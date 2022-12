Bundesratswahl: Das Wichtigste zur Maurer-und Sommaruga-Nachfolge

9:00 Uhr Montag, 5. Dezember

Erste Hearings: Fraktionen wollen sich nicht auf einzelne Kandidierende festlegen

Am vergangenen Dienstagnachmittag galt es für die vier Kandidierenden ernst: Sie mussten sich in den Bundeshausfraktionen der Grünen, der GLP, der FDP und der SVP den kritischen Fragen ihrer Parlamentskollegen stellen. Ziel dieser sogenannten Hearings ist, dass sich die einzelnen Parlamentsmitglieder eine persönliche Meinung über die Kandidaturen bilden können.

Die Freisinnigen haben am Dienstag die beiden SVP-Kandidaten angehört. Wie Fraktionschef Damien Cottier nach der Sitzung gegenüber CH Media sagt, erachte die FDP sowohl Rösti als auch Vogt als «wählbar». Deswegen werde die Partei keine Wahlempfehlung abgeben, «jedes Fraktionsmitglied entscheidet selbst», so Cottier.

Bei den Grünen wurden am Dienstag die beiden SP-Kandidatinnen vorstellig. Man habe «sehr gute Gespräche zur Klima- und zur EU-Politik geführt», sagt Fraktionschefin Aline Trede im Anschluss vor den Medien. Beide – also Eva Herzog und Elisabeth Baume-Schneider – seien gute Kandidatinnen, weswegen die Grüne-Fraktion Stimmfreigabe beschlossen habe.

Die Basler SP-Ständerätin Eva Herzog gilt als Favoritin für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga. Keystone Zunächst als Aussenseiterin gehandelt, hat sich die Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider in der SP-Fraktion gegen die Berner Regierungsrätin Evi Alleman durchgesetzt. Keystone Albert Rösti, Berner Nationalrat und ehemaliger SVP-Präsident, wird als Kronfavorit für die Nachfolge von Ueli Maurer gehandelt. Keystone Der ehemalige Zürcher SVP-Nationalrat und Juraprofessor Hans-Ueli Vogt hat sich fraktionsintern knapp gegen den Berner Ständerat Werner Salzmann durchgesetzt. Keystone Nach knapp 14 Jahren tritt Ueli Maurer aus dem Bundesrat zurück. Der SVP-Magistrat amtete zuerst als Verteidigungs- und dann als Finanzminister. Keystone Simonetta Sommaruga verlässt nach 12 Jahren die Landesregierung. Die SP-Magistratin stand dem Justiz- und anschliessend dem Umwelt- und Energiedepartement vor. Keystone

Für die GLP stand bei der Anhörung der beiden SVP-Kandidaten deren Teamfähigkeit im Vordergrund - und «dass sie sich im Bundesrat auch einmal vom Diktat der Partei lösen können», wie es Fraktionschefin Tiana Moser im Anschluss an die Gespräche vor den Medien ausdrückt. Sowohl Vogt als auch Rösti hätten «einen souveränen Auftritt hingelegt», deshalb gebe die GLP-Fraktion ihren Mitgliedern keine Wahlempfehlung ab, so Moser.

Die Mitglieder der SVP-Fraktion haben sich am frühen Dienstagabend ein Bild über die SP-Kandidatinnen gemacht. Man habe sich die Positionen der beiden angehört, werde aber erst kommende Woche – am Tag vor der Wahl – entscheiden, wen man wählen werde, so die Partei auf Anfrage.