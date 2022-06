Betrugsprozess. Joseph Blatter sagt aus

Bundesstrafgericht Sepp Blatter im Betrugsprozess: «Michel Platini sagte: Ich bin eine Million wert. Ich sagte: Dann bis du für eine Million bei mir». Im Betrugsprozess in Bellinzona sagt nach Joseph Blatter heute auch Michel Platini als Beschuldigter aus. Henry Habegger 09.06.2022, 08.35 Uhr

«In bin bereit, auszusagen», sagte Joseph Blatter am Donnerstagmorgen im Betrugsprozess in Bellinzona. Alessandro Crinari /Keystone Blatter verwies darauf, dass er sich strafrechtlich nie etwas habe zuschulden kommen lassen. Alessandro Crinari /Keystone Zwischen Michel Platini (Foto) und Sepp Blatter bestand ein Vertrag, der 1998 mündlich geschlossen wurde. Alessandro Crinari /Keystone Platini sei auch technischer Direktor gewesen und haben in verschiedenen Verbänden Einzug gehalten. Alessandro Crinari /Keystone Als Platini begonnen habe, physisch im Fifa-House zu arbeiten, bekam er einen schriftlichen Vertrag. Alessandro Crinari /Keystone

«In bin bereit, auszusagen», sagte Joseph Blatter am Donnerstagmorgen im Betrugsprozess in Bellinzona. Er hatte seit Jahren darauf gewartet, wie er früher sagte, sich endlich zu den aus einer Sicht ungeheuerlichen Vorwürfen öffentlich äussern zu können.

Blatter, geschieden und alleinstehend, sagte auf Frage der Richterin nach seinen persönlichen Verhältnisse, seine Tochter, deren Mann und die Enkelin in Visp VS seien seine «kleine Familie», seine Tochter sei gleichzeitig sein bester Freund. Er sagte, er sei nach wie vor beruflich tätig in Zürich, er sei im Grund nicht pensioniert. Er sei unter anderem in sportlichen Organisationen aktiv, aber er habe aber keine Tätigkeit, mit der Geld verdiene. Zu seinen finanziellen Verhältnissen wollte er sich nicht öffentlich äussern, verwies auf seine Steuererklärung. Er gab aber an, er habe natürlich auch Geld auf Banken, das für ihn arbeite. Er verwies darauf, dass er sich strafrechtlich nie etwas habe zuschulden kommen lassen, dass er über 1300 Diensttage geleistet habe als Einheitskommandant. Es wurde klar, dass Blatter unter dem Verfahren leidet und dass er sich ungerechet behandelt fühlt.

«Das ist für mich total unverständlich, dass wir heute überhaupt in diesem Gerichtssaal sind», sagte Blatter zum Fall selbst. Es besteht ein Vertrag «zwischen Michel Platini und mir», 1998 mündlich geschlossen, dass Platini für ihn als Berater arbeitete. Platini habe gesagt, «ich bin eine Million wert», er habe das als Franken aufgefasst, und unter dieser Voraussetzung sei man ins Geschäft gekommen. Auch sein eigener Anfang bei der Fifa vor 45 Jahren sei per Handschlag erfolgt, damals mit Joao Havelange. Das sei mit Platini dann auch so gewesen, ein Handschlag unter Männern. «Ich weiss nicht, warum wir in einem Strafprozess sind, für einen zivile Handlung eines Vereins», so Blatter.

Blatter sagte, dass Platini ab sofort nach seiner eigenen Wahl zum Fifa-Präsidenten 1998 als Berater für ihn aktiv wurde. «Ich habe gesagt, Platini ist mein Berater, aber er war auch mein technischer Direktor, er ging in die Verbände, die er von der Fifa erhielt.» Platini sei für ihn auch der Garant für den Fussball gewesen. «Mit Platini an meiner Seite, einem der grössten Fussballer, das hat der Fifa und mir gutgetan,» so Blatter.

Platini habe vom Fifa-Sekretariat dann einen Vertrag über 300'000 Franken erhalten, plus Zusatzleistungen. Auf Frage, wann der mündliche Vertrag dann geschlossen worden sei, der mit einer Million, sagte Blatter: «Das war nachdem ich Präsident wurde, und die Bedingung war eine Million.» Die Abmachung sei nach der Wahl getroffen worden. Die Details habe dann das Sekretariat übernommen.

Warum dann ein schriftlicher Vertrag geschlossen worden sei? Als Platini bei der Fifa arbeitete, physisch im Fifa-Haus, habe man einen schriftlichen Vertrag machen müssen. Der sei auf dem Niveau des Generalsekretärs abgeschlossen worden, also auf 300'000 Franken, so Blatter.

Wieso im schriftlichen Vertrag nicht stand, dass mündlich auch noch 700'000 Franken vereinbart worden waren? Er habe in dem Moment nicht daran gedacht, und die, die den Vertrag machten, auch nicht. Michel habe dann gesagt, das sei aber nicht das Ganze, und dann habe er, Blatter gesagt, das kommt dann später.

Bei der mündlichen Abmachung wurde ja nicht abgemacht, wann das bezahlt wird, sagte Blatter. «Das ist der Wert des Menschen.» Er wiederholte: «Platini sagte: Ich bin eine Million Wert, und ich sagte: Dann bis zu für eine Million bei mir.»

Die Richterin sagte, ab 2002 sei die zuvor unter Liquiditätsproblemen leidende Fifa laut Aussagen von Zeugen in der Lage gewesen, Platini auszuzahlen. Warum das damals nicht geschehen sei? Da keine Rechnung - von Platini - gekommen sei, habe man natürlich nichts bezahlt, so Blatter. Diese Rechnung reichte Platini in der Tat erst 2011 ein.

Warum Platini so lange gewartet habe, bis er Rechnung stellte, wollte die Richterin wissen? Das wisse er nicht, sagte Blatter. Platini habe aber das Recht auf das Geld gehabt.

Blatter habe in der ersten Befragung gesagt, die Restzahlung sei ein Rätsel, sagte die Richterin. Warum er das damals gesagt, später aber nicht mehr, wollte die Richterin wissen. Er könne sich das nur mit dem Schock erklären, den er damals erlitten habe und unter dem er noch heute stehe, nachdem ihn Staatsanwalt Thormann von der Polizei habe abholen lassen. Er wisse nicht mehr, was er genau gesagt habe, könne sich nicht an das Gespräch erinnern und was er gesagt habe.

Blatter wurde jetzt sehr emotional. Er erklärte die Aussage mit dem Druck, mit dem Schock, der nach sieben Jahren immer noch da sei. «Das sind sieben Jahre Strafe». Er habe die Höchststrafe gefasst, er sei in der Welt geächtet worden, mit dem Strafantrag gegen den Fifa-Präsidenten, der schon vorher im Feuer der US-Justiz war. Insofern sei er froh, dass man jetzt endlich vor Gericht sei, «und dass das zu Ende geht».

Auf Frage, wonach er die Rechnung von Platini versteckt in seinem Korpus aufbewahrt habe, um sie laut Medienberichten notfalls gegen Platini zu verwenden, sagte Blatter: Das nicht in irgendeinem Korpus gewesen, sondern in seinem Schreibtisch. Das sei einfach ein wichtiges Dokument gewesen, das er selbst unterschrieben habe, sagte Blatter.

Das Verfahren bei der Bezahlung dieser Rechnung sei dann auch durch alle Fifa-Gremien gegangen. «Das war kein Geheimnis, das wusste man», so Blatter. Die Angestellten der Finanzabteilung habe diese Rechnung behandelt wie alle Rechnungen und die vorgesehenen Verfahren ausgeöst.

Blatter verneinte auf Anfragte, dass er er mit dem Finanzkommissionschef der Fifa Grondona über die mündliche Vereinbarung sprach, bevor die Platini-Rechnung kam. Warum er von einem Gentlemen-Agreement gesprochen habe, wollte das Gericht wissen. Blatter: «Es gibt nicht mehr viele Gentlemen. Aber ein Handshake zwischen einem Michel Platini und mir, das war ein Gentlemen-Agreement. Wir waren ja Gentlemen, und sind es immer noch, hoffentlich auch nach diesem Verfahren.»

Die Richterin stellte jetzt Fragen nach der WM-Vergabe an Katar. Für welches Land er gestimmt habe? «Das war eine geheime Abstimmung. Aber: Ich habe für die USA gestimmt.»

Zum Schluss der Befragung durch das Gericht sagte Blatter: «Das waren jetzt sieben böse Jahre. Sie kamen wir vor eine Ewigkeit. »Das sei eine administrative Angelegenheit, beharrte Blatter, keine strafrechtliche. Die 2 Millionen seien verzeichnet gewesen in der Liste der Bezüge der Mitglieder der Fifa-Exekutive, zu der auch Platini gehörte. Die Zahlung sei von allen Gremien gutgeheissen worden, für ihn sei das damit erledigt worden. Blatter sagte auch: Er möchte gerne wissen, wie die Bundesanwaltschaft auf die 2 Millionen kam. Zum Schuss habe man noch gesagt, er sei das gewesen. So dumm sei er nicht, auch heute nicht, sagte Blatter.

Blatter beantwortet alle Fragen, aber keine von der Fifa

Fifa-Anwältin Catherine Hohl-Chirazi hielt Blatter vor, die 2 Millionen würden in keinem Fifa-Protokoll oder Unterlagen erwähnt. «Die Zahlung wird niemals erwähnt, was im übrigen von den Zeugen bestätigt wird.» Wie sich Blatter dazu äussere?

