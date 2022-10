Exklusiv: SVP-Mann Heinz Tännler will in den Bundesrat

BUNDESRATSWAHL «Ich war noch nie bei Blocher in Herrliberg»: Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler will Bundesrat werden Auch wirtschaftlich starke Kantone sollten in der Landesregierung vertreten sein, findet der 62-jährige SVP-Regierungsrat. Bekannte Politiker seiner Partei und der FDP sprechen sich für ihn aus. Francesco Benini 5 Kommentare 15.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Will sich gegen die Konkurrenten aus Bern durchsetzen: der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler. Stefan Kaiser / Luzerner Zeitung

«Die Partei soll eine Auswahl haben», sagt Heinz Tännler. Eine Demokratie lebe davon, dass der Wahlkörper zwischen verschiedenen Optionen entscheiden könne. Bisher haben sich zwei Anwärter aus dem Kanton Bern gemeldet.

Der Zuger Finanzdirektor führte in den vergangenen Tagen viele Gespräche mit Exponenten der kantonalen und der nationalen SVP. «Ich bewerbe mich um einen Sitz im Bundesrat», sagt er nun.

Tännler war neun Jahre Baudirektor und wechselte 2016 in die Finanzdirektion des Kantons Zug. Er gilt als zupackend, fleissig, als Magistrat, der selten von der Linie der SVP abweicht, aber mit den Exponenten anderer Parteien nach Lösungen sucht.

Die Zentralschweiz wartet schon lange auf einen Sitz

Auf der nationalen Ebene war Tännler involviert in die Revision des Finanzausgleiches zwischen den Kantonen, in die Steuerreform, an die zusätzliche Mittel für die AHV geknüpft waren – und er wirkte mit bei der Umsetzung des Mindeststeuersatzes für grosse Unternehmen. Die Schweizer Stimmberechtigten entscheiden bald über die Vorlage.

Tännler weist darauf hin, dass die Zentralschweiz seit dem Rücktritt Kaspar Villigers im Jahr 2003 keinen Bundesrat mehr stellt. Das sei nicht gut. «Die Zentralschweiz hat sich enorm entwickelt, sie ist wirtschaftlich erfolgreich.» In den Gesprächen, die er mit Politikern und Wirtschaftsvertretern geführt habe, sei oft die Äusserung gefallen: Es sei an der Zeit, dass diese Region wieder eine Stimme in der Landesregierung habe.

Wird Albert Rösti oder Werner Salzmann in den Bundesrat gewählt, treffen sich dort nur noch Politiker aus sogenannten Nehmer-Kantonen: aus Ständen, die Geld aus dem Finanzausgleich erhalten. Die starken Wirtschaftskantone Zürich, Basel-Stadt, Genf und Zug wären nicht vertreten. Heinz Tännler will das verhindern. «Zug versteht sich als Bindeglied zwischen der Zentralschweiz und dem Kanton Zürich», sagt er. Die Zürcher SVP tut sich sehr schwer mit einer Kandidatur. Nun soll ein Zuger in die Bresche springen, der an der Universität Zürich Jura studiert hat.

Keine engen Kontakte zum Führungskreis der SVP

Macht sich ein Politiker aus der Volkspartei auf, für den Bundesrat zu kandidieren, stellt sich die Frage: Wie ist seine Beziehung zum Parteivater? Tännler erklärt, sein Verhältnis zu Christoph Blocher sei absolut korrekt und unbelastet. An Veranstaltungen komme es vor, dass sie sich austauschten. «Aber ich war noch nie bei ihm in Herrliberg.» Zum inneren Führungskreis der SVP pflegt Tännler keinen engen Kontakt.

Thomas Aeschi, der Fraktionschef der SVP, scheiterte 2015 als Kandidat für den Bundesrat nicht zuletzt an seiner Nähe zu Blocher, die Bundesparlamentarier argwöhnisch registrierten. Heinz Tännler wollte sich damals auch bewerben, zog sich aber zugunsten Aeschis zurück. Nun äussert sich der Fraktionschef wohlwollend über die Ambitionen Tännlers. Es ist darum davon auszugehen, dass Aeschi von einer eigenen Kandidatur absieht.

Heinz Tännler hat nun drei Hürden zu überspringen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie hoch sind.

Erstens ist er nicht Mitglied des Bundesparlaments. Sowohl Albert Rösti als auch Werner Salzmann sind dort besser vernetzt. Und die Bundesversammlung wählt lieber eigene Mitglieder in die Regierung als kantonale Regierungsräte. Tännler sagt zu diesem Punkt, dass er in vielen Projekten mit Stände- und Nationalräten zusammengearbeitet habe. Er sei in Bundesbern kein Unbekannter. Und er habe gezeigt, dass er in einem Exekutivamt bestehe. Als Finanzdirektor habe er ein strukturelles Defizit von 160 Millionen angetroffen. Mit mehreren Sparpaketen sei das behoben worden.

Dem linken Lager missfällt die Zuger Tiefsteuerpolitik

Zweitens sind viele Bundespolitiker im linken Lager nicht begeistert von der Tiefsteuerpolitik, die Zug betreibt. Der Kanton profitiere von seiner Nähe zu Zürich, locke mit allzu tiefen Steuersätzen viele Unternehmen an; die gut entlöhnten Expats trieben die Hauspreise und Mietzinsen in exorbitante Höhen – und der Kanton lasse es zu, dass unansehnliche Neubauten die Landschaft verschandelten. So lautet im Kern die Kritik.

Tännler entgegnet, dass der Kanton Zug bald 400 Millionen Franken pro Jahr in den Finanzausgleich schaufle. Der Finanzdirektor beklagt sich nicht darüber; er will nur festhalten, dass viele Regionen in der Schweiz vom Erfolg Zugs profitierten. Ja, die Steuersätze seien vor allem für Unternehmen tief, aber der Kanton halte alle Gesetze streng ein und gewähre niemandem Ausnahmeregelungen. «Warum wirft man uns vor, dass wir uns so dynamisch entwickelt haben?», fragt Tännler. Die Mietpreise seien nicht nur in Zug erheblich gestiegen, sondern auch in Zürich, Basel, Genf.

Ein Gegenentwurf zu den Bernern

Nach der Invasion russischer Truppen in die Ukraine warf man dem Finanzdirektor vor, dass sich in Zug zu viele russische Unternehmen und Oligarchen niedergelassen hätten, die dem Regime von Präsident Putin zudienten. Tännler schüttelt den Kopf. Minutiös sei seine Direktion die EU-Sanktionsliste durchgegangen, welche die Schweiz übernommen habe.

Das Ergebnis: Keine einzige russische Privatperson, die im Kanton Zug lebe, finde sich auf der Sanktionsliste. Tännler sagt:

«Es gibt im Berner Oberland und in der Westschweiz mehr Oligarchen als bei uns.»

Zug habe bisher fünf russische Unternehmen ans Staatssekretariat für Wirtschaft gemeldet, das für die Umsetzung der Sanktionen zuständig sei. «Die Kritik an unserem Kanton war ziemlich überzogen.»

Eines räumt er aber ein: Architektonisch könne man nicht alles als geglückt bezeichnen, was im Kanton in den vergangenen Jahren aus dem Boden geschossen sei.

Die dritte Hürde schliesslich heisst Albert Rösti. Er ist klarer Favorit für die Wahl vom 7.Dezember. Warum tritt Heinz Tännler trotzdem an? Er ist 62 und von den Zugerinnen und Zugern gerade als Regierungsrat wiedergewählt worden. Zu verlieren hat er nichts. Tännler will die National- und Ständeräte überzeugen von seinem Gegenentwurf zu den Bernern: ein Wirtschaftspolitiker aus einem boomenden Kanton der Zentralschweiz. Das Lobbying im Bundesparlament kann er allerdings nur aufziehen, wenn ihn seine Fraktion aufs Wahlticket nimmt.

Diese Politiker reagieren positiv auf die Bewerbung Tännlers für den Bundesrat

Matthias Michel, Ständerat (FDP/ZG) Keystone «Ich habe mit Heinz elf Jahre in der Zuger Regierung gut zusammengearbeitet. Er ist zugleich ein Macher als auch ein Teamplayer. Genau das braucht unser Bundesrat jetzt.»

Thomas Aeschi, Nationalrat (SVP/ZG) Keystone «Für die SVP ist es wichtig, Kandidaten zu präsentieren, die einen Leistungsausweis als Wirtschaftspolitiker haben. Darum würde ich eine Kandidatur Tännlers begrüssen.»

Franz Grüter, Nationalrat (SVP/LU) Keystone «Der Bund braucht nun jemanden, der die gute Arbeit von Ueli Maurer am Finanzhaushalt weiterführt. Heinz Tännler ist dafür der Richtige.»

5 Kommentare Philipp Bösiger vor etwa einer Stunde 12 Empfehlungen Ja, ich erinnere mich an sein Interview mit SRF, als er auf die Sanktionen gegen Russland und sein Verhalten in dieser Angelegenheit angesprochen wurde. Eine enzige Peinlichkeit, typisch für die SVP, ungeeignet für den Bundesrat. 12 Empfehlungen Robert Müller vor etwa einer Stunde 7 Empfehlungen Ja, es gibt Leute, welche ihre Grenzen nicht erkennen können.Herr Tännler und jene, welche ihn portieren machen sich wirklich lächerlich. Sein Verhalten und sein Interview auf SRF als es um die Sanktionen gegen Russland ging war derart von peinlich und hat sein nicht vorhandenes Potential der ganzen Schweiz über TV aufgezeigt. 7 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen