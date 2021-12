Bundespräsident Cassis: Wie führt uns der Arzt durch die Pandemie

Bundespräsidium Ein «Glücksfall»: Führt uns Arzt Ignazio Cassis als Bundespräsident besser durch die Pandemie? Die Vereinigte Bundesversammlung wählt Ignazio Cassis am Mittwoch zum neuen Bundespräsidenten. Doch das Image des ersten Tessiner Magistraten seit Flavio Cotti hat ein paar Kratzer erlitten. Das Präsidialjahr bietet dem ehemaligen Kantonsarzt jetzt aber die Chance, sich als kompetenter Pandemiebekämpfer in Szene zu setzen. Kari Kälin Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Ein Kuss für den Gatten: Ehefrau Paola Cassis beglückwünscht ihren Gatten zur eben erfolgten Bundesratswahl. Bild: Marcel Bieri/ Epa/Keystone (Bern. 20. September 2017)

Der sympathische Tessiner, der Medizin studierte, weil er verstehen wollte, was mit dem Körper seines Freundes passierte, als dieser einen epileptischen Anfall erlitt. Das Bild des sympathischen Tessiners, der es als Politquereinsteiger vom Gemeinderat von Collina d’Oro bis in den Bundesrat schaffte. Dieses Bild von Ignazio Cassis erlitt Kratzer, kaum hatte er am 1. November 2017 sein Amt als Aussenminister angetreten. Am Weihnachtstag kanzelte Ex-Präsident Christian Levrat Cassis als «Praktikanten» ab, weil er angeblich schuld an der Eskalation eines Streits zwischen der EU und Bern sei.

Später verärgerte Cassis die Gewerkschaften, weil er die sogenannte Acht-Tage-Regel der flankierenden Massnahmen in Frage stellte. Er vergraulte Diplomaten mit umstrittenen Personalentscheiden. Er verärgerte Nichtregierungsorganisationen, weil er bei einem Sambia-Besuch via Twitter eine Glencore-Mine rühmte. Das Onlinemagazin «Republik» zog nach zwei Amtsjahren eine vernichtende «Schadensbilanz».

Sympathiewerte in den Keller gerasselt

Kriegt Cassis wirklich gar nichts auf die Reihe? Nun, beim inzwischen versenkten Rahmenabkommen gab es nicht viel Lorbeeren zu holen. Das Europadossier gilt als toxisch. Die Regierungskolleginnen und Regierungskollegen sind alle froh, dass sie nicht für Konzeptlosigkeit der Schweizer Europapolitik geradestehen müssen und alle auf Cassis zeigen. Ein Teil der beissenden Kritik von links rührt auch daher, dass der Tessiner die Aussenpolitik stärker als seine Vorgänger an die wirtschaftlichen Interessen der Schweiz knüpfte.

Ohne Wirkung auf die Aussenwahrnehmung blieb die notorische Kritik nicht: Cassis Sympathiewerte sind nachhaltig in den Keller gerasselt. Beim SRG-Wahlbarometer schneidet er regelmässig am schlechtesten ab. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger attestieren ihm auch am wenigsten Einfluss im Bundesrat. Manche Beobachter sehen 2023 seinen Bundesratssitz wackeln, sollten die Grünen gestärkt aus den Eidgenössischen Wahlen hervorgehen und die FDP attackieren.

Der letzte Tessiner Bundespräsident: Flavio Cotti. Bild: Keystone/Patrick Aviolat

Doch jetzt, am Mittwoch, ist ein Freudentag traktandiert. Das Parlament wird Cassis zum Bundespräsidenten küren. Zum ersten Mal seit 1998 (Flavio Cotti) wird im nächsten Jahr ein Tessiner der «Primus inter Pares» in der Landesregierung. Verleiht ihm das neuen Schub? Beim Noch-Präsidenten Guy Parmelin (SVP) wirkte das Prestigeamt wie eine Booster-Impfung: Der Wirtschaftsminister entpuppte sich als integrative Figur. Er schwang sich in den schwierigen Zeiten der Pandemie zum umsichtigen Landesvater auf – ohne die Strenge von Simonetta Sommaruga, dafür mit einer gehörigen Portion Humor. In Umfragen stieg seine Beliebtheit. Die SVP-nahe «Weltwoche» adelte ihn zu einem neu geborenen «Staatsmann».

Oft sekundiert der Bundespräsident Gesundheitsminister Alain Berset, wenn der Bundesrat dem Volk einschneidende Corona-Entscheide zu verkünden hat. Bedeutet das eine Chance für Cassis, sich in Szene zu setzen, zumal er als Mediziner ein Fachmann ist? Hilft es bei der Eindämmung der Pandemie, dass ein ehemaliger Kantonsarzt eine kommunikative Schlüsselposition besetzt? «Sein beruflicher Hintergrund kann im Kontext der Pandemie in der Bevölkerung als durchaus vorteilhaft angesehen werden», sagt Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Schweizer Kantonsärzte. Er habe Cassis aus früherer Zeit als Kantonsarztkollegen kennen gelernt und ihn fachlich und kollegial sehr geschätzt.

