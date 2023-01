Schlechtes Klima im Bafu: Kritik an Direktion und Führungsstil

Bundesamt für Umwelt Ein «Klima der Angst» und fehlendes Vertrauen: Amtsleitung unter massiver Kritik Eine Umfrage des Personalverbandes des Bundes offenbart tiefe Unzufriedenheit im Bundesamt für Umwelt. Kritik üben die Betroffenen an der Führung und ihrem Stil: Mitarbeitende berichten von Resignation und Motivationsverlust. Hat Simonetta Sommaruga als Departementschefin den Umweltschutz vernachlässigt? Anna Wanner Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Bild: Getty

Dicke Luft im Bundesamt für Umwelt: Die Mitarbeitenden geben an, mit ihrem Arbeitsumfeld unzufrieden zu sein, vor allem mit der Direktion. Das Vertrauen in die Leitung sei beschädigt, die Stimmung im Amt habe sich in den letzten zwei Jahren «merklich verschlechtert». Das ergibt eine Umfrage des Personalverbands des Bundes (PVB), die im August durchgeführt und im Dezember veröffentlicht wurde. Die Mitarbeitenden berichten von Motivationsverlust und Resignation. Es herrsche ein Klima der Angst. 363 von rund 500 Mitarbeitenden haben an der Umfrage teilgenommen. Zwei von drei Befragten nennen die Führung sowie die Führungskultur als Gründe für die schlechte Stimmung.

Die Anschuldigungen wiegen umso schwerer, als klar unterschieden wird zwischen oberster Leitung und direkten Vorgesetzten. Viele Befragte fühlen sich von der Direktion kaum wertgeschätzt, informiert und unterstützt. Der Verband hebt hervor: «Das fehlende Vertrauen zeichnet sich als Kernproblematik deutlich ab.»

Covid kann nicht alles erklären

Barbara Gysi, SP-Nationalrätin und Präsidentin des Personalverbands des Bundes. Bild: Benjamin Manser

Verbandspräsidentin Barbara Gysi sagt, es sei klar: «Die Situation ist nicht gut.» Und das schon länger. Über Mitarbeitende sei dem Verband die anhaltende Unzufriedenheit, Verunsicherung und auch ein gewisses Unbehagen immer wieder zugetragen worden. «Das hat den Ausschlag für eine gross angelegte Umfrage gegeben», so die St.Galler SP-Nationalrätin. Für die negativen Resultate hat sie zumindest teilweise eine Erklärung. «Wir haben gesehen, dass die meisten Mitarbeitenden sich im Team wohlfühlen und sich mit den direkten Vorgesetzten gut verstehen.» Das Problem liege bei der Amtsleitung. Und die habe mitten in der Coronapandemie gewechselt: Katrin Schneeberger trat ihre Stelle im September 2020 an. «Während der Covid-Pandemie zeigten auch andere Bereiche und Bundesämter Mühe, eine gute Führungskultur zu pflegen», sagt Gysi. «Für die neue Chefin im Amt war es wegen der eingeschränkten Kontaktmöglichkeit besonders schwierig, Vertrauen zu den Mitarbeitenden aufzubauen.»

Die Umfrage weist aber auf Mängel in der Führung hin. Die Befragten werfen der Amtsleitung Mikromanagement vor. So würden beispielsweise Dokumente «oft mehrmals zwischen den Hierarchiestufen hin und her» geschickt. Selbst Antworten auf einfache Bürgeranfragen müssten vorgelegt werden – und würden ausgiebig korrigiert. Zu weiterer Verunsicherung führe, dass Richtungsentscheide spät gefällt werden. Gemäss Mitarbeitenden komme es so zu Leerläufen und Demotivation.

Die fehlende politische Duftnote

Doch es geht auch um Politik. Die Bafu-Mitarbeitenden kritisieren, es fehle eine «klare und starke Haltung» sowie Ambitionen für Umweltanliegen. Fachwissen werde oft weniger stark gewichtet als politische Aspekte. Die Unzufriedenheit hat offenbar auch mit der neuen Chefin zu tun. Schneeberger eilt der Ruf voraus, sich weniger für Umweltanliegen einzusetzen, als ihre beiden Vorgänger Marc Chardonnens und Bruno Oberle.

