BUNDESRATSWAHL Startrampe in den Bundesrat - oder aber direkt ins Aus: Worauf es in den Hearings für die Kandidaten ankommt Nur 30 Minuten dauern sie: die Hearings vor den Fraktionen im Bundesparlament. Sie können den Kandidaten den Weg in die Regierung ebnen - oder in die Versenkung führen. Führungserfahrung zählt nicht viel. Von den Bewerbern wird etwas anderes erwartet.

Die grüne Bundesratskandidatin Regula Rytz 2019 nach ihrem Hearing bei den Sozialdemokraten. Rytz verpasste dann die Wahl in die Regierung. Anthony Anex / KEYSTONE

Viola Amherd wandte sich auf Deutsch an ihre Fraktionskollegen. Dann sprach sie Französisch, wechselte ins Italienische und fuhr auf Englisch fort. «Hätte sie ihre Ansprache auf Arabisch beendet, es wäre niemand überrascht gewesen», sagt ein Parlamentarier der Mitte. Amherd bestand das Hearing im Herbst 2018 mit Bravour. Ihre Partei nominierte sie als Kandidatin für den Bundesrat.

Es sind 30 Minuten, die einem Politiker den Weg in die Landesregierung ebnen können. Die halbe Stunde führt vielleicht aber auch in die Versenkung. Zunächst stellen sich die Anwärterinnen und Anwärter den Hearings in ihren eigenen Fraktionen. Schaffen sie es aufs Ticket, sprechen sie bei den anderen Parteien vor.

Das Hearing – wie läuft es ab? Und worauf kommt es an? Welche Klippen haben die Kandidaten zu umschiffen? Heute Freitag ist die Reihe an der SVP. Eine Bewerberin und vier Bewerber präsentieren sich der Fraktion.

Der Fraktionschef stellt die Gretchenfrage

Die Sitzung in einem Walliser Hotel wird von Fraktionschef Thomas Aeschi geleitet. Jeder Kandidat erhält fünf Minuten Zeit, um sich vorzustellen und darzulegen, warum er oder sie Bundesrat werden will. Dann beginnt die Fragerunde.

Die Fraktionskollegen wollen wissen, wie die Anwärter zu den Themen stehen, die der Partei wichtig sind. Im Fall der SVP heisst das: Wie soll es weitergehen im Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union? Wie kann die Zuwanderung eingeschränkt werden? Gibt es Spielraum für die Senkung von Steuern, Abgaben und Gebühren?

Dann haben die Kandidaten mit Fragen zu rechnen, die sie persönlich betreffen. Regierungsrätin Michèle Blöchliger wird am Freitag Auskunft geben müssen zum Salat, den sie mit ihren beiden Staatsbürgerschaften angerichtet hat. Nationalrat Albert Rösti hingegen wappnet sich für Erkundigungen nach der eindrücklich hohen Zahl seiner Nebenämter.

Thomas Aeschi wird schliesslich jeden Bewerber fragen: «Sind Sie bereit, auf die Annahme der Wahl zu verzichten, wenn die Partei Sie nicht nominiert hat?» Wer nicht wie aus der Pistole geschossen «Ja» antwortet, wird kaum auf dem Ticket landen.

Die Romands erwarten ein gutes Französisch

Die Zeit ist knapp. Nachfragen gibt es in den Hearings selten. Und es ist nicht üblich, dass nach Führungserfahrung gefragt wird und nach beruflichen Qualifikationen, die zum Bundesratsamt befähigen. Ein Ständerat findet, es sei eigentlich bedenklich, dass dieser Bereich ausgespart werde, seien doch Führungseigenschaften wichtig für den Job in der Landesexekutive.

Es zählt mehr, dass die Fraktionen die politischen Botschaften hören, die sie hören wollen. Auf der Tournee von Partei zu Partei passen die Kandidaten ihre Antworten ein Stück weit dem Publikum an. Ein Meister in dieser Disziplin sei Ignazio Cassis gewesen, erzählt man sich im Bundeshaus. Er habe 2017 der einen Fraktion vermittelt, dass die Schweiz das Rahmenabkommen mit der EU unbedingt brauche. Und der anderen, dass das Land nicht wirklich darauf angewiesen sei. Wenig später war Cassis Aussenminister.

Parlamentarier aus der Romandie stellen Fragen in ihrer Muttersprache. Es wird dann erwartet, dass der Anwärter in einem passablen Französisch antwortet. Auch Englisch sollte der Kandidat sprechen. Wobei die Parlamentarier flexibel umgehen mit diesen Anforderungen. Guy Parmelin war 2015 weder der deutschen noch der englischen Sprache mächtig. Trotzdem wurde er Bundesrat, weil in der Bundesversammlung Aversionen gegen seine beiden Mitbewerber verbreitet waren.

Wer besonders überzeugend auftritt, macht sich verdächtig

Besonders wichtig sind die Hearings für Kandidaten, die nicht dem Parlament angehören. Das Publikum kennt den Redner dann nur wenig – also darf er sich in den 30 Minuten keinen Patzer erlauben. Dabei zählt nicht nur, was er sagt. Die Fraktionsmitglieder achten auch darauf, wie er das tut.

Wenn jemand zur Gedankenstütze Zettel mitbringt, fällt das nicht negativ auf. Schlecht kommt es aber an, wenn ein Bewerber ganze Passagen abliest. Er oder sie soll ins Publikum schauen und nicht an seinen Unterlagen kleben. Einige Bundesratskandidaten lassen sich vor den Hearings von Experten schulen. Ziel ist eine bessere Auftrittskompetenz: ein zugleich konzentriertes als auch gelassenes Vorsprechen.

Wer hat in den vergangenen Jahren besonders überzeugt in den Hearings? Verschiedene Politiker nennen Pierre Maudet. Der damalige Genfer Staatsrat trat 2017 dermassen geschliffen auf, dass sich unter einigen Bundesparlamentariern ein typisch eidgenössischer Reflex regte: «Da muss etwas faul sein.» Maudet verpasste die Wahl in den Bundesrat. Die FDP, der er damals angehörte, ist heute nicht unglücklich darüber.