Positiver Einfluss auf die Coronapolitik

Marcel Tanner ist emeritierter Professor für Epidemiologie. Bild: Christian Flierl

Von Ignazio Cassis habe man zur Coronapolitik bisher eher wenig gehört, sagt der emeritierte Professor für Epidemiologie Marcel Tanner. Das ehemalige Mitglied der nationalen Covid-Taskforce bezeichnet es als «Glücksfall» für das Pandemiemanagement, dass Cassis nun neuer Bundespräsident wird. «Er versteht als Mediziner nicht nur, wie eine Krankheit funktioniert, sondern hat als ehemaliger Kantonsarzt auch einen Blick für die Public Health, die öffentliche Gesundheit und damit den Kontext.» Das könne die Coronapolitik des Bundes positiv stimulieren. Tanner amtete einst als Präsident der Stiftung Swiss School of Public Health (Schweizer Schule der öffentlichen Gesundheit). Cassis wirkte dort mit. Sie kennen einander aus dieser Zeit.

Marcel Tanner – vielgefragter Corona-Experte Marcel Tanner lebte und arbeitete während vieler Jahre als Infektionsbiologe und Epidemiologe über Malaria in Afrika und Asien. Als viel gefragter Experte betonte er immer wieder, wie wichtig bei der Bekämpfung der Pandemie der Gesamtblick auf die öffentliche Gesundheit sei. Massnahmen zur Eindämmung der Infektionen müssten abgestimmt werden auf die möglichen sozialen und wirtschaftlichen Folgen. In der Schweiz habe man in dieser Pandemie immer versucht, das soziale Gewebe atmen zu allen und zum Beispiel nicht wie in Deutschland die Schulen geschlossen oder harte Lockdowns verfügt. Tanner befasste sich während 42 Jahren in der Theorie und der Praxis mit Public Health. In einem Interview mit CH Media stellte er fest, in der Covid-Taskforce habe es verhältnismässig zu wenig Wissenschafter mit breiter praktischer Erfahrung in Public Health. (kä)

Yvonne Gilli, Präsidentin der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, versprüht weniger Optimismus als Tanner. Wenn Cassis als Bundespräsident politische Entscheide vertreten müsse, habe er auch als ehemaliger Kantonsarzt keine spezielle Glaubwürdigkeit. Die Weichen zur Coronapolitik würden ohnehin im Departement von Gesundheitsminister Alain Berset gestellt. Die frühere Nationalrätin Gilli (Grüne) denkt aber, Cassis könne mit seinem beruflichen Hintergrund medizinische Massnahmen zum Coronavirus besonders glaubwürdig vertreten. Auf menschlicher Ebene schätzt sie ihn aber sehr: «Cassis hat eine gewinnende Art. Er beherrscht drei Landessprachen und ist ein Brückenbauer zwischen den verschiedenen Landesteilen. Ich freue mich, dass er neuer Bundespräsident wird», sagt Gilli.

Das schwierige Verhältnis zur EU bleibt

Michael Hermann ist Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Sotomo, das die Umfragen durchführt, die Cassis so wenig schmeicheln. «Grundsätzlich bietet das Präsidialjahr auch für ihn eine Chance, sich zu profilieren», sagt der Politforscher. Bis jetzt habe Cassis in der Coronadebatte seine Expertise als Arzt aber öffentlich wenig zur Geltung gebracht. Und anders als Parmelin, der als Wirtschaftsminister eher unter dem Radar der Öffentlichkeit segelte, habe Cassis als Aussenminister wegen der Europafrage stärker polarisiert. «Das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU wird nicht von der Agenda verschwinden», sagt Hermann. Es stelle sich jetzt die Frage, ob es Cassis gelinge, sich ähnlich gut wie Parmelin als landesväterliche Figur im Kampf gegen die Pandemie in Szene zu setzen.

Im Schweiz-T-Shirt: Ignazio Cassis an der Versammlung der FDP vom 1. August 2017 in Breggia TI, kurz vor seiner Wahl in den Bundesrat. Bild: Davide Agosta/Keystone/TI-Press

Das allgegenwärtige bundesrätliche Gesicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist kraft seines Amtes einer, der Doktor der Wirtschaftswissenschaften ist: Gesundheitsminister Alain Berset. Dass Cassis seine medizinischen Fachkenntnisse in die bundesrätlichen Coronadiskussionen einbringt, betont der Tessiner in den eher wenigen Interviews, in denen er zu Corona gefragt wird, aber durchaus selbstbewusst. Er habe die Diskussion um die Indikatoren – epidemiologische Kurve oder R-Wert – in den Bundesrat eingebracht, sagte er Anfang Jahr in einem Interview mit CH Media. «Ich kenne mich da aufgrund meines beruflichen Hintergrunds wahrscheinlich ein bisschen besser aus als meine Kolleginnen und Kollegen.» Und es komme vor, dass er in der Nacht aufwache, weil das Thema Corona so präsent sei.

Cassis verteidigte den Kurs des Bundesrats, der manchmal zickzackartig wirkte. Auf veränderte Fakten wie neue Virusvarianten müsse man reagieren und deshalb manchmal die Meinung ändern. Auch mit seiner Frau Paola, Chefärztin für Radiologie, unterhält er sich immer wieder über Corona, vor allem über die gesellschaftliche Entwicklung, wie er im «Sommertalk» mit TeleZüri sagte. Ein bis zweimal pro Jahr begleitet sie ihren Gatten auf seinen Auslandreisen als Aussenminister. Der künftige Bundespräsident hat auch verraten, wer über mehr innereheliche Durchsetzungskraft verfügt: Bei politischen Streitgesprächen könne sie ihn manchmal von ihrer Meinung überzeugen. «Ich sie nie.»

