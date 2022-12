Swisscom: Verwaltungsrätin tritt zurück -grössere Konzernleitung

Bundesbetrieb Rücktritt im Swisscom-Verwaltungsrat ++ Konzernleitung soll erweitert werden ++ Ein Brief irritiert die Bundesräte Der Versuch von Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Staatsvertreter Renzo Simoni als Swisscom-Verwaltungsrat abzuberufen, ist nicht die einzige brisante Entwicklung beim Telekomkonzern. Informationen von CH Media zeigen, was die Pläne sind. Patrik Müller 1 Kommentar 17.12.2022, 13.15 Uhr

«Diese Ankündigung kam für mich wie der sprichwörtliche Blitz aus heiterem Himmel», schrieb Renzo Simoni, nachdem ihm Kommunikationsministerin Simonetta Sommaruga eröffnet hatte, dass sie ihn nicht mehr als Swisscom-Verwaltungsrat sieht. Simoni, der seit 2017 den Mehrheitsaktionär Bund im VR vertritt, hatte das allererste Vier-Augen-Gespräch mit der Bundesrätin überhaupt.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga ist unzufrieden mit Swisscom-Bundesvertreter Renzo Simoni. Keystone

Doch Sommaruga drang zumindest im ersten Anlauf mit ihrem Plan nicht durch. Ob sie am kommenden Mittwoch an ihrer allerletzten Bundesratssitzung die Personalie in die Landesregierung einbringt, ist noch unklar. Ab Januar ist Albert Rösti neuer Kommunikationsminister.

Unklar ist auch, wie Swisscom-Verwaltungsratspräsident Michael Rechsteiner zu Simoni steht. Möchte er ihn weiterhin in seinem Gremium als Bundesvertreter haben oder geht er mit Sommaruga einig, dass er der falsche Staatsvertreter ist? Ein Brief von Rechsteiner an alle sieben Bundesräte - nicht nur Sommaruga und Finanzminister Ueli Maurer - ist zweideutig.

Swisscom-Präsident Michael Rechsteiner folgte auf den langjährigen Präsidenten Hansueli Loosli. AT

Er schreibt darin: «Als Präsident habe ich Renzo Simoni als vollwertiges Mitglied des Verwaltungsrates der Swisscom geschätzt. Gleichzeitig wurde eine direkte Interessenvertretung des Bundes durch Renzo Simoni kaum wahrgenommen. Aus Sicht Swisscom ist es wichtig, dass der Staatsvertreter vom Bundesrat breit getragen wird, damit er die Interessen des Mehrheitsaktionärs angemessen einbringen kann.»

Bundesrat hätte am 16. Dezember beraten sollen

Ein Zeugnis der Unterstützung ist das nicht. Und gemäss Informationen von CH Media haben sich Sommaruga und Rechsteiner - ohne Wissen von Simoni - schon vor längerem über dessen Rolle ausgetauscht. Noch bevor Rechsteiner am 14. Dezember den Brief an die Bundesräte schrieb - an jenem Tag also, als ihn Sommaruga informierte, dass Simoni ihr seinerseits einen Brief geschrieben hatte (dieser datierte vom 12. Dezember).

Rechsteiner kommen die Wirren ungelegen, denn er wollte noch in der Amtszeit von Sommaruga die Zustimmung des Bundesrats zu wichtigen Reformen gewinnen. Er plante dieses Geschäft in die Bundesratssitzung vom 16. Dezember einzubringen, kurz darauf hätte die Öffentlichkeit informiert werden sollen; darüber hatte Rechsteiner den Verwaltungsrat am 8. Dezember in Kenntnis gesetzt. Doch dazu kam es nicht.

Gemäss Informationen von CH Media geht es um mehrere Personalien. So hat eine Verwaltungsrätin der Swisscom ihren Rücktritt eingereicht. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Rechsteiner warb via Sommaruga um Unterstützung durch den Bundesrat für seinen Nachfolgeplan. Er schrieb den sieben Bundesräten: «Als Präsident ist es mir wichtig, dass der Bundesrat diese Anträge mitträgt.»

Konzernleitung soll auf 9 Mitglieder erweitert werden

Bisher nicht bekannt ist zudem, dass die Konzernleitung der Swisscom aufgestockt werden soll. Aktuell hat sie fünf Mitglieder, wobei CEO Christoph Aeschlimann in Personalunion interimistisch auch den Geschäftsbereich Netzwerke und Infrastruktur führt.

Die Konzernleitung der Swisscom. Swisscom-Website

Künftig soll die Konzernleitung neun Mitglieder umfassen. An der Generalversammlung vom 28. März 2023 soll deshalb «die Anpassung der Gesamtvergütung der Konzernleitung» beantragt werden. Das geht nur mit Zustimmung des Bundes, denn dieser hält 51 Prozent der Aktien.

Die Konzernleitung wird durch die geplante Aufstockung teurer. Im Jahr 2021 bezogen die Konzernleitungsmitglieder insgesamt 7,344 Millionen Franken, davon 3,2 Millionen in Form eines Fixlohns. Künftig werden es wesentlich mehr sein.

Die Frage ist, ob der 51-Prozent-Aktionär Bund noch im Dezember entscheidet oder erst im Januar, wenn Albert Rösti (SVP) sein Amt als Chef des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation antritt. Seine Hauptbaustelle wird die Energieversorgung sein, doch unerwartet muss er sich nun auch um den eigentlich gut laufenden Bundesbetrieb Swisscom kümmern, der dem Bund Jahr für Jahr eine halbe Milliarde Franken an Dividenden abliefert.

1 Kommentar Alois Böni vor etwa einer Stunde 2 Empfehlungen Also der ChatBot der Swisscom ist herausgeworfenes Geld. Teures Spielzeug. Wenn Emil noch 40 wäre: da würde er eine tolle Cabaret-Nummer draus machen. 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen