Alberto Fabbri neuer Präsident des Bundesstrafgerichts Bellinzona

Bundesstrafgericht Alberto Fabbri in der Schlangengrube – die «Italiener» sollen den Sittenzerfall am Bundesstrafgericht stoppen Die Bundesversammlung hat ein neues Präsidium des affärenträchtigen Gerichts in Bellinzona gewählt. Henry Habegger 15.12.2021, 12.30 Uhr

Neuer Präsident des Bundesstrafgerichts in Bellinzona: Alberto Fabbri. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Es ging wie durch Butter und ohne Misstöne. Mit 209 Stimmen wurde Alberto Fabbri (54, Die Mitte) am Mittwochmorgen von der Bundesversammlung als Präsident des schlagzeilenträchtigen Bundesstrafgerichts gewählt. Neue Vizepräsidentin ist, gewählt mit 226 Stimmen, die Richterin Joséphine Contu Albrizio (50, FDP).

Das Duo folgt damit auf die beiden Zürcher SVP-Leute Sylvia Frei und Stephan Blättler, die das Gericht in den letzten Jahren leiteten, als es nicht zuletzt Schlagzeilen wegen Sittenzerfall in der Richterschaft und Mobbing namentlich gegen die Tessiner Belegschaft machte. Eine Mobbing-Expertin untersuchte und bestätigte, es herrsche «ein Klima der Angst». CH Media berichtete ausführlich.

Ausgleichend und integer

Die bisherige Gerichtsleitung galt wechselweise als desinteressiert bis überfordert. Fabbri, der als integer und ausgleichend gilt, ist der Hoffnungsträger auch der Belegschaft, obwohl oder gerade weil er erst seit rund einem Jahr Richter ist: Er soll die zerstrittene Richterschaft einen und dafür sorgen, dass auch das lokale Personal ernst genommen und respektiert wird. Das war bisher keineswegs immer der Fall. Unter Frei und Blättler (der in Pension geht und am Mittwoch von Nationalratspräsidentin Irène Kälin in einer gesalbten Laudatio als Richter verabschiedet wurde) wurden italienischsprachige Angestellte teils massiv gemobbt – es fehlte den Deutschschweizern das Verständnis und der Respekt gegenüber den Tessinern.

So traf es Claudia Solcà, ehemalige Tessiner Staatsanwältin und Kantonsrichterin mit bestem Ruf, die, darauf deutet alles hin, im Zug der Sittenzerfall-Affäre praktisch aus dem Gericht gemobbt wurde. Wie auch die langjährige Tessiner Generalsekretärin Mascia Gregori, der das Gericht unter zwielichtigen Umständen kündigte, unter aktiver Mithilfe der Aufsichtsbehörde, also der Leitung des Bundesgerichts in Lausanne. Mit dem Resultat, dass das Gericht der Frau eine hohe Abgangsentschädigung plus Lohn während der viermonatigen Kündigungsfrist zahlen musste. Das heisst, wie die NZZ vermerkte, dass der Frau ohne ihr Verschulden gekündigt worden war. Gregori hatte sich immer wieder für ihr Personal und gegen Sittenzerfall unter der Richterschaft gewehrt.

Jetzt übernehmen die «Italiener»

Mit Fabbri (Heimatort Basel) und Contu (Heimatort Bern) geht jetzt eine Gerichtsleitung mit italienischen Wurzeln ans Werk. Mit der Geringschätzung für lateinisches Personal müsste es damit ein Ende haben. Aber die Konstellation im Haifischbecken im Bellinzona gilt nicht als einfach für den als kollegial und gutmütig geltenden Hoffnungsträger und Doppelbürger Fabbri, sein Durchsetzungsvermögen müsse er erst noch beweisen, heisst es etwa. Manche befürchten, er könnte aufgerieben werden in der «Schlangengrube Bellinzona», wie sich einer ausdrückt.

Fabbri wurde zwar offiziell auch von der SVP-Fraktion unterstützt bei der Wahl zum Präsidenten, aber nicht alle wählten ihn, wie das Resultat von 209 Stimmen (26 legten leer ein) zeigte. Manche SVP-Hardliner halten Fabbri immer noch vor, dass er 2007 einer von zwei Vertretern der Bundesanwaltschaft war, die das Bundesparlament über aufgetauchte Dokumente in der Blocher-Roschacher-Affäre um Bankier Oskar Holenweger informierten. Dokumente, die beunruhigende Fragen zur Rolle des damaligen Bundesrats Christoph Blocher aufwarfen.

Blum (SVP) statt Thormann (FDP) in der Gerichtsleitung

Dazu kommt, dass die dritte Person in der neu zusammengesetzten Verwaltungskommission des Gerichts eine Herausforderung für Fabbri darstellen dürfte: Anstelle von Olivier Thormann (FDP), Präsident der Berufungskammer, umstritten wegen seiner Rolle in der Fifa-Affäre, wurde SVP-Richterin Andrea Blum in die Gerichtsleitung gewählt. Blum, ebenfalls Mitglied der Berufungskammer, steht dem sehr streitbaren SVP-Nationalrat Pirmin Schwander nahe, der Mitglied der Gerichtskommission ist. Auf ruhige Zeiten kann sich Fabbri jedenfalls nicht einstellen.

Mohler: Fabbri ist jetzt «genau der Richtige»

Einer, der Fabbri seit langem kennt, ist der scharfzüngige Rechtsexperte Markus Mohler, ehemaliger Staatsanwalt und Kommandant der Kantonspolizei Basel-Stadt. «Ich kenne ihn gut, er war einst ein guter Polizist bei mir», sagt Mohler. Dann habe Fabbri, der nach er Matur zur Polizei gegangen sei, «ein Teilzeitpensum beantragt, um Jus zu studieren, und das Lizenziat bestand er dann schlank.» Danach, erinnert sich Mohler, habe Fabbri ein Praktikum Staatsanwaltschaft gemacht, «und dort blieb er hängen». Mit Fabbri sei zweifellos eine gute Wahl getroffen worden: «Nach dem, was alles ruchbar wurde an Freundlichkeiten unter den Bundesstrafrichtern, ist er natürlich genau der Richtige – er hatte mit dem allem nichts tun», sagt Mohler.