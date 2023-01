Bundesstrafgericht Maskenverweigerer zeigte zweifelhaftes Arztattest und löste Polizeieinsatz aus – jetzt ist er vor Gericht unterlegen Die Weigerung eines Gitarrenlehrers, während der Pandemie im Bahnhof Luzern eine Gesichtsmaske aufzusetzen, hatte ein Nachspiel bis vor Bundesstrafgericht: Geschichte einer rechtlichen Eskalation. Gerhard Lob, Bellinzona Jetzt kommentieren 16.01.2023, 12.00 Uhr

Ort der Auseinandersetzung: Blick auf den Bahnhof. Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 18. September 2022)

Es war Dienstag, 2. Februar 2021, als der 52-jährige Gitarrenlehrer A. gegen 17.30 Uhr gemeinsam mit seinem dreijährigen Sohn durch den Bahnhof Luzern ging. Sie hätten einen Ausflug gemacht, gab er später zu Protokoll.

Einvernommen wurde er, weil er ohne Gesichtsmaske im Bahnhofsgebäude unterwegs war und damals Maskenpflicht wegen der Covid-19-Pandemie herrschte. Auf der Höhe des Prellbocks von Gleis 7 hielt ihn eine uniformierte Patrouille der Transportpolizei an, wies ihn auf die Maskenpflicht hin und fordert ihn auf, eine Gesichtsmaske zu tragen.

Der Mann weigerte sich unter Berufung auf ein Arztzeugnis, das er jedoch nicht vorweisen wollte. Ebenso weigerte er sich, den Transportpolizisten einen Ausweis zu zeigen oder seine Personalien anzugeben. Er forderte umgekehrt die Polizisten auf, sich auszuweisen. Er zeigte schliesslich ein «Sach- und Rechtsattest», das die Polizisten aber nicht als Arztzeugnis akzeptierten.

Die Versionen divergieren, was danach geschah. Laut Polizeiangaben begann der Mann zu schreien und habe versucht, aus der Kontrolle zu laufen. Als ihn die Beamten zurückgehalten hätten, habe er immer lauter geschrien, sich dabei auf seinen Sohn bezogen, der durch den «gewalttätigen Angriff» der Transportpolizisten geschädigt würde. Das Kind begann zu weinen. Immer mehr Schaulustige hätten die Szene verfolgt und der Mann habe die Umstehenden zum Filmen aufgefordert.

Die Transportpolizei forderte derweil Verstärkung von der Luzerner Polizei an. Erst als diese kurz darauf vor Ort eintraf, habe er ein vom November 2020 datiertes Arztzeugnis vorgewiesen, das ihn für den Einzelunterricht im Gitarrenspiel von der Maskenpflicht dispensierte. Schliesslich nahmen die Polizisten seine Personalien auf. Die ganze Kontrolle und Auseinandersetzung dauerten rund 45 Minuten, wie später durch das Sichten der Überwachungskameras festgestellt wurde.

Der Vorfall löste ein langes juristisches Nachspiel aus, wie einem Urteil der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zu entnehmen ist, das dieser Tage publiziert wurde. Auf ganzen 42 Seiten wird die Geschichte bis zum Urteil aufgerollt, das von drei Bundesstrafrichtern der Beschwerdekammer unter Vorsitz von Olivier Thormann gezeichnet ist.

Denn nach einer Anzeige durch die Transportpolizei erliess die Bundesanwaltschaft am 10. Mai 2021 gegen den Beschuldigten wegen Hinderung einer Amtshandlung (Verweigerung einer Kontrolle) sowie Missachtung von Massnahmen gegenüber der Bevölkerung und bestimmten Personengruppen (Verstoss gegen Covid-19-Verordnung besondere Lage) einen Strafbefehl.

Dabei lehnte die BA einen Antrag des Beschuldigten auf amtliche Verteidigung ab. Der Beschuldigte legte Einsprache gegen den Strafbefehl ein und am 7. Dezember 2021 kam es zur Hauptverhandlung vor Bundesstrafgericht in Bellinzona. Er argumentierte, dass die Covid-19-Verordnung besondere Lage absolut unklar und mit Fehlern behaftet sei, sodass der einzelne Bürger sein Handeln nicht klar nach diesen gesetzlichen Normen habe ausrichten können.

Kurios: Die Strafkammer des Bundesstrafgerichts sprach den Beschuldigten dann tatsächlich vom Vorwurf des Verstosses gegen die Covid-19-Verordnung besondere Lage frei. Das medizinische Attest sei zwar lediglich für den Gitarrenunterricht ausgestellt worden, doch müsse der fragliche Dispens auch für eine Bahnhofshalle genügen, wo sich die Menschen fortbewegen und die Sicherheitsabstände mehrheitlich eingehalten werden könnten, lautete die Begründung.

Demzufolge sei der Beschuldigte von der Maskentragepflicht ausgenommen. Wegen Hinderung einer Amtshandlung wurde er zu 10 Tagsätzen à 40 Franken verurteilt. Dies schien angemessen angesichts der bescheidenen Vermögensverhältnisse des zweifachen Vaters und Alleinverdieners mit einem Einkommen von 5200 Franken monatlich.

Doch der Beschuldigte, ein deutscher Staatsbürger, gab nicht auf. Er ging in die Berufung vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts, wo es am 15. Juni 2022 zur Berufungsverhandlung kam. Der Beschuldigte forderte unter anderem «eine angemessene Genugtuung für die erlittene psychische Unbill».

Situation im Bahnhof anders als im Unterricht

Allerdings ging der Schuss für den Gitarrenlehrer nach hinten los. Denn das Berufungsgericht kam zum Schluss, dass die damalige vom Arzt bescheinigte Dispensation von der Maskenpflicht ausdrücklich auf die berufliche Tätigkeit des Beschuldigten im Gitarrenunterricht und damit nur auf eine klar definierte Situation zutraf. Die Schülerinnen und Schüler hätten sich in Bezug auf den Abstand anpassen können.

Hingegen hätten Reisende und Passanten, welche sich in der Luzerner Bahnhofshalle an einem Wochentag zur abendlichen Stosszeit in einer grossen Menschenmenge bewegen, aufgrund der faktischen Gegebenheiten keine Möglichkeit, den zahlreichen anderen Personen auszuweichen.

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona. Bild: Pablo Gianinazzi / Keystone

Ergo: Das Berufungsgericht hob den Freispruch in Bezug auf den Verstoss gegen die Covid-19-Verordnung besondere Lage auf und verurteilte den Beschuldigten zu einer Ordnungsbusse von 100 Franken. Für die Hinderung einer Amtshandlung erhöhte das Berufungsgericht die Strafe auf 20 Tagessätze à 40 Franken (entsprechend 800 Franken), allerdings setzte sie den Vollzug dieser Geldstrafe für eine Probezeit von 4 Jahren aus. Dazu kommen Gerichtsgebühren von 2500 Franken. Entschädigungs- und Genugtuungsforderungen, welche der Maskenverweigerer gestellt hatte, wurden vom Gericht abgewiesen.

Ob der Fall nun abgeschlossen und in Rechtskraft erwachsen ist, ist nicht bekannt. Der Gitarrenlehrer hatte die Möglichkeit, das Urteil der Berufungskammer vom 22. Juni 2022 vor Bundesgericht anzufechten. Damit würde dieses rechtliche Schauspiel um eine Episode reicher.

Hinweis: Bundesstrafgericht Fall CA.2021.26

