracht zu haben. Doch von einer Krise schlittert Berset in die nächste. Und die Zahl der Herausforderungen wächst.

Bereits im September platze eine kleine Bombe, als die «Weltwoche» publik machte, dass eine Ex-Geliebte Alain Berset zu erpressen versuchte. Die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) von National- und Ständerat untersuchten daraufhin die Affäre und kamen jüngst in einem Bericht zum Schluss, dass Berset und die Strafverfolgungsbehörden korrekt gehandelt hatten.

Doch nun droht neues Ungemach. Die GPK will die Untersuchung nochmals neu aufrollen, da E-Mails des früheren Generalsekretär Lukas Bruhin und der Erpresserin auf «mysteriöse Weise verschwunden» sind, wie der «Sonntagsblick» berichtete.

Das kommt auch deshalb ungelegen, weil gegen Bersets ehemaligen Kommunikationschef wegen Amtsgeheimnisverletzung ein Strafverfahren läuft. Es geht dabei um ein Leak in der Crypto-Affäre, bei dem mutmasslich Informationen vorzeitig an die Medien gelangten. Nun stellt sich auch die Frage, ob und wie viel Berset davon wusste.

Der grosse Rentenstreit und die kritische Rolle Bersets

Am Montag startete der Bundesrat die Kampagne für die wichtigste Abstimmung dieser Legislatur: Es geht um eine stabile Finanzierung der AHV-Rente. Der Sozialminister rief in Erinnerung, dass jeden Monat rund 2,6 Millionen Menschen eine AHV-Altersrente beziehen. Wegen längerer Lebenserwartung und vor allem wegen der Pensionierung der Babyboom-Generation schwindet die Finanzierungsgrundlage. Und der Bedarf an neuen Renten, sprich Geld, wächst. Um diese massive demografische Verschiebung aufzufangen und die Renten mittelfristig zu finanzieren, hat das Parlament einen Kompromiss gezimmert (siehe unten). Kern der Vorlage ist die schrittweise Erhöhung des Frauenrentenalters, das mehr Einnahmen und weniger Ausgaben verspricht. Ab 2028 werden Frauen und Männer beide mit 65 Jahren pensioniert. Im Gegenzug erhält eine Übergangsgeneration von neun Frauenjahrgängen (1961-1969) einen lohnabhängigen Rentenzuschlag.

Das ist die Reform AHV 21 Am 25. September stimmt die Bevölkerung über die Stabilisierung der AHV (AHV 21) ab. Ziel ist es, die Finanzen der AHV bis 2030 zu sichern und gleichzeitig das Rentenniveau zu halten. Das sind die Massnahmen: - Schrittweise Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65: Frauen, die ab 2025 in Pension gehen, müssen länger arbeiten. Das Alter wird jährlich um drei Monate erhöht. Ab 2028 ist es jenem der Männer angeglichen. Zusatzfinanzierung: 1,4 Milliarden Franken. - Ausgleich für Übergangsgeneration: Die ersten neun Jahrgänge, die von der Reform betroffen sind, erhalten einen lebenslangen Rentenzuschlag. Abhängig vom Einkommen erhalten die Frauen zwischen 50 und 160 Franken pro Monat. Der Zuschlag wird nach Jahrgang abgestuft: Wer drei Monate länger arbeitet, erhält weniger als Frauen, die neun Monate länger arbeiten. Gleichzeitig sind die Rentenabzüge für Frauen der Übergangsgeneration abgeschwächt, die früher in Pension gehen wollen. Kostenpunkt: 600 Millionen Franken. - Flexibilisierung: Männer und Frauen können neu auch im Teilzeitpensum weiterarbeiten und teilweise Renten beziehen. Die Modernisierung ermöglicht einen sanfteren Übergang zwischen Erwerbsleben und Rente. - Finanzierung über erhöhte Mehrwertsteuer: Der normale Satz wird von 7,7 auf 8,1 Prozent erhöht. Die Änderung der Mehrwertsteuer bedarf einer Zustimmung von Volk und Ständen. Es gibt also zur Gesetzesänderung eine zweite Vorlage, die aneinander gekoppelt sind. Die zusätzliche Hürde eines zwingenden Referendums: nebst der Bevölkerung müssen auch die Kantone zustimmen. Zusatzfinanzierung: 1,5 Milliarden Franken.

