Friedli will nicht in Bundesrat, nun sind andere Frauen gefragt

Landesregierung Esther Friedli will nicht in den Bundesrat – nun sind andere SVP-Frauen gefragt Die grösste Partei der Schweiz hat bis dato keine einzige Bundesrätin gestellt. Das sorgt selbst innerhalb der SVP für Unmut. Gleichzeitig erschwert die Absage von Nationalrätin Esther Friedli die Suche nach einer geeigneten Kandidatin für die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 14.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

SVP-Nationalrätin Esther Friedli kandidiert nicht für den Bundesrat, stattdessen will sie für den Kanton St. Gallen in den Ständerat. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Sie ist Vize-Präsidentin der grössten Partei der Schweiz. Und sie will sich in der SVP-Fraktion dafür einsetzen, dass ihre Partei der Bundesversammlung für die Ersatzwahl im Bundesrat sowohl eine Frau als auch einen Mann vorschlägt. Das sagt SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz in einem Interview mit «Le Temps». Schliesslich habe die Partei «genügend weibliche Figuren, die sich für das Amt einer Bundesrätin eignen», so die Genferin weiter.

Nationalrätin Céline Amaudruz (SVP/GE). Bild: Anthony Anex / Keystone

Zwar nennt Amaudruz keine konkreten Kandidatinnen. Doch geht es nach ihr, muss die Findungskommission neben einem Mann zwingend auch eine Frau für die Nachfolge von Ueli Maurer nominieren.

Noch keine offizielle Frauen-Kandidatur bekannt

Eine Frau auf dem Bundesratsticket, das würde selbst SVP-Urgestein Christoph Blocher begrüssen, wie er jüngst klarstellte. Gefreut hätte ihn wohl besonders, wenn sich Nationalrätin Esther Friedli zur Verfügung gestellt hätte.

Doch mit der St. Gallerin nimmt sich am Freitag eine oft genannte Kandidatin definitiv aus dem Rennen um die Verteidigung des Bundesratssitzes der SVP. Sie könne sich «momentan kein Exekutivamt vorstellen», so Friedli anlässlich einer Medieninformation am Rande der Viehschau in Mels (SG).

Mit ihrer Entscheidung sei eine Frauenkandidatur aber noch lange nicht vom Tisch, sagt Friedli: «Ich bin überzeugt, dass in den kommenden Tagen noch mehr offizielle Kandidaturen bekannt gegeben werden. Darunter wohl auch solche von Frauen.» Friedli verweist etwa auf die Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger.

Diese hat kürzlich in einem Interview mit dieser Zeitung bestätigt, dass sie eine Kandidatur in Betracht ziehe und sich bereits «Gedanken über eine mögliche Kommunikation» ebendieser mache. Dem Vernehmen nach wird die Nidwaldnerin am Montag offiziell über ihren Entscheid informieren.

Den Regierungsrätinnen kommt die Aussenseiterrolle zu

Regierungsrätin im Kanton Nidwalden: Michèle Blöchliger. Bild: PD / Nidwaldner Zeitung

Vieles deutet daraufhin, dass sich die 54-Jährige zur Wahl stellen wird. Grosse Chancen dürfte Blöchliger allerdings kaum haben. Zwar politisiert sie im Kanton Nidwalden seit Jahrzehnten und hat sich dort einen Namen gemacht, doch in Bundesbern ist Blöchliger im Gegensatz zu Rösti und Salzmann weitgehend eine Unbekannte.

Eine weitere Aussenseiterin, die auch Friedli namentlich als mögliche Kandidatin erwähnt, ist Monika Knill. Die Thurgauer Bildungsdirektorin gibt sich bis anhin zurückhaltend. Wohlwissend, dass auch sie vor der Bundesversammlung gegen einen Kandidaten wie Albert Rösti kaum Aussicht auf Erfolg haben dürfte.

Soll auf Biegen und Brechen eine Frau aufs Ticket?

Mit der Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli und den beiden Nationalrätinnen Magdalena Martullo Blocher und Monika Rüegger haben sich noch vor Esther Friedli bereits drei weitere potenzielle Kandidatinnen aus dem Rennen genommen. Andere SVP-Nationalrätinnen – darunter Therese Schläpfer und Martina Bircher – haben zwar eine Kandidatur noch nicht ausgeschlossen, gelten aber ebenfalls als Aussenseiterinnen.

Die Findungskommission ist sich der vertrackten Ausgangslage bewusst. Zwar wünscht sich auch Kommissionsmitglied Toni Brunner eine Frau auf dem Ticket: Eine Frau auf einem Zweierticket sei «das Minimum», was der Anspruch der SVP sein müsse, so der ehemalige Parteipräsident gegenüber SRF. Nur: Die Partei müsste zuerst eine Frau finden, die kandidieren will - und auch Chancen hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen