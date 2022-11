Bundesratswahl: SP-Hearing in Luzern: Das sagen Besucher

Die drei SP-Kandidatinnen, die um einen Platz auf dem Zweierticket für die Nachfolge der zurücktretenden Bundesrätin Simonetta Sommaruga kämpfen, sind am Montagabend in Luzern der Öffentlichkeit Red und Antwort gestanden - am ersten von vier Hearings in dieser Woche.

22.11.2022, 09.20 Uhr