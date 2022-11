Bundesrat: Ränkespiele um das SP-Ticket

Bundesratswahl Ränkespiele in der SP: Wie die Ticketfrage zur persönlichen Angelegenheit wurde – und wer vom Entscheid profitiert Eines steht fest: Daniel Jositsch wird nicht Bundesrat, die SP will ein reines Frauenticket. Wie gross dieses sein soll, gab Anlass zur Diskussion. Der interne Wahlkampf ist lanciert. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 18.11.2022, 18.54 Uhr

SP-Ständerat Daniel Jositsch (links) verfolgt, wie SP-Fraktionschef Roger Nordmann den Fraktionsentscheid den Medien erklärt. Anthony Anex / Keystone

Am Ende war da nur noch Minne. Dass Daniel Jositsch, Zürcher Ständerat, mit seinen persönlichen Ambitionen die Pläne der Parteileitung durchkreuzen wollte: kein Problem. Er, der sich zum Widerständler gegen ein reines Frauenticket hineingesteigert, ja dies in einer eigenen Pressekonferenz verkündet hatte, verabschiedete sich mit einem kurzen Statement aus dem Rennen um einen Bundesratssitz. «Ich akzeptiere den Entscheid der Fraktion», sagte er, und das falle ihm leicht, «weil ich die Gründe der Parteileitung nachvollziehen kann». Fast schien es, als sei auch er gelöst, war er seine prominente Rolle der letzten Tage los: der Männer-Winkelried in der Gleichstellungspartei.

Sichtlich erleichtert und betont locker gab sich auch Roger Nordmann, Fraktionspräsident der Genossinnen und Genossen im Bundeshaus. Die Diskussion sei gut und das Ergebnis klar gewesen. Solange die SP über zwei Bundesratssitze verfüge, sei «völlig klar», dass man mit einer Frau und einem Mann vertreten sein wolle. Das Resultat der Abstimmung gibt Nordmann recht: Der Entscheid für ein reines Frauenticket fiel mit 6 zu 37 Stimmen bei 2 Enthaltungen.

Nur zwei der drei Frauen sollen aufs Ticket

Dem vorausgegangen war eine 90-minütige Diskussion, ein ganzes Fussballmatch also. Wer sich in der Fraktion umhört, erhält den Eindruck: Die Genderfrage war dabei vielleicht gar nicht so zentral, wie in der Öffentlichkeit zuletzt kolportiert. Zumindest auf dem Papier deutlich umstrittener war, wie viele Kandidatinnen die SP in die Ersatzwahl vom 7. Dezember schicken soll. Mit 26 zu 19 Stimmen entschied sich die Fraktion zu einem Zweierticket. Pikant: Diese Abstimmung war die zweite an diesem Freitagnachmittag.

Zu diesem Zeitpunkt stand also bereits fest, dass Jositsch nicht davon profitieren würde. Stattdessen verhandelten die Genossinnen und Genossen, ob sie gleich alle drei Frauen zur Wahl stellen wollen, die sich bislang gemeldet hatten: Elisabeth Baume-Schneider aus dem Jura, Eva Herzog aus Basel und Evi Allemann aus Bern. Ein Dreier-Frauenticket wäre wohl als ziemliche Ohrfeige für Jositsch interpretiert worden. Viel mehr als das ist es aber Ausdruck davon, dass die internen Ränkespiele um das Bundesratsticket in vollem Gang sind.

Auch wenn Nordmann betonte, alle drei Frauen seien «hyperqualifiziert»: Die gleichen Chancen, von der Bundesversammlung gewählt zu werden, haben sie nicht. Das muss nicht mit der Gemengelage in der Fraktion übereinstimmen: Schneider-Baume beispielsweise gilt als sehr beliebt in der Fraktion, hat aber als Romande tendenziell schlechtere Karten in der Bundesversammlung. Deshalb spielt die Konstellation eine grosse Rolle.

Sie ist die Favoritin: Eva Herzog, Basler Ständerätin. Peter Klaunzer / Keystone

Eine Lesart ist beispielsweise: Wer Favoritin Herzog unterstützt, plädierte für ein Zweierticket – in der Hoffnung, damit Allemann bereits in der Vorentscheidung auszustechen. Baume-Schneider-Fans hingegen würden sich wohl ebenfalls ein Zweierticket wünschen. Ihre Chancen stiegen, wäre Allemann die Zweite auf dem Ticket: Die Bundesversammlung stünde dann womöglich vor der Frage, ob sie neben Albert Rösti (SVP) noch eine Bernerin wählen will.

Stammen die 19 Stimmen für ein Dreierticket also alle aus dem Lager von Evi Allemann? Wohl kaum. Wahrscheinlich dürften sich auch einige Herzog-Unterstützende gesagt haben: Für meine Favoritin ist es am besten, wenn sie es sicher auf das Ticket schafft. Klare Bekenntnisse darüber von Fraktionsmitgliedern gibt es dazu in dieser heissen Phase des Bundesratsrennens freilich nicht. Die Abstimmungsergebnisse zeigen es aber: Der Wahlkampf ist lanciert.

