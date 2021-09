Sitzverlust im Nationalrat: Basel will mehr Sitze im Ständerat

BUNDESPARLAMENT Basel will mehr Sitze im Ständerat – Uri und Glarus sollen Mandate verlieren Der Kanton Basel-Stadt muss im Nationalrat einen Sitz an Zürich abgeben. Nun fordert SP-Ständerätin Eva Herzog: Beide Basel sollen mehr Gewicht im Ständerat bekommen. Zulasten kleiner Kantone. Francesco Benini 08.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Basel blüht – im Bild die neue Unternehmenszentrale von Roche am Rhein. Aber der Einfluss des Stadtkantons in Bundesbern nimmt ab. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Basel-Stadt boomt. Das zweite Hochhaus von Roche, 205 Meter hoch, ist bald fertig gebaut. Der Kanton schloss die Rechnung 2020 mit einem Plus von 300 Millionen Franken ab. Basel-Stadt gehört zu den sieben Kantonen, die Geld einzahlen in den nationalen Finanzausgleich – 19 Kantone beziehen daraus Mittel. Und dann gibt die Bundeskanzlei vor wenigen Tagen bekannt: Basel-Stadt wird nach 2023 nur noch vier Politiker in den Nationalrat entsenden, nicht mehr fünf.

Ernüchterung im Stadtkanton. Seine Bevölkerungszahl sinkt zwar nicht; sie ist in den letzen Jahren auf 200000 gestiegen. Aber in anderen Kantonen wächst die Zahl der Einwohner schneller. Darum muss Basel-Stadt einen Sitz in der grossen Kammer abgeben. An den Kanton Zürich, ausgerechnet. Zürich ist für manchen Basler der ewige Rivale.

Beat Jans (SP) sass lange im Nationalrat und ist nun baselstädtischer Regierungspräsident. Er tritt vor eine Kamera von Tele Basel und sagt: «Das ist sehr bedauerlich. Wir verlieren politisch an Einfluss, obwohl wir wirtschaftlich immer stärker werden in diesem Land.»

Wirtschaftsstärke bei der Zahl der Sitze berücksichtigen

Jans will den Sitzverlust nicht einfach so hinnehmen. «Wir sind der Wirtschaftsmotor», betont er. Basel-Stadt exportiere Waren im Wert von 67 Milliarden Franken – dreimal mehr als die ganze Region Zürich. Jans kritisiert:

«Das Missverhältnis zwischen Wirtschaftskraft und politischer Repräsentation wird immer grösser.»

Beat Jans regt an, dass bei der Zuteilung der Nationalratssitze die Wirtschaftskraft der Kantone berücksichtigt werden sollte. Ein konkretes System dafür stehe noch nicht zur Diskussion. Allerdings wäre es nach Ansicht des Regierungspräsidenten angebracht, dass man sich auf Bundesebene dieser Frage stelle.

«Wir sind der Wirtschaftsmotor»: Beat Jans (SP), Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Jans gibt einen Eindruck wieder, der am Rheinknie verbreitet ist: Man ist stark dank der beiden Pharma-Grosskonzerne Roche und Novartis. Aber in der Eidgenossenschaft wird das nicht hinreichend gewürdigt.

Ständerätin Eva Herzog (SP) aus Basel erklärt: «In Bundesbern machen wir die Erfahrung, dass die Bedeutung des Wirtschaftsraums Nordwestschweiz zu wenig zur Kenntnis genommen wird. Politiker und andere Funktionsträger staunen, wenn man ihnen erklärt, welche Bedeutung diese Region für die Schweizer Wirtschaft hat.»

Herzog will aber anders als Parteikollege Jans nicht am Nationalrat ansetzen. Sie macht Reformbedarf in der kleinen Kammer aus. «Die Disproportionalität im Ständerat wird immer grösser: Die kleinen Kantone haben viel mehr Gewicht als noch im 19. Jahrhundert», sagt Herzog. Diese Entwicklung solle man diskutieren und Ideen einbringen, wie das Ungleichgewicht korrigiert werden könne.

Die vormalige baselstädtische Finanzdirektorin hat in der Föderalismuskonferenz vom vergangenen Mai einen Vorschlag präsentiert: Basel-Stadt und Basel-Landschaft erhalten je einen zweiten Sitz im Ständerat. Dafür geben die kleinen Kantone Uri und Glarus je einen Sitz ab.

Westschweiz und Tessin befürchten Nachteile

Bereits mehrmals schlugen Politiker vor, dass die sechs früheren Halbkantone eine zweite Standesstimme erhalten sollten. Es regte sich Widerstand in der Romandie und im Tessin. Denn die beiden Basel, die beiden Appenzell sowie Nid- und Obwalden liegen alle in der Deutschschweiz – die mit der Sitzerweiterung gestärkt würde im Vergleich mit anderen Sprachregionen.

Will zusätzliche Sitze für die beiden Basel in der kleinen Kammer: Ständerätin Eva Herzog (SP). Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Darum fordert Herzog, dass die beiden Basel zulasten der kleinsten Vollkantone Uri und Glarus gestärkt werden. Den Wechsel des Nationalratssitzes von Basel nach Zürich erachtet die Ständerätin hingegen nicht als Problem. Zürich sei ein Partner von Basel-Stadt. Ein Problem sei eher die Dominanz kleiner, ländlicher und teilweise zugleich wirtschaftsschwacher Kantone.

Die Idee aus Basel kommt in Uri schlecht an

Die Reaktion in Uri fällt frostig aus. «Solche Ideen kann man haben – und man sollte sie sogleich beerdigen», sagt der Urner Ständerat Josef Dittli (FDP). Er betont:

«Es kommt absolut nicht in Frage, dass Uri einen Ständeratssitz abgibt.»

Der Ständerat sei Abbild des Föderalismus, er stehe für den Ausgleich zwischen Stadt und Land, während der Nationalrat die Grösse der Kantone widerspiegle. «Basel-Stadt ist ein toller Kanton. Das Schweizer Staatsgefüge sollte er aber nicht durcheinanderbringen», meint Dittli.

Hält nicht viel von Änderungen am System: Christoph Eymann, baselstädtischer Nationalrat der Liberaldemokraten. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Auf einer ähnlichen Linie argumentiert der baselstädtische Nationalrat Christoph Eymann, ein Liberaldemokrat. «Natürlich ist es blöd, dass Basel-Stadt einen Sitz verliert. Aber es bringt nichts, darob zu jammern», sagt er. Die Nationalräte stimmten fast immer nach den Interessen ihrer Partei, nicht nach der Region ihrer Herkunft. «Wir Basler müssen mit Verbündeten arbeiten, darauf kommt es an. An den Schrauben des Staatsaufbaus drehen zu wollen, scheint mir hingegen vermessen.»

Der Nordwestschweiz droht allerdings neues Ungemach: Der Kanton Basel-Landschaft könnte bei den übernächsten Wahlen 2027 seinen siebten Sitz im Nationalrat verlieren. Dem Baselbiet blieben noch deren sechs.