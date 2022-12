Plötzlich steht die Bundesratswahl für einen Schweizer Konflikt

Bundesrat Gmögige Bauerntochter, arrogante Städterin: Und plötzlich steht die Bundesratswahl für den grössten Konflikt in der Schweiz Gestartet war sie als grosse Favoritin, nun könnte Eva Herzog als Bundesratskandidatin auf den letzten Metern noch eingeholt werden. Wie konnte das passieren? Ein Bundesratswahlkampf als Roadmovie von Basel in den Jura. Benjamin Rosch 06.12.2022, 05.00 Uhr

Wegen dieses Golfplatzes ging Bundesratskandidatin Elisabeth Baume-Schneider in die Politik. Roland Schmid / AZ

Zwischenzeitlich ging es um Schwarznasenschafe. Als wollten einige Mitglieder der Bundesversammlung die letzten Zweifel ausräumen, dass es sich bei einer Bundesratswahl auch immer um einen Beliebtheitswettbewerb des Parlaments handelt. Entweder es stimmt, dass davor so viel gelogen wird in der Wandelhalle wie sonst nie. Oder SP-Kandidatin Elisabeth Baume-Schneider konnte tatsächlich bei einigen damit punkten, dass sie in einem alten Bauernhaus lebt und in ihrem Garten etwas Wollvieh weidet.

Die Bundesratskandidatinnen Elisabeth Baume-Schneider und Eva Herzog. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Das war eine Woche vor der Wahl, mitten in den ersten Hearings. Stündlich schienen die Chancen von «EBS» zu steigen. Mit «Siebenmeilenstiefeln» hole Baume-Schneider auf, hiess es in dieser Zeitung. Es war, als schnüre die plötzlich wirkungsmächtige Unscheinbare, Elisabeth Baume-Schneider aus dem Jura, der turmhohen Basler Favoritin Eva Herzog auf den letzten Metern die Luft ab: Die Bauern, die Grünen, selbst Freisinnige fanden Gefallen an der quirligen Jurassierin. Dabei hatte die FDP noch Tage davor die SP kritisiert, sie würde mit der Romande keine echte Alternative zu Herzog bieten. Auch der «Tages-Anzeiger» sah Herzogs Vorsprung schmelzen, die «Sonntags-Zeitung» aus dem gleichen Haus steuerte zuletzt wieder in die gegensätzliche Richtung.

Ist die Spannung künstlich, ist es das letzte Aufbäumen vor einer als langweilig verschrienen Wahl? Tatsache ist: Die meisten Politbeobachter und Analytikerinnen sehen Eva Herzog seit dem Tag von Sommarugas Rücktritt ungebrochen in der Rolle der Favoritin um deren Nachfolge. Wahr ist aber auch: Elisabeth Baume-Schneider hat es geschafft, den Diskurs zu verändern. Mit ihrem «gmögigen» Berndeutsch hat sie fast vergessen lassen, dass die Deutschschweiz vielleicht bald die Minderheit in der Landesregierung sein könnte. Allein damit hat der Wahlkampf den Röstigraben bereits überwunden. Und steht nun für einen noch grösseren Konflikt, den grössten, mit dem die Schweiz derzeit ringt: für jenen zwischen Stadt und Land.

Basel besinnt sich neu

In Basel planen sie schon eine vorgezogene Fasnacht. Mehrere hundert Pfeiferinnen und Tambouren würden Eva Herzog am Bahnhof SBB abholen, sollte sie die Wahl gewinnen. Die Sehnsucht nach einer Basler Vertretung in der Landesregierung «elektrisiere» die Region, schrieb die NZZ. Bis weit ins bürgerliche Lager weibeln Politikerinnen und Politiker für Herzog. Dabei hatte sich die Stadt lange Zeit lieber mit der Welt abgegeben als mit der Schweiz: Das Basler Pharma-Patriziat schuf eine Kulturstadt von Weltrang, Kunst- und Uhrenmessen zogen Publikum rund um den Globus an und Roger Federer verbreitete den Basler Dialekt im ganzen Erdkreis.

Erst als in der Pandemie Männer mit Sturmgewehr der trinationalen Region die Grenzen aufzeigten, richtete sich der Blick gegen innen: Basel besann sich auf Bern. Und fühlte sich dennoch wieder so unverstanden wie immer. Das Verhältnis zu Europa, die Besteuerung von Grosskonzernen, die grossen Infrastrukturprojekte: Stets sieht sich Basel benachteiligt von einer zu bäuerlichen Schweiz. Jede Legislatur war Anita Fetz, Herzogs Vorgängerin als Basler Ständerätin, von neuem zu Felde gezogen gegen die Bauern in Bern. Herzog selbst konstatierte vor einem Jahr: «Ich fragte mich: Wo bin ich da gelandet?»

