Café Fédéral Wenn der Bundeskanzler stolz furzt Er ist viel weniger bekannt als die sieben Bundesräte. Doch Bundeskanzler Walter Thurnherr ist der witzigste Redner in Bundesbern. Christoph Bernet 11.07.2022, 05.00 Uhr

Begnadeter Redner: Bundeskanzler Walter Thurnherr bei einer Medienkonferenz am 22. Juni 2022 in Bern. Anthony Anex / KEYSTONE

Obwohl seit 2016 im Amt, ist der breiten Bevölkerung der Namen des amtierenden Bundeskanzlers, Walter Thunherr, kaum geläufig. Vor Wochenfrist stand Thurnherr für einmal im Scheinwerferlicht – wenn auch im bescheidenen Rahmen der Maturfeier der Kantonsschule Glarus.

Dort hielt der Bundeskanzler eine bemerkenswerte Rede mit dem Titel «Fart Proudly!» («Furzt stolz!»), auf eine Abhandlung von Benjamin Franklin über das geschwülstige Gebaren der Wissenschaft. Humor stand auch im Zentrum von Thurnherrs Rede. «Sie glauben nicht, wie viele Leute sich wahnsinnig wichtig nehmen, und ich arbeite in Bundesbern, ich weiss, wovon ich spreche», sagte Thurnherr. Immerhin: Im Bundesrat werde mit Hilfe von Humor manchmal ein Knoten gelöst.

Die Verwaltung muss hingegen ziemlich humorfrei sein. Denn, so Thurnherrs These, brauche Humor, wer aus Fehlern lernen will. Doch die Fehlerkultur sei in Bundesbern abhandengekommen. Dabei wäre sie wichtig, damit Mitarbeitende wagen, Neues auszuprobieren. Es dürfte also niemanden erstaunen, dass die Verwaltung «nicht kreativ ist», so der Bundeskanzler.

Was will er den Maturandinnen also mitgeben? In der beruflichen Zukunft Verwaltungen tunlichst meiden? Nein, denn gleichzeitig rief er seine Zuhörerschaft dazu auf, sich in Zukunft Bundesratskan