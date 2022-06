Sagte Richter Thormann im Betrugsprozess Blatter die Wahrheit?

Bundesstrafgericht Donnerschlag in Bellinzona: Platini reicht nach neuer Zeugenaussage Strafanzeige gegen Richter Thormann ein Im Betrugsprozess gegen Joseph Blatter und Michel Platini wurde ein letzter, aber wichtiger Zeuge befragt. Er widersprach Aussagen, die Richter Thormann als Zeuge gemacht hatte. Das hat Folgen. Henry Habegger Jetzt kommentieren 14.06.2022, 10.34 Uhr

Wie im Film: Der ehemalige Fussballer Michel Platini am letzten Mittwoch auf dem Weg ins Bundesstrafgericht Bild: Henry Habegger

Zwei Millionen Franken, so die Anklage der Bundesanwaltschaft, feurig sekundiert von der Fifa, sollen 2011 zu Unrecht an den damaligen Fifa-Vize Michel Platini geflossen sein. Verantwortlich für diesen «Betrug» sei neben Platini selbst vor allem Joseph Blatter, damals Präsident der Fifa. Über ein Motiv für die angebliche Straftat schweigen sich die Ankläger bisher aus.

Eine entscheidende, auch nach vier Prozesstagen nicht restlos geklärte Frage ist: Wie kam die Bundesanwaltschaft 2015, als sie das Verfahren gegen Blatter eröffnete, überhaupt auf die Sache mit den zwei Millionen? Nach wie vor steht der Verdacht im Raum, dass der heutige Fifa-Präsident Gianni Infantino, der seine Hände in Unschuld wäscht, etwas mit dem Vorgang zu tun hatte, zumal dieser dazu führte, dass Platini nicht als Fifa-Präsident kandidieren konnte und stattdessen Infantino in den Fussball-Olymp aufstieg.

Aber der heutige Bundesstrafrichter Olivier Thormann, der 2015 noch Staatsanwalt des Bundes gewesen war und das Strafverfahren eröffnet hatte, sagte vor Gericht aus: Es sei 2015 der Fifa-Finanzchef Markus Kattner (51) gewesen, der ihn auf die strittige Zahlung hingewiesen habe. Thormanns Aussage ist mit Vorsicht zu geniessen, er ist mittlerweile auch selbst Beschuldigter in der Affäre um die wiederholten Geheimtreffen zwischen Infantino und dem früheren Bundesanwalt Michael Lauber.

Um diese Version zu überprüfen, boten die vorsitzende Richterin Joséphine Contu Albrizio und ihre beiden Kollegen den ehemaligen Fifa-Finanzchef Kattner für Dienstag als Zeugen auf. Und diese Handlung des Gerichts, das einen sehr unabhängigen Eindruck macht, hatte Konsequenzen.

Kattner sagte im wesentlichen aus, er habe, entgegen Aussagen von Richter Thormann letzte Woche, diesen im Mai 2015 nicht auf die umstrittene Zahlung hingewiesen, die an Platini ging. Auch auf Nachfrage sagte er, seiner Erinnerung nach habe er Thormann keine derartigen Hinweise gegeben. Er hätte auch gar keinen Grund gehabt, weil er der Ansicht war, dass alle Zahlungen korrekt gewesen waren. Auch bezüglich Siegelung der von der Bundesanwaltschaft erhobenen Daten gab Kattner an, diese seien seines Wissens gesiegelt worden. Demnach hätte die Bundesanwaltschaft diese Daten nicht verwenden dürfen. Auch dies ist umstritten.

Postwendend kündigte der Anwalt von Michel Platini an, Dominic Nellen an, sein Mandant reiche als Privatkläger Strafanzeige gegen Thormann ein wegen dieser offensichtlich falschen Zeugenaussage. Zudem wegen Amtsgeheimnisverletzung, die Thormann im Anschluss an seine Zeugenaussage offensichtlich begangen habe, wobei sich Nellen auf einen Artikel von CH Media bezog. Darin war die Rede davon, dass Thormann sich nach seiner Zeugenaussage noch lange mit Medienschaffenden zur Sache austauschte. Das habe er mit Sicherheit nicht tun dürfen, gab Nellen an.

Nellen stellte in der Folge ein Dutzend neue Beweiserhebungsanträge, unter anderem die Befragungen weiterer Zeugen. Zu ihnen gehört Gianni Infantino, der aktuelle Fifa-Präsident.

Staatsanwalt: Irrelevant, ob es zu Beginn «Ungereimtes» gab

Thomals Hildbrand, Staatsanwalt des Bundes, der etwasreagierte ohne Verständnis auf die neuen Beweisanträge von Nellen, die sehr spät, «in einem sehr schlechten Zeitpunkt kämen.» Es sei nichts Neues vorgebracht worden, vieles sei vom Gericht schon einmal abgelehnt worden. Und als Antwort auf die zahlreichen Vorwürfe an der Arbeit der Bundesanwaltschaft unter ihrem früheren Chef Michael Lauber: Auf der Anklagebank sitze hier nicht die Bundesanwaltschaft, sondern sässen die Herren Blatter und Platini, rief Hildbrand in Erinnerung.

Von unzulässiger Beweiserhebung wollte Hildbrand nichts wissen. Beweise, auch zweifelhaft erhoben, seien verwertbar, wenn sie zur Aufklärung schwerer Straftaten beitrügen. «Also», sagte Hildbrand. Denn vorliegend gehe es zweifellos um schwere Kriminalität. Selbst wenn sich bei der Verfahrenseröffnung etwas «Ungereimtes» abgespielt habe, sei das für das vorliegende Verfahren absolut irrelevant.

