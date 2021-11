Covid-Abstimmung: Zertifikatsgegner rufen in Bern zu Gewalt auf

Am Sonntag könnte es in Bern ungemütlich werden: Die Gegner rufen in einschlägigen Foren zu Behinderung der Einsatzkräfte sowie zu Gewalt auf. Die Polizei sperrt die Bundesterrasse und könnte Strassen um das Bundeshaus abriegeln.

Anna Wanner 26.11.2021, 16.43 Uhr