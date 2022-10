Bundesratswahl «Ich traue mir das zu»: Kronfavorit Rösti steigt offiziell ins Rennen und versucht, es allen recht zu machen Er war von Anfang an einer der meistgenannten Namen für die Nachfolge von Ueli Maurer. Jetzt bewirbt sich der Berner Nationalrat Albert Rösti offiziell um einen Bundesratssitz. Sein Auftritt war geprägt vom Versuch, sowohl der eigenen Partei als auch den anderen Fraktionen zu gefallen. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 10.10.2022, 17.01 Uhr

«Ich glaube, es wird gelingen»: Albert Rösti tritt am Montag vor die Medien, um seine Bundesratskandidatur anzukündigen. Peter Schneider / keystone

Der Kronfavorit tritt an. Am Montagmittag warf Nationalrat Albert Rösti (55) an einer Medienkonferenz im Hotel Kursaal in Bern seinen Hut in den Ring, flankiert von Vertretern der SVP-Wahlkreisverbände Thun und Berner Oberland, die ihn offiziell nominiert haben. Mit «grossem Respekt vor der Verantwortung und der Aufgabe» erklärte Rösti, dass er für eine Bundesratskandidatur zur Verfügung stehe: «Ich traue mir das zu.»

Er habe nach der Rücktrittsankündigung von Ueli Maurer Zeit gebraucht, um die wichtigen Fragen zu klären: «Will ich das? Kann ich das? Steht meine Familie dahinter? Ist die Kandidatur im Interesse der Partei? Habe ich eine klare Vorstellung, wie ich unserem Land als Bundesrat dienen und wie es sich weiterentwickeln soll?» Auf all diese Fragen könne er heute mit einem klaren Ja antworten.

Der Auftritt wurde dem Anspruch des Kronfavoriten gerecht. Er war professionell orchestriert. Zunächst strichen seine Oberländer Parteifreunde Röstis Qualitäten hervor. Grossrätin Barbara Josi rühmte Röstis fundierte Aus- und Weiterbildung als promovierter Agraringenieur mit einem MBA-Abschluss mit Spezialgebiet Finanzwesen.

Zugleich zeichne er sich durch von seiner Kindheit auf dem elterlichen Bauernhof geprägten Fleiss und Bescheidenheit aus. «Albert Rösti ist eine für alle Schichten zugängliche Persönlichkeit, die die Probleme unserer Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt», sagte Josi.

Danach betonte Unternehmer und Ex-Nationalrat Hansruedi Wandfluh die vielfältigen Führungserfahrungen Röstis in Wirtschaft, Verbänden und Politik, unter anderem als ehemaliger Generalsekretär der bernischen Volkswirtschaftsdirektion mit ihren mehr als tausend Mitarbeitenden.

Rösti fehlt die in der SVP hochgeschätzte Unternehmer-Biografie. Erst Wandfluh und später der Kandidat stellten deshalb die sechsjährige Tätigkeit als Direktor von Swissmilk, dem Verband der Schweizer Milchproduzenten, als privatwirtschaftliche Führungsaufgabe mit grosser Verantwortung dar.

Aktuell ist Rösti als Gemeindepräsident von Uetendorf BE tätig und betreibt ein selbstständiges Beratungsbüro. Daneben hält er 13 bezahlte und drei unbezahlte Mandate in Vorständen, Stiftungs-, Verwaltungs- und Beiräten. Er präsidiert unter anderem den Verband der Automobilimporteure und jenen der Wasserwirtschaft.

Kollegialität im Bundesrat als «Selbstverständlichkeit»

Als Albert Rösti selber das Wort ergriff, tat er dies zuerst in fehlerfreiem Französisch – und hob sich damit sogleich von seinem Berner Mitkonkurrenten ab. Ständerat Werner Salzmann (59), der seine Kandidatur am Freitag bekanntgegeben hatte, tut sich erheblich schwerer mit der Sprache Voltaires.

In seinem Auftreten versuchte Rösti, zwei Botschaften gleichzeitig zu vermitteln. Gegenüber der Öffentlichkeit und den anderen Parteien präsentierte er sich als konzilianter, umgänglicher Politiker, der Brücken bauen kann. So verwies er auf seinen Coup in der vor kurzem zu Ende gegangenen Herbstsession. Dort gelang es Rösti – gegen Widerstand aus den eigenen Reihen –, die seit Jahrzehnten blockierte Erhöhung der Grimsel-Stauseemauer in einem dringlichen Bundesgesetz festzuschreiben.

Es brauche «Mut, Realitätssinn, Zielorientierung und mehrheitsfähige Vorschläge» für solche Erfolge. Das kollegiale Mittragen tragfähiger Kompromisse im Bundesrat wäre für ihn eine Selbstverständlichkeit, betonte Rösti.

Gleichzeitig signalisierte er gegenüber seiner eigenen Partei, dass sich die SVP auf ihn verlassen könne. Selbstverständlich wäre es im Falle einer Wahl seine Aufgabe, das Wertesystem der Partei und ihrer Wählerschaft in den Bundesrat einzubringen. Rösti zählte die Evergreens der Partei auf: Wahrung von Freiheit und Sicherheit, direkter Demokratie, tiefe Steuern, Steuerung der Zuwanderung.

Diese Positionen wolle er «dezidiert und fundiert» in die Diskussionen im Bundesrat einbringen. Er habe seiner Partei in den elf Jahren im Nationalrat und den viereinhalb Jahren an der Parteispitze mehrfach bewiesen, «dass ich nicht so schnell einknicke». Er stimme einem Kompromiss nur zu, wenn auch die SVP damit etwas erreiche. Doch es gebe für ihn rote Linien: der EU-Beitritt, die Abweichung von der direkten Demokratie, die Abgabe von Souveränität.

Es warten noch viele Hürden

Mit der Bekanntgabe seiner Kandidatur ist Rösti noch lange nicht am Ziel. Als erste Hürde wartet der Vorstand der Berner Kantonalpartei. Das 40-köpfige Gremium trifft sich am Donnerstag in einer Woche und entscheidet darüber, welche Kandidaturen die Berner SVP zuhanden der Findungskommission der SVP Schweiz nominiert. Vieles spricht dafür, dass die Berner sowohl Albert Rösti als auch Werner Salzmann ins Rennen schicken.

Schafft Albert Rösti diese erste Hürde, so wird die Findungskommission Gespräche mit ihm und den anderen Nominierten führen. Die Kommission wird bis zum 11. November einen Vorschlag zuhanden des SVP-Fraktionsvorstands ausarbeiten. Ihr Präsident, Ex-Fraktionschef Caspar Baader (BL), gilt als enger Vertrauter von SVP-Übervater Christoph Blocher, ebenso wie die Kommissionsmitglieder Thomas Aeschi und Toni Brunner.

Von einem Journalisten danach gefragt, betonte Rösti am Montag, dass Christoph Blocher sowohl ihn als auch Werner Salzmann als valable Kandidaten bezeichnet habe, die auf seiner eigenen Linie politisieren würden. Dennoch gilt das Verhältnis der beiden Männer als distanziert.

Nach den Wahlen 2019, bei denen die SVP 3,8 Prozent Wähleranteile und zwölf Nationalratssitze verloren hatte, sägte Blocher öffentlich und hinter den Kulissen an Röstis Stuhl. Wenige Wochen nach der Wahl schmiss dieser sein Amt als Parteipräsident hin.

Rösti gibt sich gelassen gegenüber der Konkurrenz

Doch seither hat sich Rösti im Nationalrat als dossierfester Energie- und Gesundheitspolitiker über die Parteigrenzen hinweg Respekt verschafft. Entsprechend gut sind seine Wahlchancen in der Vereinigten Bundesversammlung. Die Frage ist, ob die SVP ihren Kronfavoriten überhaupt auf das offizielle Ticket setzt.

Diesen Entscheid trifft die Fraktion am 18. November. Erwartet wird, dass die SVP ein Zweier- oder allenfalls ein Dreierticket vorschlägt. Sie ist in ihrer Wahl grundsätzlich frei. Aber der Vorschlag der Findungskommission hat grosses Gewicht.

«Sonntags-Zeitung» und «NZZ am Sonntag» berichteten gestern über Anstrengungen hinter den Kulissen, um einen Durchmarsch Röstis zu verhindern. Denkbar ist etwa, dass Werner Salzmann zusammen mit einer Frau als Zweierticket vorgeschlagen wird. Doch innerhalb der Fraktion dürfte es Widerstand geben, sollte der engste Machtzirkel der Partei Rösti auszubremsen versuchen.

Rösti gab sich auf Rückfrage hin gelassen: Er sei innerhalb der Fraktion sehr gut vernetzt. «Ich glaube daran, dass es gelingen wird», sagte Rösti. Aber bei einer Kandidatur müsse man mit jedem Ausgang rechnen.

«Wer als Papst ins Konklave geht, kommt als Kardinal wieder heraus»: Diese vatikanische Weisheit wird vor Bundesratswahlen gerne zitiert. Schliesslich ist schon mancher vermeintliche Favorit im Rennen um einen Bundesratssitz auf der Strecke geblieben. Wer Ueli Maurer in der Landesregierung ersetzt, entscheidet sich erst am 7. Dezember. Albert Rösti war am Tag von dessen Rücktrittsankündigung der Favorit. Und er ist es nach der pannenfreien Ankündigung seiner Kandidatur umso mehr.

