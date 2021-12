FDP-Fraktions-Chef: Folgt eine Frau auf Beat Walti?

Bundesbern FDP-Fraktionspräsidium: Zwei Frauen zeigen Interesse - doch die Westschweizer melden ihren Anspruch an Der Zürcher Beat Walti tritt als FDP-Fraktionspräsident auf die kommende Frühlingssession hin zurück. Westschweizer Nationalräte sagen, nun seien sie an der Reihe. Doch auch zwei Deutschschweizerinnen zeigen Interesse - zumindest vorsichtig. Maja Briner 16.12.2021, 05.00 Uhr

Sie schliessen eine Kandidatur zumindest nicht aus: Olivier Feller, Daniela Schneeberger und Susanne Vincenz-Stauffacher. Bilder: Keystone/ Montage CH Media

Erneut wird bei der FDP ein wichtiger Posten frei: Der Zürcher Beat Walti gibt das Fraktionspräsidium ab. Die Nachfolge könnte spannend werden. Denn die Westschweizer Parlamentarier und Parlamentarierinnen finden, jetzt sei es – endlich! – wieder an der Zeit für einen welschen Fraktionspräsidenten.

«Der letzte war Pascal Couchepin», ruft ein Nationalrat in Erinnerung. Ein Vierteljahrhundert ist das her. Seither war der Posten stets in Deutschschweizer oder Tessiner Hand. Komme hinzu, so der Tenor in der welschen FDP, dass weder Parteipräsident Thierry Burkart noch die Bundesräte Karin Keller-Sutter und Ignazio Cassis aus der Westschweiz stammen.

Hört man sich bei Deutschschweizer FDP-Politikern um, klingt es anders: Die Sprachregion spiele keine Rolle, es müsse einfach der oder die Beste sein, sagen sie. Ein kleiner Röstigraben also. Einig sind sich dagegen alle darin, dass jemand aus dem Nationalrat das Amt übernehmen sollte. Manche sähen auch gerne eine Frau auf dem Posten.

«Eine sehr spannende Aufgabe»

Noch will niemand offiziell den Hut in den Ring werfen, doch mehrere Politikerinnen zeigen vorsichtig Interesse. Die St. Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher schliesst eine Kandidatur nicht aus. «Das Fraktionspräsidium ist eine sehr spannende Aufgabe», sagt sie. Noch sei es aber zu früh, um sich festzulegen.

Die St. Gallerin ist zwar erst seit zwei Jahren im Nationalrat, hat sich jedoch rasch etabliert – und war diesen Sommer als Kandidatin fürs Parteipräsidium gehandelt worden. Sie verzichtete jedoch schliesslich auf eine Kandidatur.

Interesse, aber auch Respekt

Eine weitere Deutschschweizerin, die ein gewisses Interesse signalisiert, ist die Baselbieter Nationalrätin Daniela Schneeberger. «Es ist ein spannender Job», sagt sie. «Ich habe grössten Respekt davor, und deshalb muss ich es mir gründlich überlegen.»

Aus der Westschweiz gilt Olivier Feller als Favorit. Er ist derzeit Vizepräsident der Fraktion – ein gutes Sprungbrett. Der 47-jährige Waadtländer spricht zudem fliessend Schweizerdeutsch.

Andere politische Schwergewichte aus der Westschweiz haben bereits andere Pläne: Isabelle Moret und Frédéric Borloz kandidieren für den Waadtländer Staatsrat; die ehemalige Regierungsrätin Jacqueline de Quattro könnte 2023 auf einen Sitz im Ständerat hoffen. Gegenüber «Le Temps» sagte Feller am Dienstag, das Amt «könnte mich interessieren, falls die Fraktion Interesse an meiner Kandidatur zeigt». Mehr wollte er am Mittwoch nicht sagen.

Mehrere Wechsel in Spitzenpositionen

Die FDP hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Beat Walti das Fraktionspräsidium nach über vier Jahren abgibt. Der Abgang reiht sich ein in eine Serie von Wechseln in Spitzenpositionen: Thierry Burkart folgte als Parteipräsident auf Petra Gössi; Ständerat Damian Müller verzichtete auf das Amt des Wahlkampfleiters; Generalsekretärin Fanny Noghero kündigte.