Die Roche-Türme dominieren das Stadtbild von Basel. Basel001/Shutterstock

Auch wenn Eva Herzog aus Pratteln stammt: Sie ist ein Kind der Stadt, eine Managerin aus einer Wirtschaftsmetropole, an der sie fünfzehn Jahre als Finanzdirektorin mitgebaut hat. Davor war einer ihrer ersten Jobs in der Kulturwerkstatt Kaserne. Damals, in den Neunzigern, kämpfte der Betrieb immer wieder mit finanziellen Krisen, was für grosse politische Diskussionen sorgte. Heute sind die stets gestiegenen Subventionen kaum mehr Thema. Vergangenen April hat das für 45 Millionen sanierte Kulturzentrum Kaserne neu eröffnet. Die Bevölkerung hatte dazu klar Ja gesagt: Die Stadt schwimmt im Geld.

Ein letzter Blick hoch entlang der Roche-Bauten, die so sinnbildlich sind für Basel: Mit ihnen hat die Stadt ihre letzte protestantische Bescheidenheit abgestreift und den Pfeilern des Reichtums ein weitum sichtbares Denkmal gesetzt.

Die Wahl zwischen zwei Gegensätzen

Wirtin Rita Zbinden. Roland Schmid / AZ

Die A18 verbindet Basel mit dem Jura, den wirtschaftsstärksten mit dem strukturschwächsten Kanton. Der erste Halt ist Porrentruy, in der Herberge Trois Tonneaux. An der Wand hängen die namensgebenden Fassdeckel. Auf ihnen steht «Warteck, Basel». Wirtin Rita Zbinden ist eine Frau mit kurzen Haaren und ohne Illusionen. Sie sagt: «Frau Baume-Schneider hat ihre Arbeit als Regierungsrätin gut gemacht.» Sie stamme eben aus den Freibergen, und Menschen von dort seien aus hartem Holz geschnitzt. Zur Unterstreichung der Aussage klopft Zbinden auf den Pfosten, der die niedrige Decke stützt. «Aber auch sie wird den Jura wohl vergessen, wenn sie erst im Bundesrat ist.»

Andi Gross fand im Jura genügend Platz für seine Bücher. Roland Schmid / AZ

Dichter Nebel liegt über der Strasse, als wir in die Rue du Quartier in St.Ursanne einbiegen. Hier wohnt Andreas Gross, früherer SP-Nationalrat und GSoA-Gründer. Wie so viele Basler Altlinke ist auch ihm der Jura zur zweiten Heimat geworden: Hier fand er genügend Platz für seine Bücher. Sie stapeln sich bis unters Dach. Trotz schlohweisser Mähne wirkt er noch immer jugendlich. Baume-Schneiders Aufholjagd erstaunt ihn nicht, sie sei die «lebende Empathie». Er sagt: «Die Bundesversammlung hat die Wahl zwischen zwei Gegensätzen.»

Eine Frage der Prioritäten

Auf den ersten Blick ist es eine erstaunliche Aussage. Die beiden Frauen sind etwa gleich links, etwa gleich alt, waren beide Regierungsrätinnen und vertreten einen Grenzkanton im Stöckli. Manche würden sogar sagen, sie stammen aus derselben Region: der Nordwestschweiz. Aber gibt es die überhaupt?

Am Autofenster lösen sich verstreute Baumgruppen mit verträumten Weilern ab. Manche der Häuser haben grosse Fenster im ersten Stock. Wer weiss, welche Schraube oder welches Rädchen von berühmten Uhren hier hergestellt wurden. Nur wenige der Betriebe aus jener Zeit haben überlebt, als der Jura eine reiche Gegend mit Kontakten in die ganze Welt war. Dieser Kanton, der damals noch keiner war, hat die Erfahrung einer kollabierenden Industrie gemacht.

Wir nähern uns den Freibergen. Schnell wird klar, was die Wirtin aus dem «Trois Tonneaux» gemeint hat: Wer hier wohnt und werkt, tut dies nicht selten im Widerspruch zu schroffem Wind und Wetter. Und wird dafür an schönen Tagen belohnt mit einem weiten Blick über das Hochplateau. Immer wieder begegnen uns die berühmten Pferde. Die wichtigste Eigenschaft dieser Rasse ist die Gutmütigkeit, welche die Rösser in Feldtests unter Beweis stellen müssen.

Während der Fahrt klärt sich auch, warum die beiden Kandidatinnen eben doch unterschiedliche Ansichten haben. Herzog stellt städtische Probleme in den Vordergrund, Steuern, Wirtschaft, ökologische Grundsatzpolitik. Baume-Schneider hingegen zweifelt am Nutzen höherer Benzinsteuern und ist skeptisch gegenüber dem technologischen Fortschritt. Stichworte Gentechnologie und 5G.

