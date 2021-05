Bundesgericht Aggressivität im Strassenverkehr nimmt zu – Türke büsst Ausraster mit Ausschaffung Ein Autofahrer versperrt ihm für kurze Zeit den Weg: Der Türke verliert die Nerven und handelt sich einen Landesverweis ein. Die Polizei spricht von einem raueren Klima auf den Strassen. Und ein Verkehrspsychologe erklärt, weshalb Menschen im Strassenverkehr austicken. Kari Kälin 10.05.2021, 13.00 Uhr

Oft eine unfreundliche Geste: Kommunikation via Hupe. Bild: Getty

An einem frühen Montagnachmittag Ende März 2017 nimmt das Unheil seinen Lauf. Ein Türke, unterwegs mit seiner Ehefrau, will seinen Wagen von einem Parkplatz aus auf die Strasse steuern. Da versperrt ihm ein anderer Lenker absichtlich den Weg. Der Türke verliert die Nerven, steigt aus, quittiert die Schikane des anderen Autofahrers mit einem Faustschlag in dessen Gesicht durch die offene Fensterscheibe. Der Kontrahent erleidet eine Jochbogenprellung. Es wird geflucht, es fallen nicht druckreife Worte, der Konflikt kocht weiter.