Betrugsprozess Blatter und Platini - Zeugen neutralisieren sich

Bundesstrafgericht Zwei besondere Zeugen im Betrugsprozess - wie ein Spanier und ein Italiener sich vor Gericht neutralisierten Zwei Zeugen äusserten sich sehr unterschiedlich zur strittigen Millionenabmachung zwischen Joseph Blatter und Michel Platini. Henry Habegger Jetzt kommentieren 13.06.2022, 23.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michel Platini (rechts) letzte Woche vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Alessandro Crinari / AP / keystone-sda.ch

Der Betrugsprozess gegen die ehemals mächtigsten Männer im Weltfussball ging am Montag in die zweite Woche. Während der Beschuldige Joseph Blatter (86) wie in der Vorwoche brav auf seinem Beschuldigtendrehstuhl Platz genommen hat, fehlte Michel Platini (66). Der Franzose wurde für diese Woche von der Teilnahme dispensiert, er wird erst nächste Woche wieder in Bellinzona erscheinen.,

Am Ende der ersten Woche hatten Zeugen der Verteidigung die These der Bundesanwaltschaft ziemlich erschüttert, wonach die ehemaligen Spitzenfunktionäre die Fifa arglistig betrogen um zwei Millionen Franken haben sollen. Die beiden Schweizer Zeugen sagten aus, dass schon 1998 breit bekannt war, dass Platini für den neuen Fifa-Präsidenten Blatter arbeiten und dabei eine Million pro Jahr verdienen sollte. Auch beim europäischen Fussballverband Uefa habe das die Runde gemacht.

Überraschender waren die zwei Zeugen, die am Montag befragt wurden. Angel Villar Llona (72), ehemaliger Profifussballer, später Vize in der Uefa und der Fifa, der bereits in zehn Strafverfahren in Fussball-Zusammenhang verwickelt war, wie er selbst angab, neun von ihnen wurden eingestellt, eines läuft noch. Der Spanier bestätigte wortreich alles und mehr. Er lobte Blatter über den grünen Klee, es sei ein grosser Erfolg gewesen, 1998 Platini anzustellen, der eine international bekannte Person gewesen sei mit vielen Fähigkeiten und der Fifa sehr viel gebracht habe.

Ein Zeuge bestätigt alles ...

Auf Frage der vorsitzenden Richterin Joséphine Contu Albrizio sagte er, er habe damals gehört, dass Blatter Platini für eine Million angestellt habe, das habe sich herumgesprochen. Wann genau er das gehört hatte, blieb aber widersprüchlich. Villar redete im Überschwang, er gab wortreich und ungefragt an, Platini sei das Geld mehr als wert gewesen. Die Fussballwelt sei eine eigene Welt, auch in Sachen Geld, eine Million sei da keine grosse Summe.

Er bestätigte, dass er 2011 erfahren habe, dass die zwei Millionen für Platini in der Fifa-Finanzkommission ein Thema war. Die Finanzkommission, der fünf Mitglieder angehörten, habe die Zahlung an Platini gutgeheissen wie alle anderen zuständigen Gremien danach auch, das habe ihm Julio Grondona bestätigt, der mittlerweile verstorbene Chef der Fifa-Finanzkommission, so Villar.

Dass er sich von Platini-Anwälten habe einspannen lassen, wie Fifa-Anwältin Catherine Hohl-Chirazi ihm vorhielt, um die Erklärung zu dessen Gunsten abzugeben, stritt Villar ab. «Das war meine Wahrheit», beharrte der Anwalt. Die Fifa-Anwältin glaubte ihm offensichtlich kein Wort.

... der andere streitet alles ab

Ziemlich das Gegenteil der zweite Zeuge. Antonio Matarrese (81), Italiener, ehemaliger Besitzer des Fussballklubs AS Bari, bis 2002 sowohl Vize der Uefa wie auch der Fifa. Matarrese, zeitweise auch Abgeordneter der Christdemokraten in italienischen Parlament, vom Gericht als Zeuge aufgeboten, begrüsste Sepp Blatter, der sich erhob und auf ihn zuging, wie einen alten Freund, gab ihm einen Klaps auf ihm die Wange, bevor er sich auf den Zeugenstuhl setzte.

Matarrese stellte sein Licht nicht unter den Scheffel, er bezeichnete sich als wichtige Person im Weltfussball, erzählte von seinen Ehrenmitgliedschaften und Privilegien, die er nach wie vor geniesse. Als es aber darum ging, sich zu daran zu erinnern, was er einst erzählt haben soll: Dass nämlich Blatter Platini für eine Million anstellen wollte, das Platini ihm das selbst gesagt habe, verneinte der Süditaliener. Das habe er mit Sicherheit nie gesagt, mit Sicherheit habe er mit Platini in dieser Sache nie telefoniert. Das könne er ausschliessen.

Matarrese will nicht einmal gewusst haben, was alle wussten, dass Platini für Blatter als Berater arbeitete. Geschweige denn will er etwas vom Gehalt von Platini mitbekommen haben. Man habe gewusst, dass «Platini Arbeit brauchte», sagte er mehrmals, was herablassend klang, Aber: «Glauben Sie, dass wir wussten, was alles hinter den Kulissen ablief?», fragte Matarrese das Gericht.

Er gab den völlig Unwissenden, ein seltsamer Kontrast zur Bedeutung, die er sich selbst zumass und zu der langen Zeitspanne, während der er in der Fussballwelt einflussreich tätig war.

Blatter bezeichnete er als Freund, über Platini äusserte er sich eher abschätzig. Dieser sei zu früh Uefa-Präsident geworden. Als er den Zeugenstand wieder verliess, umarmte er nochmals den lieben Freund Sepp Blatter, es war ein Auftritt wie im Film. In seltsamem Kontrast dazu: Eine Hilfe war er dem Beschuldigten mit seinen Aussagen wirklich nicht gewesen.

Summa summarum neutralisierten sich der Zeuge aus Spanien und jener aus Italien am Montag vor Gericht.

Fifa-Anwältin löst hitzige Debatte aus

Fifa-Anwältin Hohl-Chirazi löste, nicht zum ersten Mal, in der Folge eine hitzige Debatte aus, weil sie Michel Platini neuerdings nicht nur beim Betrug, sondern auch bei den Eventualvorwürfen der ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Veruntreuung gerne als Mittäter statt nur als Gehilfen sähe. Sie werde entsprechend plädieren, kündigte sie an. Das könnte darauf hindeuten, dass die Fifa glaubt, Betrug sei nicht nachzuweisen und Platini könne ungeschoren davonkommen.

Platini-Verteidiger Dominic Nellen zeigte sich verärgert über das Vorgehen der Privatklägerin Fifa, die diese rechtliche Würdigung bisher nie vorgebracht habe, obwohl die Anklageschrift seit Monaten vorliege. «Ich finde es frech, auf den letzten Metern hoch einen solchen ‹Wunsch› in den Prozess einzubringen», sagte Nellen. Es sei am Gericht allein, darüber zu entscheiden, und nicht an der Fifa.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen