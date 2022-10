Sollen Headhunter nach geeigneten Bundesräten suchen?

Bundesratswahl Die Schweiz ist keine AG – brauchen Bundesratskandidaten da ein Assessment? Hätten wir bessere Bundesräte, wenn sie von professionellen Headhuntern gesucht würden? Nicht unbedingt, denn die Politik funktioniert anders als die Marktwirtschaft. Doris Kleck Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Nehmen hier auch wirklich die Besten platz? Blick in die Bundesratssitzung vom 10.Juni 2022. Peter Schneider / KEYSTONE

Zugegeben, es ist ein hübsches Gedankenspiel. Wie würde ein Headhunter ein Mitglied der Landesregierung rekrutieren, wenn die Politik keine Rolle spielen würde? Auch diese Zeitung hat das Gedankenspiel gemacht. Nur: Es ist eine Übung im luftleeren Raum. Weil Politik mit der Privatwirtschaft nur wenig zu tun hat.

Das zeigte sich auch in der Sendung «Club» des Schweizer Fernsehens SRF. Eine muntere Runde diskutierte darüber, welche Fähigkeiten ein Bundesrat mitbringen muss. Dabei war auch der Kadervermittler Philippe Hertig, der den Bundesrat mit der Geschäftsleitung der «Schweiz AG» verglich.

Er zeigte sich ehrlich empört darüber, dass es kein Anforderungsprofil für das Amt des Bundesrates gibt. Dass es kein Assessment für den wichtigsten Job des Landes gibt. Dass überhaupt nicht über die Führungserfahrung der Kandidierenden gesprochen wird: ein «Must-Kriterium» in der Privatwirtschaft. Am liebsten hätte Hertig ein Assessment durch ein unabhängiges Nominationskomitee, geleitet etwa vom «neutralen» Bundeskanzler Walter Thurnheer, und bestückt mit Experten.

Eine alte Idee, die immer wieder aufkommt

Die Schweiz eine AG, der Bundesrat eine Geschäftsleitung: Es ist ein altes Lied, das hier gesungen wird. Weshalb orientiert sich die Politik nicht stärker an der Privatwirtschaft? Nichts gegen Unternehmerinnen und Manager. Es wäre grossartig, würden sie sich stärker in der Politik engagieren. Doch zu oft in den letzten 30 Jahren bliesen Wirtschaftschefs der Politik den Marsch – und wurden in den grossen Krisen ganz leise.

So schrieb 2000 der damalige CS-Chef Lukas Mühlemann einen Artikel mit dem Titel: «Was die Politik von einem Unternehmen lernen muss.» Grundtenor, die Schweizer Politik sei ineffizient. Konkordanz, direkte Demokratie und Mitspracherechte zu langsam, um den Erfordernissen einer modernen Wirtschaft zu genügen. Lieber eine «präsidiale Führung» mit einem «politisch homogeneren Kabinett». Wieder ist sie da, die Idee der Geschäftsleitung mit einem starken CEO, die gemeinsam an einem Strang zieht. Und wenn einer nicht mitzieht, dann greift der Chef durch.

Es stimmt, im Gegensatz dazu ist der Bundesrat eine Schicksalsgemeinschaft. Die Kolleginnen und Kollegen sucht man sich nicht aus. Die sieben Bundesräte haben eine unterschiedliche politische Herkunft und unterschiedliche Vorstellungen für das Land. Wie alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz in der SRF-Sendung richtig anmerkte, können sie sich auch nicht wie eine Geschäftsleitung einfach Ziele setzen. Das Parlament redet mit, das Volk ebenso.

Politik hat ihre eigenen Mechanismen

Hinter der Forderung nach Assessments liegt ein Misstrauen gegenüber der Bundesversammlung. Es schwingt die Vermutung mit, dass nicht die Besten, sondern nur Durchschnitt gewählt wird. Doch stimmt das denn auch? Keinesfalls in jedem Fall. Mit Karin Keller-Sutter und Viola Amherd setzten sich bei der letzten Ersatzwahl die stärksten Kandidatinnen durch. Und auch Ueli Maurer, Simonetta Sommaruga und Alain Berset waren alles anderes als mittelmässige Kandidierende.

Was die Headhunter Assessment nennen, sind in der Bundesversammlung die Hearings. Die Parteien knöpfen sich die Kandidaten vor. Dass die Bundesversammlung lieber Politikerinnen und Politiker aus ihrem Kreis wählt, ist nachvollziehbar. Sie minimieren damit das Risiko eines Fehlgriffs, weil sie ihre Pappenheimer kennen – und der neue Bundesrat das Parlament. Politik ohne Netzwerk? Das geht schief. Das kann man als Kungelei sehen; als freiwillige Minimierung des Kandidatenpools. Doch ganz ehrlich: Auch Headhunter sind vor Fehlgriffen nicht gefeit.

Die Politik funktioniert nach anderen Mechanismen als die Wirtschaft; sie erfordert ein anderes Handwerk. Dieses Verständnis geht Wirtschaftsmenschen oft ab. Weder Hans-Rudolf Merz, der eine lange Karriere als Unternehmensberater machte, noch Unternehmer Johann Schneider-Ammann gelten als besonders erfolgreiche Bundesräte. Die Schweiz ist eben keine AG.

