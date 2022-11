SP-Bundesratskandidatinnen: Erstes Hearing in Luzern

SP-Bundesratskandidatinnen Ziemlich synchron: Wer beim ersten öffentlichen Hearing punktete Am Samstag gilt es ernst: Dann nominiert die SP-Fraktion die offiziellen Bundesratskandidatinnen. Bis dahin laufen sich die drei Aspirantinnen warm. Wie am Montagabend beim ersten öffentlichen Rencontre in Luzern. Doris Kleck Jetzt kommentieren Aktualisiert 21.11.2022, 22.00 Uhr

Die SP-Bundesratskandidatinnen Eva Herzog, Elisabeth Baume-Schneiderund Evi Allemann vor dem ersten öffentlichen Hearing. Eveline Beerkircher

Es ist ein Schaulaufen der besonderen Art. Die Öffentlichkeit hat nichts zu sagen bei der Bundesratswahl. Ein öffentliches Hearing der Kandidatinnen dient also vor allem der Partei: die Aspiranten für das Bundesratsamt zeigen sich der Parteibasis – und bewerben öffentlichkeitswirksam Parteipositionen. Manchmal kommt es dabei zu Skandälchen: Mitte-Bundesratskandidatin Heidi Z’graggen etwa tappte 2018 in die Mikrofon-Falle. «Dä isch en Depp» hauchte sie im Hotel Bellevue ins Mikrofon und die ganze Schweiz fragte sich: spottete die Urnerin über einen älteren Fragesteller? Am gleichen Abend stolperte ihr Parteikollege Peter Hegglin über eine Frage auf englisch und der einstige FDP-Bundesratskandidat Hans Wicki blamierte sich bei der Roadshow seiner Partei mit seinem mangelhaften Französisch.

Fallen gibt es also durchaus. Doch um es vorwegzunehmen. Das erste öffentliche Hearing der SP-Bundesratskandidatinnen Evi Allemann (44), Elisabeth Baume-Schneider (58) und Eva Herzog (60) im Luzerner Neubad – das ehemalige Schwimmbad ist heute ein Kulturlokal – verlief skandalfrei. Die drei Kandidatinnen sind Politprofis. Alle mit vielen Jahren Regierungs- und Parlamentserfahrung. Nein, es war kein Sprung ins kalte Wasser.

Keine extravagenten Hobbies à la Berset

Und die SP muss sich auch nicht fürchten: Extravagente Hobbies, wie sie SP-Bundesrat Alain Berset pflegt (Fliegerei), hat keine der Kandidatinnen (die Palette reicht von Kochen, Lismen bis Radfahren in einer Frauengruppe).

David Roth, ehemaliger Juso-Präsident und heutiger Chef der Luzerner SP, klopfte die Kandidatinnen auf die Wahlkampfthemen der Partei ab. Um die Kaufkraft zu erhöhen, wollen alle drei die Prämienverbilligungen erhöhen. Die Energiewende wollen alle drei rascher vorantreiben. «Die Richtung stimmt, doch es braucht mehr Tempo», sagte Herzog. Die Berner Regierungsrätin Allemann profilierte sich auch dank ihres Amtes mit Detailwissen im Bereich der Wasserkraft und Raumplanung und forderte eine Beschleunigung der Verfahren beim Ausbau der Erneuerbaren. Der Widerstand dagegen sei gross, es brauche die Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Städten intervenierte Ständerätin Baume-Schneider. Eine kleine Dissonanz, mehr nicht.

Die drei Kandidatinnen bewegten sich synchron, ergänzten sich gegenseitig. In Sachen Gleichstellung betonte die Ständerätin Herzog die Bedeutung der finanziellen Unabhängigkeit der Frauen und redete bezahlbaren Betreuungsstrukturen und der Individualbesteuerung das Wort. Allemann ergänzte, wie sich als Regierungsrätin die Teilzeitarbeit in ihrer Direktion förderte. Und Baume-Schneider erinnerte daran, dass sie als jurassische Regierungsrätin ein Prostiutionsgesetz durchgebracht hat. Die SP-Frauen sind alle geübt in Niederlagen (Herzog als einstiges Mitglied der rot-grünen Regierung in Basel-Stadt etwas weniger). Das einfügen in eine Kollegialregierung? Kein Problem!

Alle drei sind sie überzeugte Europäerinnen, wobei Herzog und Allemann ein institutionelles Abkommen etwas resoluter und rascher forderten als ihre Jurassische Kollegin.

Richtige Differenzen waren nicht auszumachen. Natürlich haben die Politikerinnen unterschiedliche Hintergründe. Baume-Schneider aus dem vergleichsweise armen Jura musste als Bildungsdirektorin Klassen schliessen und litt unter Sparprogrammen. Eva Herzog konnte als Finanzdirektoren des reichen Kantons Basel-Stadt die Sozialleistungenausbauen. Doch eben, es war nicht der Abend zum Betonen von Differenzen. Nehmer- oder Geberkanton? Einerlei!

Die Kandidatinnen werden sich diese Woche täglich treffen. Es ist ein eigentliches Warmlaufen. Das wichtigste Hearing findet am Samstag statt. Dann Entscheidet die SP-Fraktion, welche der zwei Kandidatinnen auf das Bundesratsticket kommen. Die Wahl für die Nachfolge von Simonetta Sommargua findet am 7. Dezember statt.

