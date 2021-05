Café Fédéral Der Kindergarten der Konkordanz - wie sich die Bundesratsparteien der Verantwortung entziehen Im Schweizer Politiksystem sind alle wichtigen Kräfte in die Regierung eingebunden. Aber zu dieser Beteiligung stehen die grossen Parteien nur sehr selektiv. Christoph Bernet 31.05.2021, 05.00 Uhr

Die Fraktions- und Parteichefs der Regierungsparteien tauschen sich an den Von-Wattenwyl-Gesprächen mit dem Bundesrat aus (7. Mai 2021). Anthony Anex / KEYSTONE

Die Schweiz, so haben wir es im Staatskundeunterricht gelernt, wird vom Bundesrat regiert. Er entscheidet gemäss dem Kollegialitätsprinzip: Was der Gesamtbundesrat beschlossen hat, wird von all seinen Mitgliedern nach aussen vertreten.