Berset erklärt, die Reform sei nicht nur «notwendig», sondern auch «dringend». Je länger die Politik zuwartet, desto schneller wächst das Loch für die Finanzierung der neuen Renten. Doch wie glaubhaft wird der Sozialminister die Vorlage vertreten, wenn seine eigene Partei, die SP, diese vehement ablehnt?

Berset weicht der Frage aus. Es sei es nicht Aufgabe des Bundesrats, einen Abstimmungskampf zu führen - wobei er sich für die Altersreform 2020 stark eingesetzt hatte. Eine Vorlage, die auch die SP unterstützte. Berset erklärte, die Kompensation für die Frauen sei grosszügig. Das Modell, das nun zur Abstimmung stehe, orientiere sich stark an jenem, das der Bundesrat ursprünglich vorgeschlagen habe. Und überhaupt sei es im Interesse der gesamten Bevölkerung, die Altersvorsorge nachhaltig zu finanzieren und eine Stabilität hinzukriegen.

Die SP, die Grünen und die Gewerkschaften sehen das freilich anders. Sie wehren sich vor allem dagegen, dass die Finanzierung der AHV alleine auf dem «Buckel der Frauen» geschehen soll. Sie fahren Ende Woche ihre Kampagne hoch. Erwartet wird Grosses. Denn mit der Abstimmung entscheidet sich vorab, in welche Richtung künftige AHV-Reformen gehen könnten. Lehnt die Bevölkerung die Reform trotz grosszügiger Kompensationen für die Frauen ab, können sich die Jungfreisinnigen ihre Initiative zur allgemeinen Erhöhung des Rentenalters auf 66 abschminken. Ein Nein gäbe hingegen zwei Initiativen der Gewerkschaften neuen Schub. Eine verlangt den Ausbau, eine 13. AHV-Rente. Die zweite hält eine neue Finanzierung parat: über die Gewinne der Nationalbank.

Über Erfolg und Misserfolg

Die Abstimmung hat eine viel weitreichendere Bedeutung: Sie entscheidet über Erfolg oder Misserfolg einer ganzen Legislatur. Schaffen es die Bürgerlichen von SVP bis GLP trotz Schulterschluss nicht, eine wichtige Sozialreform zu verwirklichen, wäre das ein Armutszeugnis und verspräche nichts Gutes für weitere notwendige Reformen. Denn auch wenn die AHV21-Vorlage durchkommt, fehlt ab 2028 wieder Geld zur Finanzierung der Renten.

Für die Linken hat diese Abstimmung ein ähnlich grosses Gewicht: Es wäre dies die erste grosse Sozialreform seit Jahrzehnten, die gegen den Willen der SP verwirklicht würde.

Für beide Seiten steht also viel auf dem Spiel. Und mitten drin steckt Berset. Für ihn ist die Situation ebenfalls verzwickt. Er weiss nicht nur, wie die finanzpolitischen Realitäten des Vorsorgewerks aussehen, er weiss nach elf Jahren im Amt auch, wie schwierig es ist, Mehrheiten für eine neue Reform zu schaffen. Für ihn wäre ein Gelingen auch ein persönlicher Befreiungsschlag: Er hätte das wichtigste Sozialwerk vorerst gerettet. Und könnte den negativen Schlagzeilen ein Ende setzen.

Klar ist nämlich: Bersets Aufgaben werden nicht kleiner und sie werden auch nicht weniger. Just in seinem Departement liegen die grössten Baustellen brach: nebst der AHV muss auch die berufliche Vorsorge und das Gesundheitssystem reformiert werden. Es sind dies Probleme, die das Land aus eigener Kraft lösen könnte. Doch es ist ein Murks: In der Gesundheit hat Berset mit seinem Beharren auf den eigenen Vorschlägen alle gegen sich aufgebracht. Gleichzeitig steht die Reform der Pensionskassen vor dem Absturz.

Zeitgleich kämpft der Gesundheitsminister auch noch gegen die Initiative, welche die Massentierhaltung in der Schweiz verbieten soll. Zusammen mit der AHV ist dies der achte Abstimmungskampf, den Berset innert Jahresfrist führt.

Und ja, Corona ist auch nicht weg. Die aktuelle Sommerwelle scheint die Bevölkerung noch wenig zu kümmern, die Grundimmunisierung ist da. Doch was bringt der Herbst? Nur was der Winter bringt, ist klar: Wenn alles nach den Plänen Bersets läuft, wird er im Dezember zum zweiten Mal zum Bundespräsidenten gewählt - und kann dann in die weite Welt entfliehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen