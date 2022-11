Corona: Mädchen (13) geht wegen Schulausschluss vor Bundesgericht

Covid-19 13-Jährige verweigerte Coronatest und durfte deshalb nicht in die Schule: Jetzt wehrt sie sich vor Bundesgericht Ist Covid-19 eine so gefährliche Krankheit, dass einem Mädchen das Grundrecht auf Bildung vorenthalten werden darf? Mit dieser Frage müssen sich jetzt die Richter in Lausanne befassen. Kari Kälin Jetzt kommentieren 01.11.2022, 16.30 Uhr

Eine Schülerin beim Spucktest. (Symbolbild) Ennio Leanza/Keystone

Am 9. April 2021 müssen die Kinder einer 6. Primarklasse in einer Zürcher Gemeinde zum Massenspucktest antraben. Es hat zuvor ein paar positive Coronafälle an der Schule gegeben, die Behörden wollen jetzt Infektionsketten unterbrechen. Das Testaufgebot haben Kinder und Eltern zwei Tage zuvor erhalten.