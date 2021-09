Affäre Berset: Wie es um die Lage des Bundesrates steht.

Bundesrat Affäre Berset: Where’s the beef? – viel zu befürchten hat er zurzeit nicht Aus den Vorwürfen an den Bundesrat lässt sich kein Strick drehen. Francesco Benini 25.09.2021, 05.00 Uhr

Alain Berset an der Pressekonferenz vom Freitag. Dass er ständig an seinem Handy herumdrückte, verriet eine gewisse Anspannung. KEYSTONE

Die Werbekampagne der Fast-Food-Kette Wendy’s war ein durchschlagender Erfolg. 1984 lautete ihr Slogan: «Where’s the beef?» Im Englischen wurde der Satz bald zur stehenden Wendung. Wenn jemand lange spricht oder auch schreibt, die Substanz des Vorgetragenen aber verborgen bleibt, fragt man: «Und wo ist das Fleisch?»

Die «Weltwoche» zitierte diese Woche erneut aus den Akten zur Strafuntersuchung gegen eine Frau, die eine Affäre mit Bundesrat Alain Berset gehabt hatte und ihn zu erpressen versuchte. «Where’s the beef?» – die Frage harrt einer Antwort. Ob es berechtigt ist, eine Angelegenheit öffentlich zu machen, die das Privatleben Bersets betrifft, ist nach wie vor unklar.

Hat der Gesundheits- und Sozialminister seine Macht missbraucht? Hat er sich über die Regeln der Amtsführung hinweggesetzt? Hat Berset auf miss- bräuchliche Weise öffentliche Mittel für eine private Sache verwendet? Keine der Fragen kann nach derzeitigem Stand mit Ja beantwortet werden.

Stark als Coronamanager, schwach als Sozialreformer

Vielleicht war das Aufgebot der Polizei bei der Verhaftung der Frau übertrieben. Darüber entschied aber nicht Berset, sondern die Bundespolizei. In den sozialen Medien liest man, Berset habe eine Sondereinheit auf die Frau gehetzt. Das ist Unsinn. Berset hatte keinen Einfluss auf den Polizeieinsatz.

Dass sich der Bundesrat nach einem Treffen mit der Frau in Süddeutschland von einer Staatslimousine abholen liess – das kann man für unangebracht halten, für unsensibel. Es verstösst aber nicht gegen die Regeln, die im Leitfaden für Bundesräte aufgelistet sind.

Berset zog einen Psychiater bei, der eine Beurteilung der Frau verfasste. Wenn man sechs Jahre nach der Begegnung mit einer Person von ihr erpresst wird, ist das nachvollziehbar. Berset konnte nicht wissen, dass der Psychiater in seiner Ferndiagnose zu abenteuerlichen Schlüssen kommen würde.

Einige Mitarbeiter des Bundesrats waren involviert, als es darum ging, auf den Erpressungsversuch zu reagieren. Sie standen zum Beispiel in Kontakt mit dem Anwalt Bersets. Übermässig viel Zeit scheinen sie dafür aber nicht aufgewendet zu haben. Es wäre besser gewesen, wenn es nicht zu diesen Einsätzen gekommen wäre. Der Versuch, sie zu skandalisieren, wirkt jedoch aufgesetzt. Es ist nichts Gravierendes vorgefallen.

Es gibt nichts, woraus man Berset zurzeit einen Strick drehen könnte. Die Frage ist, ob noch Umstände ans Tageslicht kommen, die für den Magistraten wirklich zum Problem werden könnten.

Eine bürgerliche Nationalrätin sagt, Alain Berset habe angespannt gewirkt diese Woche an der Parlamentssession; er sei weniger eloquent, weniger überschäumend gewesen als gewöhnlich. «Ich frage mich, wie er das aushält», meint sie. Wenn Privates öffentlich ausgebreitet werde, sei das sehr belastend. Und dann gebe es ja noch die Coronakrise.

Als Pandemiezuständiger macht Berset einen sehr guten Job. Er ist schnell, kommuniziert gut – und die grossen Linien stimmen. Die Schweiz kam mit viel weniger Einschränkungen durch die Krise als andere Länder, die Zahl der Opfer fiel aber nicht aus dem Rahmen. Das Land beschaffte die beiden wirksamsten Impfstoffe, und die wirtschaftlichen Schäden halten sich in Grenzen.

Jede Krise bringt aber Unzulänglichkeiten an den Tag. Für Berset war das manchmal peinlich. Er hat es versäumt, sein Departement zu digitalisieren. Man muss dankbar dafür sein, dass das Bundesamt für Gesundheit nicht auf einer Zustellung der Testergebnisse per Postkutsche besteht.

So stark Berset als Corona-Krisenmanager ist, so schwach wirkt er als Sozialminister. Seit der Wahl in den Bundesrat im Jahr 2011 hat er nichts zustande gebracht. Keine Reform der AHV, keine Reform der beruflichen Vorsorge – die Leistungsbilanz ist miserabel. Und die Zeit wird knapp. Nach den Wahlen 2023 tritt Berset entweder ab, oder er wechselt das Departement. Als Sozialreformer sollte er bis dann etwas Zählbares vorweisen.

Manchmal scheint er Gefangener seiner Partei, der SP. Aus der Panikmache vor dem angeblichen Sozialabbau findet sie nicht heraus; sie hat sich wohlig darin eingerichtet. Obwohl auch den Sozialdemokraten klar ist, dass jedes Rentensystem aus der Balance gerät, wenn die Lebenserwartung der Menschen steigt und steigt.

Drahtzieher der Abwahl Christoph Blochers

Die Bundesparlamentarier halten Berset zugute, dass er sich darum bemühe, alle betroffenen Kreise eines politischen Geschäfts an einen Tisch zu bringen. Und er sei für Anregungen zugänglich.

Einige Politiker enervieren sich aber darüber, dass er manchmal selbstherrlich wirke. «Das Gebaren eines französischen Staatspräsidenten legt er zuweilen an den Tag», sagt ein Ständerat. Berset ist eitel. Sehr eitel. Zu seinem Jahr als Bundespräsident 2018 erschien nicht ein Bildband – es waren deren zwei. Fotografen begleiteten ihn wochenlang.

Und in der SVP haben einige nicht vergessen, dass Berset damals mit am Tisch sass, 2007 im Hotel Bellevue. In der Nacht der langen Messer, als Christophe Darbellay, Ueli Leuenberger und Christian Levrat die Stimmen für Eveline Widmer-Schlumpf zusammenzählten. Berset, damals Freiburger Ständerat, trug dazu bei, dass Christoph Blocher aus dem Bundesrat abgewählt wurde.

Seine Gegner in der Volkspartei stellen fest, dass Kritik an ihm abperlt. Berset geht entweder nicht auf Vorwürfe ein. Oder er steht zu Fehlern. Dass die Landesregierung vor der zweiten, heftigen Coronawelle Ende 2020 allzu lange untätig war, gestand er ein.

Am Freitag war wieder Corona-Pressekonferenz. Berset wirkte souverän. Nur dass er mehrmals an seinem Handy herumfingerte, verriet eine Anspannung. Die Geschäftsprüfungskommission beschäftigt sich nun mit seiner Affäre. Viel zu befürchten hat Berset nicht. Es sei denn, es komme irgendwo doch noch Beef zum Vorschein.