Sein Anwalt Lorenz Erni schaltete sich ein. «Herr Blatter wird Fragen der Fifa nicht beantworten.» Erni hatte bereits am Vortrag verlangt, die Fifa als Privatklägerin vom Verfahren auszuschliessen. Blatter selbst bestätigte, dass er antworten werde, aber nicht auf Fragen der Fifa. Der Fifa-Präsident Gianni Infantino habe ihm seit 2016 auf Kontaktversuche nie geantwortet, so Blatter. Seine Befragung ist damit beendet, nachdem weder der Staatsanwalt noch die Verteidigung von Platini Fragen an ihn hatten.

Michel Platini wird befragt

Jetzt war Michel Platini (66) an der Reihe, der ehemalige französische Fussballstar, der noch heute enorme Popularität in Frankreich geniesst. Die auf Deutsch vorgetragenen Fragen werden für ihn auf Französisch übersetzt. Platini sitzt mit verschränkten Armen auf dem Beschuldigtenstuhl. Er erklärt, er sei zur Aussage bereit.

Zu seiner Person befragt, sagte Platini, er sei seit 44 Jahren verheiratet, habe zwei Kinder und drei Enkelkinder. Sein Verhältnis zu den Kindern sei «wunderbar», sagte er auf Frage. Platini gab an, er sei nicht mehr beruflicht tätig, habe auch keine Arbeitseinkünfte. Er sei nicht irgendwelchen Gesellschaften beteiligt. Sein Einkommen und sein Vermögen sei in den Steuererklärungen einsehbar, über die das Gericht verfüge. Auf Frage gab er an, er könne nicht sagen, wie hoch seine monatlichen Ausgaben seien. Er verneinte die Frage, ob er irgendwelche Unterstützungspflichten habe. Er habe keine Schulden, gab Platini an, der die Fragen sehr knapp, jeweils nur mit Ja oder Nein beantwortete.

Zu den Vorwürfen in der Anklageschrift sagte Platini, er sei einverstanden mit der Summe, um die es dort gehe, dass er Steuern bezahlt habe, dass er für die Fifa gearbeitet habe aber er bestreite den Rest.

Blatters Befragung war bereits für Mittwoch vorgesehen gewesen. Aber die Klärung von Vorfragen am Betrugsprozess dauerte geschlagene vier Stunden, und als Joseph Blatter (86) an die Reihe kam, klagte er über Atemnot und ein Stechen in der Brust. «Mir geht es nicht gut,» hatte er gesagt,die Verhandlung war danach auf heute verschoben worden. Lauf seinem Arzt ist Blatter nur rund viereinhalb Stunden pro Tag verhandlungsfähig.

Am Donnerstag erschien Blatter mit seinem Anwalt Lorenz Erni vor Gericht, der in seinem SUV auch als Blatters Chauffeur im Einsatz war. «Es geht mir viel besser», sagte Blatter auf Frage von Richterin Joséphine Contu zu Beginn.

Neben Blatter sollen an diesem Tag auch noch Michel Platini befragt werden, der zweite Beschuldigte. Sowie Bundesstrafrichter Olivier Thormann, ehemaliger Staatsanwalt des Bundes, der das Betrugsverfahren seinerzeit 2015 unter nicht geklärten Umständen eröffnet hat. Thormann, der mittlerweile wie der ehemalige Bundesanwalt Michael Lauber und Fifa-Chef Gianni Infantino Beschuldigter in der Schweizerhof-Affäre ist, wird mit Anwalt vor Gericht erscheinen.

Prominente Unterstützung für Platini

Prominente Unterstützung hat sich Platini geholt. Am Donnerstag erschien in Bellinzona auch die ehemalige Berner SP-Nationalrätin Margreth Kiener Nellen, die Mutter und Kanzleipartnerin von Platini-Anwalt Dominic Nellen. Sie sitzt im Gerichtssaal neben Platini und wird für ihn auch als Übersetzerin fungieren. Sie kennt aus ihrer Zeit als Nationalrätin und Justizspezialistin und Finanzpolitikerin namentlich auch den Bundesrichter Thormann.

Im Prozess vor Bundesstrafgericht geht es um die 2 Millionen Franken, die Blatter 2011 als Fifa-Präsident seinem Vize Michel Platini zukommen liess. Das Geld sei nicht geschuldet gewesen, so der Vorwurf der Bundesanwaltschaft., die von Thomas Hildbrand vertreten wird, einem in Wien wohnhaften entfernten Verwandten von Blatter. Platini und Blatter geben an, die 2 Millionen seien eine Nachzahlung von Beraterhonoraren aus der Zeit zwischen 1998 und 2002 gewesen, als Platini für den damals neu gewählten Fifa-Chef Blatter arbeitete. Der frühere französische Spitzenfussballer und Juve-Star war damals im Fussballgeschäft eine grosse Nummer, er war unter anderem Vize-Präsident des OK der Fussball WM 98 gewesen, die Gastgeber Frankreich gewonnen hatte.