Zelt für Ungeimpfte oder digital: DV-Probleme mit Ungespritzten

Café Fédéral Ein Zelt für Ungeimpfte: Die Probleme der Parteien mit ungespritzten Delegierten Die Corona-Regeln stellt die Parteien bei den Delegiertenversammlungen vor eine Herausforderung: Es gilt 2G, Ungeimpfte haben also keinen Zutritt. Gerade für SVP und Grüne eine Schwierigkeit - die sie ganz unterschiedlich lösen. Kari Käli 17.01.2022, 05.00 Uhr

Sie sind geimpft oder genesen und durften drinnen sein: SVP-Präsident Marco Chiesa, der Berner Kantonalpräsident Manfred Bühler und Bundesrat Ueli Maurer. Anthony Anex / KEYSTONE

Grüne und SVP: Die Politik der beiden Polparteien passen so gut zueinander wie Greta Thunberg und ein Formel-1-Fanclub. In Sachen Corona gibt es eine gewisse Schnittmenge. Beide Parteien – die SVP aber deutlich mehr – zählen an der Basis relativ viele Impfskeptiker. Was wiederum logistische Herausforderungen generiert: Wie solle man in Zeiten von 2G eine Delegiertenversammlung durchführen, ohne Ungeimpfte vom Entscheidungsprozess zu verbannen?