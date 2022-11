SP-Bundesratssitz: Von 6 Bewerberinnen wurden nur 3 zugelassen

Mensch und Gift Das meistunterschätzte Gift? Die Aargauer Toxikologin Colette Degrandi sagt: «Vermutlich ist es Ethanol – also Alkohol»

Colette Degrandi, 52, aus Brugg arbeitet als Oberärztin bei Tox Info Suisse. Im Interview erzählt sie, wer an der Notfallhotline am häufigsten Rat sucht und was eine schwere Vergiftung im Körper auslöst.