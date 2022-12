Bundesrat: Das müssen Sie zu den Ersatzwahlen wissen

Bundesrat Wie läuft die Wahl ab? Wer ist nominiert? Und wann braucht es mehrere Wahlgänge? Das müssen Sie zu den Ersatzwahlen wissen Am Mittwoch wählt die Bundesversammlung die Nachfolgerin von Simonetta Sommaruga sowie den Nachfolger von Albert Rösti. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Bundesratswahl. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 06.12.2022, 18.15 Uhr

5. Dezember 2018: Karin Keller-Sutter und Viola Amherd sprechen nach ihrer Wahl den Eid vor der Vereinigten Bundesversammlung. Peter Schneider / Keystone

Am Mittwoch ist es so weit. Die Vereinigte Bundesversammlung wählt zwei neue Bundesratsmitglieder. Auf den folgenden Zeilen finden Sie alles, was Sie wissen müssen, damit Sie am Mittwochvormittag beim Kaffee mit den Arbeitskolleginnen mitdiskutieren können.

Der Wahltag beginnt am Mittwoch, 7. Dezember, um 8 Uhr. Bevor es zur Wahl der beiden neuen Bundesratsmitglieder kommt, würdigt Nationalratspräsident Martin Candinas (Mitte) die abtretende Umweltministerin Simonetta Sommaruga und den scheidenden Finanzminister Ueli Maurer, die danach ebenfalls einige Worte an die Bundesversammlung richten werden. Anschliessend wählen die 246 National- und Ständerätinnen zuerst den neuen SVP-Bundesrat, danach die neue SP-Bundesrätin. Grund für diese Reihenfolge ist das Amtsalter: Weil Maurer länger im Bundesrat war als Sommaruga, wird die SVP-Vakanz zuerst besetzt.

Die Wahl erfolgt geheim. Dafür schreiben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier den Namen ihres Favoriten auf einen Zettel, den sie danach in die verschlossene Wahlurne legen. Gewählt ist eine Person, sobald sie das absolute Mehr erreicht – also die Hälfte aller gültigen Stimmen plus mindestens eine weitere Stimme. Leere und ungültige Wahlzettel werden bei der Ermittlung des absoluten Mehr nicht berücksichtigt.

Dann folgen weitere Wahlgänge. Dabei gelten folgende Regeln:

Wer nach zwei Wahlgängen weniger als zehn Stimmen erhalten hat, scheidet als Kandidat aus. Diese Regel gilt auch für alle folgenden Wahlgänge;

Ab dem dritten Wahlgang sind keine weiteren Kandidaturen mehr zugelassen. Die Parlamentarier dürfen also nur noch Namen von Personen auf die Zettel schreiben, die bereits in den ersten beiden Wahlgängen mehr als zehn Stimmen erhalten haben;

Ebenfalls ab dem dritten Wahlgang scheidet jeweils jener Kandidat aus, der am wenigsten Stimmen erhalten hat;

Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis eine Person das absolute Mehr erreicht.

Als Nachfolger von Bundesrat Ueli Maurer hat die SVP-Bundeshausfraktion den amtierenden Berner Nationalrat Albert Rösti (55) und den Zürcher Alt-Nationalrat Hans-Ueli Vogt (53) nominiert. Die SP wiederum schickt für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga die Basler Ständerätin Eva Herzog (60) und die jurassische Ständerätin Elisabeth Baume-Schneider (58) ins Rennen.

Ja. Grundsätzlich kann jede Person gewählt werden, die in der Schweiz stimmberechtigt ist. So dürfte am Mittwoch etwa auch SP-Ständerat Daniel Jositsch zumindest im ersten Wahlgang einige Stimmen holen, obwohl er von seiner Partei nicht nominiert wurde. Es gehört allerdings zum guten Ton, dass die Parteien Kandidierende wählen, die von deren Fraktionen vorgeschlagen wurden. Dass sich die Parlamentarier nicht immer an diese Gepflogenheit halten, zeigt etwa das Beispiel von Eveline Widmer-Schlumpf. Die Bündnerin wurde 2007 anstelle des amtierenden Bundesrats Christoph Blocher gewählt, obschon sie nicht auf dem offiziellen Ticket stand.

Ist die Wahl entschieden, muss das neu gewählte Bundesratsmitglied vor der Vereinigten Bundesversammlung erklären, ob er oder sie die Wahl annimmt. Sobald beide neuen Regierungsmitglieder gewählt sind, werden sie vereidigt. Die Amtsübergabe erfolgt dann für gewöhnlich am 1. Januar. Sind die neuen Bundesratsmitglieder zum Zeitpunkt der Wahl Mitglied des National- oder Ständerats, besuchen sie bis zum Amtseintritt keine Debatten mehr im Parlament und nehmen auch nicht mehr an den Kommissionssitzungen teil.

Am Donnerstagnachmittag findet die erste Sitzung des Bundesrats in seiner neuen Zusammensetzung statt. Während dieser Sitzung wird sich das Gremium auch über die Verteilung der Departemente unterhalten. Grundsätzlich erfolgt diese nach dem Anciennitätsprinzip. Heisst: Wer am längsten im Amt ist, darf zuerst angeben, welches Departement sie oder er gerne hätte. Heuer kommt diese Regelung Innenminister Alain Berset zugute – er ist seit 2012 im Bundesrat und damit Amtsältester. Weil gewisse Departemente beliebter sind als andere, sind Konflikte allerdings kaum zu vermeiden. Es ist deshalb gut möglich, dass der Bundesrat erst in einer zweiten Sitzung eine Einigung erzielen wird.

Die Gesamterneuerungswahlen des Bundesrates finden jeweils in der ersten Session nach den eidgenössischen Wahlen statt – also alle vier Jahre. Tritt allerdings ein Bundesratsmitglied während einer Amtsperiode zurück, dann erfolgt die Ersatzwahl in der ersten Session nach der offiziellen Bekanntgabe des Rücktritts. Da sowohl Maurer als auch Sommaruga ihren Rücktritt nach der Herbstsession verkündeten, finden die Ersatzwahlen nun in der Wintersession statt.

