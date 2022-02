Der Epidemiologe Marcel Tanner zum Covid-19 Freudentag

Bundesrats-Entscheid Wie gefährlich ist eine schnelle Öffnung? Worauf es jetzt ankommt, erklärt ein Epidemiologe Dänemark hat Anfang Februar sämtliche Corona-Massnahmen fallen gelassen. Die Schweiz zieht heute zumindest teilweise nach. Der Epidemiologe Marcel Tanner zu den Risiken einer schnellen Öffnung. Bruno Knellwolf 4 Kommentare 16.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ist die Maskenpflicht bald überall Geschichte? www.imago-images.de

Vor zwei Wochen hat Dänemark sämtliche Corona-Massnahmen fallen lassen. Nun belegt Dänemark auf der Inzidenz-Rangliste der Länder mit den meisten Coronainfektionen in der letzten Woche weltweit den dritten Platz. Grossbritannien hat schon vier Tage früher am 27. Januar die wichtigsten Massnahmen gekippt, den Covid-Pass, das Homeoffice und sogar die Masken. Grossbritannien liegt in der Fallzahlen-Tabelle weit unten mit 758 Fällen pro 100'000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, im Vergleich dazu waren es in Dänemark 5527.

Allerdings war in Dänemark diese Zahl schon am 1. Februar, am Tag der Massnahmen-Aufhebung, mit 5273 ähnlich hoch wie heute. Das gesamte Infektionsgeschehen war somit damals schon sehr aktiv und ist es immer noch. Der Termin der Öffnung in diesen Ländern ist zeitlich noch so nah, dass eine Reaktion in den Fallzahlen zudem erst jetzt zum Tragen käme. Deshalb könne man zu den Auswirkungen der Lockerungen noch keine endgültige Aussage machen, sagt der Basler Epidemiologe Marcel Tanner. Allerdings zeige sich, dass die Fallzahlen generell abnehmen und die Hospitalisationen nicht mehr zugenommen haben. Tanner sagt:

«Das entspricht der Situation des Übergangs von der Pandemie in die Endemie.»

Marcel Tanner, Epidemiologe, Präsident der Akademien der Wissenschaften, ehemaliger Direktor des Schweizerischen Tropeninstituts. Annette Boutellier / Wikipedoa

Nach Grossbritannien und Dänemark ist die Schweiz nun das nächste Land, dass die meisten Massnahmen heute aufheben wird. «In Dänemark hat das offenbar gut funktioniert. Allerdings sagt man, dass die Bevölkerung dort disziplinierter ist als in der Schweiz», sagt Tanner. Zudem hat Dänemark die höhere Impfquote. Der Immunisierungsgrad der Bevölkerung sei in den beiden Ländern allerdings etwa vergleichbar, weil in der Schweiz mehr Menschen auch durch Genesung immunisiert worden sind.

Epidemiologe zieht schrittweises Vorgehen dem Freudentag vor

Der Effekt des hohen Immunisierungsgrads zeigt sich deutlich in den Hospitalisationen, die trotz Rekord-Infektionszahlen tief geblieben sind. Hospitalisationen und Coronatote sind aber immer noch täglich Tatsache. Deshalb sagt Tanner, dass jene, welche die Öffnung noch skeptisch sehen, eine schrittweise Lockerung vorschlagen. Damit es doch nicht noch auf einmal zu mehr schwereren Verläufen kommt. Tanner bevorzugt rasches, aber schrittweises Öffnen, weil die Maskenpflicht gerade im medizinischen Bereich in Spitälern und Pflegeheimen weiterhin Sinn mache. Beispielsweise bis Mitte März hält der Epidemiologe deshalb auch die Maskenpflicht im ÖV und in öffentlichen Gebäuden noch für erhaltenswert.

Zwei Tage tanzen wegen des Freudentags könnte zu mehr Infektionen führen

Die geplanten Schritte des Bundesrates lassen sich nach Tanner epidemiologisch rechtfertigen. Im Moment gehen die Fallzahlen um 25 Prozent zurück. Tanze man nun zwei Tage durch wegen des Freudentags, könnte das zwar zu einer Erhöhung führen. Aber wohl nur kurzfristig wegen der hohen Immunität der Bevölkerung. Der Verzicht auf einen einzigen Freudentag, an dem jede Massnahme falle, sei ein vernünftiger Weg.

