Zeugenbefragung im Blatter-Prozess

Hitziger Betrugsprozess gegen Blatter und Platini: Fifa-Anwältin versucht mehrere Zeugen abzuschiessen Der Tag der Zeugenbefragung im Betrugsprozess gegen Sepp Blatter und Michel Platini in Bellinzona kommt nur schleppend in Gang. 10.06.2022

Am dritten Tag im Betrugsprozess gegen die ehemaligen Fussball-Funktionäre Joseph Blatter (86) und Michel Platini (66) sollten sich Zeugen der Verteidigung zum Sachverhalt äussern. Die Beschuldigten erhofften sich Aussagen, die sie vom Vorwurf des Betrugs, der Täuschung und, im Fall von Blatter, der ungetreuen Geschäftsbesorgung entlasten. Im Verfahren geht es um die zwei Fifa-Millionen, die 2011 an Platini gingen.

Zu Beginn der Verhandlung kam Fifa-Anwältin Catherine Hohl-Chirazi allerdings auf einen zentralen Punkt vom Vortag zurück. Die Verteidigung Platini habe behauptet, ein wichtiges Dokument, mit der die Anklage das Verfahren begründete, sei 2015 gesiegelt und nicht verwendbar gewesen. Es ging um eine Aufstellung über die Zahlungen an Mitglieder der Fifa-Exekutive (Exco). Das sei falsch, sagte die Fifa-Anwältin, es seien damals von der Fifa nur die elektronischen Daten gesiegelt gewesen. Sie könne das mit einem Dokument belegen, das sich in den Akten befinde. Staatsanwalt Thomas Hildbrand stiess ins gleiche Horn. Diesbezügliche Abklärungen sind allerdings auch noch bei der Bundesanwaltschaft im Gang.

Die vorsitzende Richterin gab zudem bekannt, dass das Gericht für nächste Woche neu Markus Kattner als Zeuge bestellt hat. Er war Finanzchef der Fifa und soll, wie am Vortag der ehemalige Staatsanwalt Olivier Thormann erklärte, ihm das entscheidende Dokument ausgehändigt haben. Das Gericht will dies jetzt überprüfen.

Schlagabtausch um neuen Zeugen Kattner

Hildbrand gab an, er verstehe nicht, was die Vorladung von Kattner bringen solle. Blatter Anwalt Lorenz Erni seinerseits sagte, das von der Fifa vorgelegte Dokument allein beweise gar nichts, und er verstehe nicht, warum sich die Fifa und die Bundesanwaltschaft so gegen die Vorladung von Kattner wehre. Der Sachverhalt sei längst nicht so klar, wie jetzt behauptet werde. Platini-Anwalt Dominic Nellen , der die Vorladung von Kattner ebenfalls beantragt hatte, sagte, es sei sinnvoll durch Anhörung eines Augenzeugen zu klären, wie die begleitete Edition von 2015, bei der Thormann das entscheidende Dokument erhalten haben will, genau ablief.

Hildbrand wehrte sich erneut vehement gegen die Vorladung von Kattner: Es sei nicht entscheidend, wie die Edition genau abgelaufen sei.

Erni gab zurück, die Rede sei von einem Ordner Exco 2009 bis 2011. Was in diesem Ordner war, gehe daraus aber nicht hervor. Vielleicht sei das fragliche Dokument drin, vielleicht aber nicht. Die Befragung Kattner sei also angezeigt. Nellen stiess ins gleiche Horn. Thormann habe am Vortag erklärt, Kattner habe ihm das Factsheet mit einer Bemerkung übergeben. Das gelte es zu überprüfen.

Der Zeuge Kattner muss bedeutend sein, jedenfalls wehrte sich auch Fifa-Anwältin Hohl-Chirazi nochmals heftig gegen die Vorladung. Wie schon Hildbrand sagte sie, das Gericht sollte in diesem Verfahren nicht unnötig Zeit verlieren. Sicher ist, dass die Anklage und die Fifa alles daran setzen, den Zeugen Kattner zu verhindern.

Blatters Zeuge Battaini: Glaubwürdigkeit umstritten

Nach dem Schlagabtausch erschien als erster Zeuge Flavio Battaini, der von 1995 bis 2000 Marketingdirektor und zuletzt Chefjurist der Fifa und ein enger Vertrauter von Blatter war. Battaini, der auch schon als «Blatters Banker» bezeichnet wurde, war später jahrelang CEO der Zürcher Bank Frey, die 2013 ihren Betrieb aufgab, nachdem sie im Steuerstreit ins Visier der US-Justiz gekommen war.

Battaini gab an, er habe, damals junger Jurist, vertrauensvoll und sehr intensiv mit Blatter gearbeitet. Er habe Blatter auch nach seiner Fifa-Zeit regelmässig getroffen, auf freundschaftlicher Ebene. Distanzierter schilderte er sein Verhältnis zu Platini, diesen schätze er vor allem als hervorragenden Fussballer, aber auch als Funktionär, wie er angab.

Fifa-Anwältin Hohl-Chirazi stellte die Glaubwürdigkeit von Battaini als Zeuge in Frage. Sie stützte sich vor allem auf frühere Angaben des ehemaligen Fifa-Generalsekretärs Michel Zen-Ruffinen, wonach Battaini eine mangelnde Erfahrung als Fifa-Marketingchef hatte und dass er persönlicher Assistent von Sepp Blatter während dessen Wahlkampfs war. Er wurde also als Günstling Blatters dargestellt. Richterin Contu fragte nach, was diese Fragen mit der Glaubwürdigkeit des Zeugen zu tun habe. Battaini gab dann zurück, er sei zwar damals wirklich jung gewesen, aber die Äusserungen von Zen-Ruffinen seien stark von Missgunst geprägt gewesen.

Die Anwältin brachte eine Zahlung von 1,4 Millionen vor, die an Battaini gegangen war. Das sei die Zahlung gewesen, die er von der Fifa erhalten haben, nachdem diese seinen Arbeitsvertrag einseitig aufgelöst habe, so Battaini. Die Fifa habe ihre arbeitsvertraglichen Verpflichtungen vollständig erfüllt, Blatter habe ihm nichts zugesprochen, sagte er auf Frage der Fifa-Anwältin.

Die weiteren Zeugen: Peter Limacher, Jurist und ehemaliger Disziplinarchef der Uefa. Limacher hatte vor rund zwölf Jahren Schlagzeilen gemacht, nachdem er im Zusammenhang mit einem vermuteten Spielmanipulation gegen den FC Bayern ermitteln liess. Es ging um den Uefa-Cup-Halbfinal 2008, das die Bayern bei Zenit St. Petersburg 0:4 verloren. Ein im Vorfeld von der spanischen Polizei abgehörtes Telefongespräch zwischen zwei Russen hatte den Verdacht begründet. Ein Fahnder, den Limacher einsetzte, entpuppte sich später aber selbst als unzuverlässig; die Vorwürfe liessen sich nicht belegen. Platini setzte sich damals für Limacher ein, während Bayern-Präsident Uli Hoeness ihn als «Scharlatan» bezeichnete. Hoeness selbst landete bekanntlich 2014 wegen Steuerhinterziehung über eine Schweizer Bank im Knast.

Sowie Michael Schallhart, ehemaliger Fifa-Personalchef.

