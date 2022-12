Bundesratswahl Köppel steht nach seiner heftigen Kritik im Abseits – die SVP ist mit Rösti definitiv mitten in der Schweiz angekommen Erstmals seit einem Vierteljahrhundert ist eine SVP-Wahl wieder ganz normal abgelaufen. Nationalrat und «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel warnt nun aber die Partei. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Er ballte die Fäuste, noch bevor Nationalratspräsident Martin Candinas seinen Namen verlas. Und Magdalena Martullo-Blocher klatschte Beifall. Trotz Divergenzen zwischen der Familie Blocher und Albert Rösti. Sie hatten nach den Wahlen 2019 zur Demission des SVP-Präsidenten geführt.

Albert Rösti (55) aus Uetendorf (BE) wurde zum neuen Bundesrat gewählt – und setzte gleich zu einer staatstragenden Rede an. Das Motto «Unus pro omnibus, omnes pro uno» (Einer für alle, alle für einen) unter der Bundeshauskuppel widerspiegle den Willen der Schweiz, «über Kultur, Sprach- und Kantonsgrenzen hinweg gemeinsam für das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger zu sorgen».

Möglich sei dies dank der «weltweit einzigartigen» direkten Demokratie. Ohne offene, faire Diskussion sei aber Demokratie nicht möglich. «Dies mag etwas banal klingen», sagte Rösti, «ist aber ein fundamentaler Unterschied unserer Staatsform gegenüber Autokratien und Diktaturen.»

Damit betonte Rösti zentrale Werte der Schweiz wie Konkordanz, Freiheit und Solidarität. Seine Rede verdeutlichte: Die SVP ist definitiv mitten in der Schweiz angekommen, auch in den Institutionen. Sie weiss um ihre Verantwortung als grösste Regierungspartei, will sie wahrnehmen.

Der neu gewählte Albert Rösti (Mitte) mit Mutter Hanni Rösti (links) und Gattin Theres (rechts). Keystone/Marcel Bieri (Bern, 7. Dezember 2022)

Röstis Wahl war die normalste eines SVP-Bundesrats seit 1987, als Adolf Ogi gewählt wurde. Man habe sie «in einem offenen und transparenten Prozess» durchgeführt, betont SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. Weder Parteispitze noch Blocher versuchten genehme Kandidierende durchzudrücken.

Das war in den letzten 23 Jahren ganz anders. 1999, die SVP war zur grössten Partei aufgestiegen, attackierte die SVP mit Blocher beide SP-Sitze. Und 2003 schaffte es Blocher mit einer Drohung in die Regierung: Entweder er wird gewählt, oder die SVP geht in die Opposition.

2007 wählte das Parlament Blocher wieder ab. Ein Jahr später drückte sein engstes Umfeld das Ticket Ueli Maurer/Blocher durch – gewählt wurde Maurer. Und 2015 sorgte SVP-Präsident und Blocher-Intimus Toni Brunner mit Guy Parmelin, Thomas Aeschi und Norman Gobbi für ein sprachregionales Dreierticket. Gewählt wurde Parmelin.

Die neue SVP-Normalität

Am Mittwoch erlebte die Schweiz nach einem Vierteljahrhundert Turbulenzen erstmals eine neue Normalität bei einer SVP-Wahl. Sie sei «derart reibungslos» über die Bühne gegangen, wie er es «noch nie» erlebt habe, sagt Nationalrat Gregor Rutz, von 2001 bis 2008 SVP-Generalsekretär. «Als grösste Regierungspartei haben wir grosse Verantwortung.»

Am Fraktionsessen der Partei zeigte sich dies. Anwesend war auch Politgeograf Michael Hermann – seit Jahren SVP-Kritiker. «Teleblocher»-Interviewer Matthias Ackeret hatte ihm via Fraktionschef Aeschi eine Einladung besorgt. «Die SVP ist wieder im System angekommen», sagt Hermann. «Ich bin mit gutem Gefühl hier und gebe der Partei den Respekt zurück, den sie dem System mit dieser Wahl gab.»

Ueli Maurer, seit 2009 SVP-Bundesrat und von 1996 bis 2008 SVP-Präsident der SVP, betont, dass Innen- und Aussenwahrnehmung der Partei auseinanderdriften. «Das Bild, das die Medien seit der EWR-Abstimmung von der SVP zeichnen, entspricht schon lange nicht mehr der Realität», hält er fest. «Die SVP hat sich gewandelt, ist eine solide, bürgerliche Partei mit sehr vielen guten Leuten.» Er spricht aber auch von «Wachablösung». Maurer: «Ich bin bald der letzte der alten Garde.»

Die Warnung von Roger Köppel

Einer der letzten verbliebenen verbalen Hardliner ist Roger Köppel. Der SVP-Nationalrat und Verleger der «Weltwoche» sieht sich mit der Wahl Röstis unvermittelt im Abseits. Die Zeitschrift hatte Rösti wegen seiner 16 Mandate als «Hansdampf in allen Kassen» kritisiert. Köppel bezeichnete Rösti in einem Editorial («Albert Rösti ist der Falsche») als «Briefträger der Interessen» und «Jasager» mit «Anschlussfähigkeit nach allen Seiten».

Heute gibt sich Köppel moderater. «Die ‹Weltwoche› ist kein Parteiblatt», betont er. «Wir haben Rösti kritisiert, aber auch Würdigungen publiziert. Ich bin zuerst Journalist und Unternehmer, dann Politiker.» Er sagt, die SVP habe 2022 «zwei sehr taugliche Kandidaten» präsentiert.

Die neu gewählten Bundesräte mit dem bisherigen Bundesrat nach den Wahlen vom 7. Dezember 2022. Guy Parmelin (fünfter von links) und Albert Rösti (dritter von rechts) sind die beiden SVP-Vertreter. Keystone

Köppel wäre aber nicht Köppel, spräche er keine Warnung aus an die Partei. «Die Frage ist: Kann die SVP ihre Widerspenstigkeit behalten?», sagt er. «Bleibt sie unabhängig und kritisch gegenüber ihren Bundesräten?» Die SVP, das imponiere ihm, sei eben «kein Kuschelverein». Da werde hart gerungen, «zum Wohl der Schweiz».

Köppel betont, die SVP müsse wieder Gegensteuer geben. «Die Konkordanz ist eine Stärke, aber auch ein süsses Gift. Die SVP darf es sich nicht bequem machen.» Als Schweizer sei man «immer harmoniegefährdet», sagt er – und meint, durchaus ernst: «Ich besonders!»

Auch Gregor Rutz schlägt in eine ähnliche Kerbe: «Dass unsere zwei Bundesratssitze unbestritten sind, darf nicht dazu führen, dass wir nachlässig oder überheblich werden.»

Doyen Christoph Blocher selbst tauchte am Fraktionsessen erstmals wieder auf, nachdem er seit den Wahlen 2019 an keiner Fraktionssitzung teilgenommen hatte. Er würdigte die politische Arbeit von Ueli Maurer.