Die Massnahmen seien mit der Verschärfung der epidemiologischen Situation schrittweise verschärft worden, deshalb mache es nun auch Sinn, nicht mit allem auf einen Schlag aufzuhören - vor allem um auch zu sehen, wie sich Lockerungsschritte auswirken. Allerdings, wenn sich die Leute ab jetzt nicht mehr oder kaum an die wenigen verbleibenden Massnahmen wie Masken, Distanz, Kontakte und Hygiene hielten, habe man dennoch beinahe den Effekt eines absoluten Freudentags. Man möchte einfach vermeiden, dass restliche grosse Übertragungen und damit auch Erkrankungen auf einen kurzen Moment konzentriert anfallen.

Mit schwereren Corona-Fällen ist aber auch weiterhin zu rechnen. Aber nicht mehr innerhalb des Pandemiegeschehens in einem Angstszenario, sondern als Realität im Rahmen der Endemie in einzelnen Ausbrüchen. Delta sei nicht ganz verschwunden und könne zu Erkrankungen führen, aber viele Menschen seien durch die Immunisierung so gut geschützt, dass auch Delta nicht mehr so wesentlich werde.

«Was bleibt ist, das wir aufmerksam bleiben und immer auch die Risikogruppen im Auge behalten müssen», sagt der Epidemiologe. Die Gesellschaft mache einen Fehler, wenn sie angesichts der guten Lage für die Mehrheit, jene vergesse, die weiterhin ein hohes Coronarisiko hätten. Da mache an der richtigen Stelle und Situation auch eine Maske weiterhin Sinn, in Heimen und Pflegeinstitutionen. Das sei nun aber nicht mehr Sache des Bundesrates, sondern könne wieder in die Hand der Kantone übergehen.

Aussichten im Herbst

Nach einem erwartet guten Sommer wird die kältere Jahreszeit wieder kommen, in der sich das Coronavirus wohler fühlt. Tanner denkt, dass es dann wieder zu einzelnen Ausbrüchen kommen könnte, aber nicht mehr zu pandemischen Dimensionen. So wie die Wellen von diversen Erkältungskrankheiten jeweils saisonal durchs Land ziehen.

Selbstverständlich wird das Virus auch weiterhin mutieren, ob eine Variante aber pathologisch wieder besonders bedenklich wird, lässt sich natürlich nicht sagen. «Omikron ist eine sehr übertragbare, aber wenig virulente Variante. So hat Omikron den Immunisierungsgrad hoch getrieben, was anderen Varianten keine grosse Chance gibt, sich festzusetzen», sagt Tanner. Bis jetzt konnte man mit der Impfung erreichen, dass auch neue Varianten bei Geimpften nicht zu schweren Covid-Erkrankungen führen.

Impfstoffe der zweiten Generation sind noch besser

Aus diesen Gründen lässt sich auch nicht sagen, ob im kommenden Herbst eine weitere Coronaimpfung nötig sein wird. «Jetzt werden Zweit-Generation-Impfstoffe entwickelt, die immer besser sind als die erste Generation», sagt Tanner. Dabei geht es nicht darum, einfach einen Impfstoff gegen Omikron zu machen, sondern einen mit einer breiteren Impfstoffbasis, mit der man gegen mehrere Varianten einen Impfstoff entwickeln kann. Dieser breit wirkende Impfstoff könnte dann falls überhaupt notwendig als Auffrischimpfung eingesetzt werden. «Diese Massnahme wird bleiben: Die Corona-Situation überwachen, damit man rasch Ausbrüche entdecken und gezielt reagieren kann, um flächendeckende, regionale wie nationale Massnahmen nicht nötig werden zu lassen», sagt Tanner.

4 Kommentare Markus Geiger vor etwa 4 Stunden 9 Empfehlungen "Wie gefährlich ist eine schnelle Öffnung?"Ich denke, wäre der Autor in einer Branche wie Gastro, Event oder Fitness zu Hause, würde er die Frage so nicht stellen. 9 Empfehlungen Roman Lüthi vor etwa 3 Stunden 7 Empfehlungen „..Coronatote sind immer noch täglich Tatsache…“ Herr Tanner, das stimmt. Nur stellt sich die Frage, ob diese geimpft waren. Falls nein, zählt das Argument nicht. - Anderseits sollte man sich vor Augen führen, dass - auch ohne Corona - rund 190 Menschen in der Schweiz täglich sterben. 7 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen