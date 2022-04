Bundesrichter suchen Teamgeist: Retraite bei Sawiris in Andermatt

Bundesstrafjustiz Retraite bei Sawiris – wie das Bundesstrafgericht im Viersternhotel in Andermatt den Teamgeist suchte Das Bundesstrafgericht in Bellinzona machte Schlagzeilen wegen Streit, Mobbing und Sittenzerfall. Auf Geheiss der Politik wird jetzt versucht, das Klima zu verbessern. Henry Habegger Jetzt kommentieren 29.04.2022, 07.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Exklusive Adresse: Radisson Blu in Andermatt. Soeren Dam Thomsen / Urner Zeitung

Im Radisson Blu in Andermatt hielt sich am 12. und 13. April eine besondere Truppe auf: Mehr als ein Dutzend leitende Richterinnen und Richter sowie weiteres Personal des Bundesstrafgerichts in Bellinzona. «Es ist richtig, dass wir in Andermatt eine zweitägige Retraite für insgesamt 17 Mitarbeitende aller Berufs- und Mitarbeitergruppen des Bundesstrafgerichts durchgeführt haben», bestätigt das Gericht, das seit Anfang Jahr vom ehemaligen Basler Chefstaatsanwalt Alberto Fabbri (Die Mitte) präsidiert wird.

Das Vierstern-Superior-Hotel Radisson Blu war im Dezember 2018 von den beiden Investoren Samih Sawiris und Johan Beerlandt (Präsident des belgisch-ägyptischen Bauunternehmens Besix) eröffnet worden.

Die Retraite unter neuer Leitung ist Teil des Versuchs, das Klima und den Teamgeist am Gericht zu verbessern, das in den letzten Jahren Schlagzeilen wegen einer Art Sittenzerfall machte. «In der Abgeschiedenheit des Tessins haben sich am Bundesstrafgericht offenbar seltsame Sitten breitgemacht. Kritiker berichten von Mobbing, Sexismus, Spesenrittern, arbeitsscheuen Richtern und Tricks bei Überstunden», schrieb CH Media im Dezember 2019. Namentlich Tessiner Personal werde von hohen Richtern schikaniert.

Steht für den Neuanfang: Alberto Fabbri, Präsident des Bundesstrafgerichts. Peter Klaunzer / KEYSTONE

In der Folge wurden aufsichtsrechtliche Untersuchungen ausgelöst. Die Verwaltungskommission (VK) des Bundesgerichts attestierte Bellinzona unter anderem ein vergiftetes Arbeitsklima, fand aber keine belastbaren Hinweise auf Mobbing gegen Tessiner und keinen Sexismus. Was dem Bundesgericht eine Rüge der Oberaufsicht GPK des Bundesparlaments eintrug, die in einem Bericht etwa festhielt: «Für die GPK ist die Schlussfolgerung der VK nicht nachvollziehbar, dass es keine Hinweise auf sexuelle Übergriffe irgendwelcher Art, weder physische noch psychische sexuelle Belästigungen gebe.»

Eine von Bellinzona auf Betreiben der GPK eingesetzte Mobbing-Expertin diagnostizierte dem Bundesstrafgericht ein «Klima der Angst», «Angstgefühle in Bezug auf das Management» sowie «Clan-Bildung». Die GPK verlangte vom Gericht in der Folge, «geeignete Massnahmen zur besseren Verständigung mit den italienischsprachigen Gerichtspersonen auf allen Stufen des Gerichts zu ergreifen.»

So kam es zur Retraite in Andermatt. «An den zwei Tagen haben wir intensiv und konsequent an der Umsetzung der Empfehlungen der Aufsichtsbehörden weitergearbeitet und konkrete Massnahmen diskutiert und geplant», schreibt Generalsekretär Marc-Antoine Borel auf Anfrage. «Die bereits umgesetzten und vorgesehenen Massnahmen verfolgen das Ziel, das Arbeitsklima am Bundesstrafgericht weiter zu verbessern.»

Seit Anfang Jahr ist in Bellinzona ein neues Präsidium am Werk, das die umstrittenen Vorgänger Sylvia Frei und Stephan Blättler (beide SVP) ersetzt: Alberto Fabbri und seine Vizepräsidentin Joséphine Contu Albrizio (FDP), auch sie einst Staatsanwältin des Bundes. Drittes Mitglied der Gerichtsleitung ist Richterin Andrea Blum (SVP), die als Vertraute des einflussreichen SVP-Nationalrats Pirmin Schwander gilt.

In der Arbeitsgruppe hätten sechs italienischsprechende und im Tessin wohnende Mitarbeitende der Dienste im Generalsekretariat und ein Richter mitgewirkt, so Borel. «Weiter waren noch sechs französischsprachige Mitarbeitende miteinbezogen.» Die Mehrheit der Teilnehmenden waren demnach Vertreter der lateinischen Schweiz, die sich zuletzt von Deutschschweizern ausgegrenzt fühlten – einem zentralen Kritikpunkt wurde also offenbar Rechnung getragen.

«Die Arbeitsgruppe hat an der Umsetzung der Empfehlungen der Aufsichtsbehörden weitergearbeitet und konkrete Massnahmen, die unter anderem die interne Zusammenarbeit und Kommunikation, die Weiterbildung und das Gerichtsmanagement betreffen, diskutiert und geplant», so der Generalsekretär weiter. In der Eigenwahrnehmung ist das Gericht jetzt gut unterwegs: «An der Retraite konnten wir wichtige Diskussionen führen und Entscheide für die Umsetzung treffen. Die Tagung war für uns wichtig und erfolgreich.»

Die Kosten betrugen pro Person für die beiden Tage rund 540 Franken, total rund 9200 Franken. Inbegriffen seien Reise- und Übernachtungskosten, Verpflegungen und die Tagungskosten (Infrastruktur) seitens des Hotels, so das Gericht.

Knapp eine Woche vor der Retraite war es allerdings am Gericht wieder zu einem Zwischenfall gekommen. Eine Gerichtsschreiberin sei von Richterin Andrea Blum «schlecht behandelt» und zum Weinen gebracht worden, heisst es in Bellinzona. Die Angestellte habe sich an Roy Garré, Kammerpräsident und Ombudsmann des Gerichts gewandt, der allerdings «nichts gegen Richterin Blum unternommen» habe.

Das Bundesstrafgericht nimmt dazu so Stellung: «Anlässlich einer Arbeitssitzung am 7. April 2022 hat die vorsitzende Richterin festgestellt, dass die zugewiesene Gerichtsschreiberin temporär quantitativ überlastet war. Die Situation wurde gleichentags dem Kammerpräsidenten gemeldet und im Einverständnis mit allen Beteiligten umgehend durch die Umteilung des Verfahrens an einen anderen Gerichtsschreibenden gelöst.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen