Sion-Präsident Christian Constantin muss Steuern nachzahlen

Bundesgericht Hat das Wallis bei Constantin nicht genau hingeschaut? FC-Sion-Präsident verliert Steuerstreit gegen Kanton Freiburg Christian Constantin muss Steuern nachzahlen: Der Kanton Freiburg gewinnt vor Gericht gegen den Sion-Präsidenten ‒ und indirekt gegen die Walliser Steuerverwaltung. Sie geht nun über die Bücher. Julian Spörri, Lausanne 05.01.2023, 17.00 Uhr

Sion-Präsident Christian Constantin unterliegt im Steuerstreit. Bild: Georgios Kefalas / Keystone

Christian Constantin erleidet im Streit um seine Steuerrechnung eine Niederlage. Das Bundesgericht in Lausanne hat eine Beschwerde von ihm abgewiesen, wie am Donnerstag bekannt wurde. Nun muss der Präsident des FC Sion dem Kanton Freiburg mehr Steuern bezahlen, als er wollte.

Dem Kanton Freiburg? Eigentlich ist der umtriebige Fussballklubpräsident ja Walliser. Doch im vorliegenden Fall geht es um Constantins Immobilienfirma Christian Constantin SA, die ihren Sitz zwar im Wallis hat, in verschiedenen anderen Kantonen wie Freiburg aber ebenfalls aktiv ist. Und somit Steuern bezahlt.

Wie viele, dies ist die grosse Streitfrage, bei der sich auch die beiden Kantone in der Hauptrolle – Wallis und Freiburg – uneinig sind. Knackpunkt sind die finanziellen Beträge, welche Constantins Immobilienfirma an den FC Sion überwies, oder genauer: an Constantins zweites Unternehmen Olympique des Alpes SA, das den Fussballklub kontrolliert.

Damit solche Ausgaben bei den Steuern vom steuerbaren Gewinn eines Unternehmens abgezogen werden können, muss das Sponsoring laut Schweizer Rechtssprechung in einem nachvollziehbaren Zusammenhang mit dessen geschäftlichen Tätigkeit stehen. Das Engagement darf also nicht bloss privaten Anliegen der Unternehmerin oder des Unternehmers dienen, sondern muss sich beispielsweise werbemässig bemerkbar machen.

Geld für Privatflugzeug benutzt

Der Walliser Fiskus und Christian Constantin haben die genauen Modalitäten des Sponsorings für den Zeitraum von 2013 bis 2022 in einem sogenannten Ruling festgehalten. Auf Basis dieser Vereinbarung konnte Constantins Immobilienfirma für das Jahr 2018 Sponsoringaufwendungen von 3,7 Millionen Franken bei den Steuern abziehen. Den verbliebenen steuerbaren Gewinn von fast 5 Millionen Franken teilte die Walliser Steuerverwaltung anteilsmässig auf die verschiedenen Kantone auf – für Freiburg betrug der Betrag rund 1,7 Millionen Franken.

Zu wenig, aus Sicht der Freiburger Steuerbehörden. Sie wollten Constantins Immobilienfirma basierend auf einem steuerbaren Gewinn von rund 2,7 Millionen Franken besteuern. Mit den vom Wallis akzeptierten Sponsoringabzügen war man nicht einverstanden.

In der Folge urteilte auch das Freiburger Kantonsgericht, dass das Sponsoring in der Höhe von mehr als 3,7 Millionen Franken nicht erwiesen sei. Es fehle eine Gegenleistung, etwa in Form von Werbung für Constantins Immobilienunternehmen. Stattdessen habe der FC Sion das Geld für die Miete von Räumlichkeiten, die Unterbringung von Spielern und das Privatflugzeug von Constantin eingesetzt. Zudem werden im Urteil Vorschüsse von 2 Millionen Franken erwähnt, die an den Sion-Präsidenten selbst gingen.

Braucht es eine Praxisänderung?

Nach der Niederlage vor dem Kantonsgericht wandte sich Constantin ans Bundesgericht. Er betonte in seiner Beschwerde, die Kosten stünden sehr wohl im Zusammenhang mit Sponsoringausgaben. Das Sponsoring habe dazu beigetragen, dem Immobilienunternehmen in der Öffentlichkeit ein «humanistisches Image» zu verleihen, das den materiellen Aspekt seiner Immobilienaktivitäten teilweise ausgleiche.

Für diese Argumente hat das Bundesgericht kein Gehör: Es sei nicht ersichtlich, welche Publizität die Aufwendungen der Immobilienfirma verliehen hätten. Vielmehr handle es sich um «verdeckte Gewinnausschüttungen», urteilen die Lausanner Richterinnen und Richter. Sie bestätigen die Steuerveranlagung des Kantons Freiburg, und betonen, dieser sei nicht an eine Vereinbarung aus dem Wallis gebunden. Wie viel Steuergeld Constantin dem Fiskus genau schuldet, wird nun von den Behörden berechnet.

Für den Kanton Wallis gibt es derweil Kritik: Indem sie den Steuerabzug von 3,7 Millionen Franken akzeptierte, habe die zuständige Dienststelle zugelassen, dass die Immobilienfirma ihre Schwestergesellschaft «ohne Bedingungen und insbesondere ohne eine Gegenleistung vorzusehen finanziell» unterstützt. Dies entspreche nicht dem eigentlichen Sinn des Sponsorings, so das Bundesgericht.

Bereits nach dem Urteil des Kantonsgerichts Freiburg waren in Westschweizer Medien kritische Stimmen aufgekommen, wonach der Kanton Wallis bei Constantin nicht genügend genau hingeschaut habe. Beda Albrecht, Chef der Walliser Steuerbehörden, weist diese Vorwürfe gegenüber CH Media vehement zurück. «Wir betrachteten die Unterstützung des FC Sion als Sponsoring und hatten diesbezüglich auch ein Ruling, wie es in anderen Fällen vorkommt. Aufgrund des Entscheides müssen wir nun analysieren, was wir daran ändern müssen.» Das Urteil werde in den nächsten Tagen im Detail angeschaut.