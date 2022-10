Bundesgericht Der umstrittenste Richter der Schweiz will für das höchste Amt kandidieren: Wie nahe steht er der SVP wirklich? Yves Donzallaz wurde von der SVP zum Bundesrichter gemacht und dann von ihr fallen gelassen. Geschadet hat ihm das nicht – im Gegenteil. Nun steht er vor der Krönung seiner Karriere. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Yves Donzallaz will höchster Richter werden. Bild: Keystone (2015)

Im Dezember wählt die Bundesversammlung nicht nur einen neuen Bundesrat, sondern auch einen neuen Bundesgerichtspräsidenten. Bei dieser Wahl lässt sich das Resultat schon jetzt vorhersagen: Zum höchsten Richter des Landes wird voraussichtlich Yves Donzallaz (SVP) gewählt.

Auf Anfrage lässt der 60-Jährige ausrichten, dass er sich für eine Wahl zur Verfügung stelle. Am Montag wird ihn das Bundesgericht aller Voraussicht nach nominieren und den Beschluss dann am Dienstag der Öffentlichkeit mitteilen.

Donzallaz' Nomination ist eine Formsache, da er heute Vizepräsident ist und Präsidentin Martha Niquille (Mitte) in Pension geht. Dennoch ist die Wahl spannend, weil damit der politisch umstrittenste Richter der Schweiz die Justiz repräsentieren wird.

Er ist Mitglied einer Partei, obwohl sie ihn nicht mehr will

Interessant wird sein, wie sich die SVP diesmal positionieren wird. Denn die Wahl ans Bundesgericht folgt ungeschriebenen Regeln: Die Parteien stellen Kandidaten aus ihren eigenen Reihen auf und verteilen die Sitze nach ihrer Wählerstärke.

Donzallaz ist Mitglied der Unterwalliser SVP, doch er wurde von der SVP Schweiz vor zwei Jahren offiziell zur Abwahl empfohlen. Das gab es noch nie. Zum ersten Mal stellte sich eine Partei öffentlich gegen ihren eigenen Richter.

Der Fall UBS: Wie der Streit begann

Der Konflikt zwischen der Partei und ihrem Richter eskalierte 2019. Damals fällte das Bundesgericht einen wegweisenden Entscheid für den Schweizer Finanzplatz: Es bewilligte eine Datenlieferung zu 40'000 UBS-Konten an die französischen Steuerbehörden. Weil das Bundesgericht nicht wie üblich in einem schriftlichen Verfahren einen Konsens fand, hielt es eine öffentliche Beratung ab. Zwei Lager standen sich gegenüber.

Auf der einen Seite wehrten sich zwei bürgerliche Richter gegen die Datenlieferung, weil sie eine unzulässige Beweissammlung darstelle, eine sogenannte Fishing-Expedition. Es könne doch nicht sein, dass ein ausländischer Staat wegen eines blossen Verdachts auf sämtliche Konten einer Schweizer Bank zugreifen dürfe, argumentierten sie.

Der grosse Saal des Bundesgerichts in Lausanne. Keystone

Auf der anderen Seite standen eine Richterin und ein Richter der Grünen und Grünliberalen. Sie entgegneten, es handle sich nicht um eine Sammelanfrage, sondern um 40'000 Einzelanfragen. Deshalb sei der Datenaustausch gesetzeskonform.

Yves Donzallaz stand zwischen den Fronten und musste sich entscheiden. Seine Stimme gab den Ausschlag. Er bezeichnete den automatischen Informationsaustausch schliesslich als Trend der Zukunft und stimmte für die Datenherausgabe.

SVP-Angriff: Ein Bundesrichter mit Charakterschwächen?

