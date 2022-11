Bundesratswahl: In der SP steigen Baume-Schneiders Chancen

Bundesratswahl Baume-Schneider, die lachende Dritte: Die Aussenseiterin aus dem Jura hat plötzlich Aufwind Gerade weil Elisabeth Baume-Schneider bei der Bundesratswahl als Aussenseiterin startet, hat sie bessere Chancen von der SP-Fraktion nominiert zu werden – wegen taktischen Geplänkels der Lager von Evi Allemann und Eva Herzog. Doch die Strategen könnten sich täuschen. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Parteifreundinnen und Konkurrentinnen: Die SP-Bundesratskandidatinnen Elisabeth Baume-Schneider, Eva Herzog und Evi Allemann (von links).

(Luzern, 21. November 2022) Michael Buholzer / KEYSTONE

Hört man sich in der SP-Fraktion um, stellt sich bald die Frage, warum Eva Herzog, Evi Allemann und Elisabeth Baume-Schneider nicht die Weltherrschaft anstreben, sondern bloss für den Bundesrat kandidieren.

Die drei weisen gemäss ihren Genossinnen so viel politisches Talent, Regierungserfahrung und Arbeitskraft auf, dass jede dem Bundesratsamt mehr als gewachsen und ihre Nichtwahl geradezu Verschwendung wäre. Warum aber will dann die SP-Fraktion das Trio auf ein Zweierticket reduzieren? Die Antwort auf diese Frage ist wenig überzeugend: Man wolle der Bundesversammlung nicht die ganze Entscheidung überlassen.

Trotz netter Worte: Hauen und Stechen unter Parteifreundinnen

Ehrlichkeit ist wohl zu viel verlangt, so kurz vor der Nomination durch die SP-Fraktion diesen Samstag. Denn eigentlich gibt es nur einen Grund für ein Zweierticket: Die verschiedenen Lager in der Fraktion wollen die stärkste Konkurrentin aus dem Rennen drängen, um die eigene Favoritin zu stärken. Doch genau dieses taktische Geplänkel könnte sich als Startrampe für die Aussenseiterin erweisen: für Baume-Schneider.

Der Romande aus dem Jura werden im Parlament die geringsten Chancen zugerechnet: Die Deutschschweizerin Sommaruga soll durch eine Deutschschweizerin ersetzt werden. Die FDP sagt das offen. Viele andere, vor allem Deutschschweizer Parlamentarier, dürften es nicht anders sehen. Paradoxerweise hilft das Baume-Schneider in der SP-Fraktion: Sowohl die Verbündeten Allemanns als auch Herzogs dürften sie aufs Ticket schreiben. Als Alibikandidatin neben ihrer Favoritin.

Nach dieser Lesart würde die Fraktion am Samstag praktisch die neue Bundesrätin bestimmen: Allemann oder Herzog – derzeit mit leichten Vorteilen für Herzog. Sie habe als Ständerätin stets auf eine Kandidatur hingearbeitet und nun bereits eine beachtliche Gruppe der Fraktion hinter sich versammelt. Vor allem aus der Zürcher Deputation sowie pointiert feministische Kolleginnen, heisst es. Doch es gibt auch Kritiker: Als Basler Finanzdirektorin wich sie just bei dem Thema von der Parteilinie ab, mit dem die SP in Abstimmungen Erfolge hat: bei der Steuerpolitik. Manchen ist sie «zu bürgerlich», ist zu vernehmen.

In den Hearings zählen auch weiche Faktoren: Wer ist zugänglicher?

Das spielt Allemann in die Hände, die freilich wie Herzog dem rechten Flügel der SP angehört. Sie bringt als 44-Jährige mit schulpflichtigen Kindern zudem jenes Wunschprofil mit, das die SP-Spitze ins Spiel brachte. Ihre Handicaps: Sie gehört nicht der Fraktion an; zudem ist eine verbreitete Unlust zu spüren, schon wieder eine Bernerin zu wählen.

Bleibt die Frage, ob sich das Parlament von der SP die Wahl quasi diktieren lässt. Zweifel sind angebracht. Baume-Schneider hat mit ihren Auftritten in fliessendem Schweizerdeutsch in der Deutschschweiz viele überrascht. Im Ständerat ist sie bestens vernetzt. Sie gilt als nahbarer als Herzog. Das sind wichtige Kriterien bei der Wahl: Im Parlament überlegt man sich sehr wohl, wie die künftige Zusammenarbeit mit der Magistratin aussehen dürfte. Gut möglich, dass Baume-Schneider in den Hearings der andern Parteien mit ihrer offenen Art punkten wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen