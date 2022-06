Die unheimliche Wirkung von Kohlensäure auf die Politik

Café Fédéral «Blöterle» mit dem Ständerat In den eidgenössischen Räten herrscht getränketechnisch eine Zweiklassengesellschaft. Diese legt die unheimliche Wirkung von Kohlensäure auf die Qualität der Politik offen. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

Ständerat ist das erstrebenswerteste politische Amt im Land. Man vertritt zusammen mit nur einem Gspänli einen ganzen Kanton, trägt aber keinerlei Exekutivverantwortung. Man wird eingeladen zu Apéros, in Verwaltungsräte und politische Beiräte - und in jeder Hinsicht fürstlich honoriert. Auf der Strasse aber bleibt man unerkannt, weil ja in aller Regel die lärmigen Nationalrätinnen und Nationalräte in die Arena aufgeboten werden, um die Leute zu nerven.