Die SVP griff ihren Richter darauf frontal an, und warf ihm vor, nicht das Interesse des Landes und der Partei zu vertreten. In internen Aussprachen entgegnete Donzallaz, das sei auch nicht seine Aufgabe; als Bundesrichter vertrete er nur die Interessen des Rechts. So kam es zum öffentlichen Showdown. SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi attestierte ihm in einem Interview Charakterschwächen. Donzallaz rächte sich ebenfalls in einem Interview und bezeichnete seine Partei als die einzige, welche die Unabhängigkeit der Justiz dermassen missachte. Damit hatte er die Stimmen aller anderen Parteien und somit seine Wiederwahl gesichert.

Kurz darauf stand die Wahl zum Vizepräsidenten des Bundesgerichts an. Die SVP verkündete, sie könne keine Verantwortung für Donzallaz übernehmen, da sich dieser nicht mit ihr verbunden fühle. Sie könne ihn nur unterstützen, falls er aus der Partei austrete. Doch der Richter blieb trotzig Mitglied und wurde wieder von den anderen Parteien gewählt.

Neue Doktrin am Bundesgericht: Parteien werden wieder genannt

Donzallaz steht für das heutige System ein, in dem die Parteien die Richter aufstellen. Und er macht sich für Transparenz stark. Er gehört der dreiköpfigen Verwaltungskommission des Bundesgerichts an, die kürzlich unbemerkt von der Öffentlichkeit einen Entscheid von symbolischer Bedeutung gefällt hat: Auf der Website des Bundesgerichts steht bei jedem Richter neuerdings wieder dessen Parteizugehörigkeit. Vor zwei Jahren hat das höchste Gericht diese Angaben gestrichen, um den Anschein zu erwecken, die Richter hätten nichts mit ihren Parteien zu tun.

Der Fall Donzallaz ist ein Missverständnis

Doch Donzallaz hat im UBS-Fall durchaus im Sinn der SVP entschieden, und zwar in jenem von SVP-Finanzminister Ueli Maurer. Es war nämlich dessen Eidgenössische Steuerverwaltung, die sich für die Datenlieferung einsetzte, vor der Vorinstanz aber eine Niederlage gegen die UBS erlitt und den pikanten Fall vor das Bundesgericht zog. Donzallaz liess sich schliesslich von der Argumentation von Ueli Maurers Topjuristen überzeugen. Der Bundesrat hätte das Verfahren stoppen können, doch er intervenierte nicht.

Donzallaz bei seiner ersten Wahl zum Bundesrichter 2008. Keystone

Es gibt noch ein zweites Missverständnis. In der SVP wird der Fall Donzallaz als Betriebsunfall dargestellt. Es heisst, er sei gar nie ein richtiger SVPler gewesen, sondern 2008 bei seiner ersten Wahl zum ordentlichen Bundesrichter nur aus Opportunität für die Partei angetreten. Er habe eigentlich für die CVP kandidieren wollen, dort aber keine Chance gehabt.

Donzallaz hat jedoch eine lange SVP-Vergangenheit. Er trat schon in den Jahren 2000 und 2001 als Kampfkandidat für die SVP bei Bundesrichterwahlen an. Er war zwar erfolglos, doch er hatte stets prominente Fürsprecher der Zürcher SVP. Schwergewichte wie Walter Frey und Christoph Blocher setzten sich persönlich für ihn ein.

Kein richtiger SVPler? Ein halber? Oder doch ein ganzer?

Donzallaz trat in den 00er-Jahren bei juristischen Problemen zudem als Anwalt der SVP Wallis und des damaligen Präsidenten Oskar Freysinger persönlich auf. Er war mit der Partei eng verbunden und wählte damals den Rechtsaussenpolitiker Jean-Luc Addor zu seinem Kanzleipartner, der inzwischen für die SVP im Nationalrat sitzt und immer noch eine Facebook-Seite zur Wiedereinführung der Todesstrafe betreibt.

Donzallaz wird im Dezember wohl von allen Parteien ausser der SVP zum höchsten Richter gewählt werden. Dabei steht er der SVP gleich nahe wie der abtretende Bundesrat Maurer. Das erklärt auch, weshalb der Richter trotz allem an seiner Parteimitgliedschaft festhält.

