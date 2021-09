Tritt Ueli Maurer zurück?

Bundesrat Aufregung in Bundesbern: Erklärt Ueli Maurer am Freitag seinen Rücktritt? Die Gerüchteküche brodelt: Tritt SVP-Bundesrat Maurer zurück? Sein Mediensprecher hält sich bedeckt. Francesco Benini 30.09.2021, 17.30 Uhr

Seit 12 Jahren Mitglied der Landesregierung: Ueli Maurer. Anthony Anex / KEYSTONE

Im Bundesparlament verbreitet sich seit zwei Tagen das Gerücht, dass Bundesrat Ueli Maurer am Freitag seinen Rücktritt erklären werde. Das ist der letzte Tag der Herbstsession. Ein Nationalrat erklärt, es gebe klare Anzeichen dafür, dass die Bundesratssitzung vom Freitagmorgen anders ablaufen werde als gewöhnlich. Was sagt der Mediensprecher des Finanzministers? Auf die Frage, ob Ueli Maurer am Freitag seinen Rücktritt bekannt gebe, antwortet Peter Minder: «Ich äussere mich nicht zu diesem Thema.»