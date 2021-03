Café Fédéral Wahlbetrug und Tricksereien - die «Musterdemokratie» Schweiz gibt ein schlechtes Bild ab Die Schweiz sieht sich als demokratischer Leuchtturm für die ganze Welt. Doch in jüngster Zeit häufen sich peinliche Meldungen. Christoph Bernet 29.03.2021, 05.00 Uhr

Verdacht auf Wahlbetrug bei den Grossratswahlen in Frauenfeld: Blick in ein Stimmlokal.

Die Schweiz ist stolz auf ihre demokratische Tradition. In Sachen Demokratie zeigt die Eidgenossenschaft globales Sendungsbewusstsein: «Der Bund trägt zur Förderung der Demokratie und einem friedlichen Zusammenleben der Völker bei», so die Verfassung. Die Schweiz entsendet Wahlbeobachter in Länder rund um den Globus. Sie sollen sicherstellen, dass das zarte Pflänzchen der Demokratie auch in fernen Gefilden spriesst.