Manches ist auch eine Frage der Prioritäten. Im SP-Podcast mit der Parteispitze nannte Herzog das Verhältnis zur EU als das aktuell dringlichste Problem der Schweiz. Baume-Schneider hingegen will zwar längerfristig der EU sogar beitreten, rückte aber die Kaufkraft der kleinen Leute als grösste aktuelle Herausforderung ins Zentrum. All diese Unterschiede stehen für die unterschiedlichen Lebensrealitäten, in denen die beiden Politikerinnen aufgewachsen sind.

Soft, softer, Softfaktoren

Man könnte meinen, ein Bundesratswahlkampf funktioniere als nötiges Brennglas, um solche Konturen im politischen Profil der Kandidierenden sichtbar zu machen. Doch davon war wenig zu lesen. Gut möglich, dass auch nach den heutigen Hearings vor allem über Softfaktoren gesprochen wird. Baume-Schneider punktete mit ihrem Berndeutsch und kam strahlend aus Hearings, in denen es ihr inhaltlich eigentlich nicht so lief.

Herzog hingegen hat einen sehr puristischen Politbegriff. Ihr geht es um Dossiers, nicht um Small Talk in der Wandelhalle. Das wird ihr als Kühle ausgelegt, was manchmal oberflächlich ist, manchmal unverhohlen sexistisch.

Klischierte Vertreterinnen ihrer Heimat

Wir sitzen im «Espace Noir» von St.Imier, weitere 45 Kilometer westlich. In dieser Bar mit dem schwarz-rot gestreiften Schild im Eingang weht noch der Geist der Revolution: 1872 gründete Michail Alexandrowitsch Bakunin einen Steinwurf entfernt im Hotel Central die Antiautoritäre Internationale. Es war die Geburtsstunde der anarchistischen Bewegung.

Nächstes Jahr feiern die internationalen Anarchisten in St.Imier ihr 150-jähriges Bestehen. «Es werden Hunderte, vielleicht Tausende Menschen hierhinkommen», erzählt die junge Frau hinter dem Tresen. Im Hintergrund nölt Georges Brassens übers öffentliche Knutschen, les amoureux des bancs public. Die Liebenden auf den Parkbänklein. Hier im Berner Jura, in der Senke zwischen den finster bewaldeten Jurahängen, ist Baume-Schneider geboren. Später zog sie hinauf in die Freiberge, zu den unbändigen Separatisten. Und doch liegt der Verdacht nahe, dass sie als junge Marxistin ab und an ihre Abende in dieser Beiz mit Miniature-Kino verbrachte.

«Espace Noir», das Zentrum der Anarchisten. Roland Schmid / AZ

Die Gegenüberstellung der beiden Gemüter funktionierte auch deshalb so gut, weil Baume-Schneider und Herzog fast schon klischierte Archetypen ihrer Heimat sind. Da die Bauerntochter, die in jenem Moment politisiert wurde, als ihre Eltern den Hof zu Gunsten eines neuen Golfplatzes aufgeben mussten – weil dieser das Dorf aus seiner Mittelmässigkeit heben sollte. Und dort die Wissenschafterin und Kulturveranstalterin aus der prosperierenden Stadt der Lifesciences, welche die Wirtschaft, selbst Grosskonzerne, nicht einfach als abstraktes Feindbild begreift.

Ein komprimierter Wahlkampf

Mit ein Grund für diese Reduktion ist: der hohe Zeitdruck dieses Wahlkampfs. Sommarugas Rücktrittsankündigung war Umständen geschuldet, die keinen Aufschub duldeten. Der SP blieben nur wenige Wochen zur Suche nach einer Nachfolge – und einen grossen Teil davon nahm die Gleichstellungsdebatte um Daniel Jositsch ein. Die Sprachgrenze tat das Ihrige dazu bei, dass Baume-Schneider erst spät in den Deutschschweizer Medien auftauchte, und wenn, dann immer mit dem Vermerk: Als Lateinerin wird sie krasse Aussenseiterin bleiben.

Das ist sie nicht mehr. Selbst wenn alles in geordneten Bahnen verläuft, Nationalratspräsident Martin Candinas also tatsächlich den Namen von Eva Herzog als neue Bundesrätin verkündet und Basel eine Dezember-Fasnacht feiert, dann bleibt die Erkenntnis: Die Herkunft für eine Bundesratswahl ist wichtig – doch lässt sie sich nicht einfach auf Region und Sprache reduzieren. Genauso viel zählen die Lebensrealitäten, welche die Kandidierenden repräsentieren.