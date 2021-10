Bundesrat Das Ende der 11-Franken-Tests: Nasale Schnelltests sind unzuverlässig und sollen nicht mehr zum Zertifikat berechtigen Der Bundesrat will den Testmarkt stärker regulieren. Er schlägt den Kantonen entsprechende Massnahmen vor. Klar ist: Wer sich testen lassen will, müsste künftig mehr bezahlen. Doris Kleck 21.10.2021, 11.45 Uhr

Wer ein Covid-Zertifikat will, muss seinen Test seit zehn Tagen selbst bezahlen. Der Bund übernimmt die Kosten für Tests nur noch in wenigen Ausnahmefällen, etwa für Personen unter 16 Jahren. Die Massnahme hat das Preisgefüge auf dem Testmarkt ordentlich ins Rutschen gebracht. Neue Anbieter kamen auf den Markt, ein eigentlicher Preiswettbewerb entstand. So bietet etwa der Berner Anbieter Medica Care den Antigen-Schnelltests für elf Franken an. Es ist wohl das günstigste Angebot schweizweit. Der Bund bezahlt den Anbietern für den Test 47 Franken. Also mehr als das vierfache.