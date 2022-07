Statistik: Emissionen aus Benzin und Diesel leicht angestiegen

Frick Behördenwillkür stösst ihr sauer auf: Wie Steffi Kuhn in ihrer neuen Funktion Notleidenden die Verzweiflung nimmt

Seit 1. Dezember 2021 ist die 42-Jährige Standortleiterin des Kirchlichen Regionalen Sozialdienstes Oberes Fricktal. Neben der Beratung und Hilfe von Menschen in Krisensituationen, vermittelt sie an und korrespondiert mit allerlei Behörden. So auch mit der irakischen Botschaft, über die sie sich enervierte.