Katrin Schneeberger ist Direktorin des Bundesamts für Umwelt Bafu. Bild: zvg

So hatte Schneeberger einen doppelt schweren Einstieg: Die studierte Volkswirtin und Geografin wechselte während der Coronapandemie. Und sie wechselte vom Bundesamt für Strassen (Astra), wo sie acht Jahre stellvertretende Direktorin war, zum Bafu. Das ist zumindest in der Verwaltung ein Politikum: Das Astra gilt als strassenfreundlich, das Bafu weniger. Ob sich daraus wirklich eine politische Abwehrhaltung der Chefin ableiten lässt? Zumindest hat Schneeberger in früheren Jahren als Generalsekretärin für die Grüne Regula Rytz im Berner Amt für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün gearbeitet – auch nicht eben eine bürgerliche Bastion.

Krise und Lockerung des Umweltschutzes

Bundesrätin Simonetta Sommaruga spricht an einer Medienkonferenz und gibt ihren Rücktritt aus dem Bundesrat auf Ende Jahr bekannt, am Mittwoch, 2. November 2022, in Bern. Bild: Peter Schneider/KEYSTONE

Der Unmut über die politische Ausrichtung und das Fehlen einer klareren Haltung muss auch in den Kontext der aktuellen Krise gestellt werden. Selbst unter der sozialdemokratischen Departementschefin Simonetta Sommaruga mussten die Bafu-Mitarbeitenden gravierende Rückschritte im Umweltschutz hinnehmen. In der Güterabwägung zwischen Stromproduktion und Umweltschutz hatte Letzterer allzu oft das Nachsehen. Sommaruga hat die hart erkämpfte Bestimmung über die Restwassermengen bei Wasserkraftwerken geändert. Der Erhalt der Biodiversität in den Flüssen wird dadurch erschwert, weil nun mehr Wasser in die Stromproduktion fliesst und weniger für die Fische und Kleinstlebewesen übrig bleibt. Zuletzt hat der Bundesrat per Federstrich entschieden, die Luftreinhalteverordnung zu lockern. Aufgrund des Ukraine-Krieges und der unsicheren Versorgungslage mit Gas und Strom könnten plötzlich Chemikalien fehlen, welche die Industrie zur Abgasreinigung benötigt. Aus Umweltperspektive werden wichtige Vorgaben leichtfertig ausgehebelt – wenn auch nur im Notfall und vorübergehend.

Was allerdings nicht in diese Erzählung passt: Wichtige Entscheide für die Stromversorgung hat der Bundesrat erst nach der Bafu-Befragung im August gefällt. Wobei Lockerungen des Umweltschutzes zuvor bereits am Runden Tisch für Wasserkraft oder der Solaroffensive diskutiert wurden.

Der Weg der Besserung

Für PVB-Präsidentin Barbara Gysi steht nun im Vordergrund, dass die Direktion die Ergebnisse anerkannt hat und Hand bietet, die Situation zu verbessern. Amtschefin Katrin Schneeberger wurden die Ergebnisse bereits im Dezember präsentiert. Mit dabei war auch Pascal Hollenstein, seit Oktober Leiter Kommunikation und Mitglied der Bafu-Direktion. Er sagt: «Wir nehmen die Resultate selbstverständlich ernst.» Das Ergebnis komme aber nicht vollständig überraschend. Direktorin Schneeberger habe ihr Amt während der Coronapandemie angetreten. Das Homeoffice-Regime habe die Kommunikation zu Beginn erschwert. Die Aufträge zur Vorbereitung von Massnahmen gegen die drohende Energiekrise hätten das Amt sogleich stark gefordert. Das alles habe eine gewisse Verunsicherung gebracht.

Hinzu komme der erklärte Wille der Direktion, das Amt zu entwickeln. Eine optimierte finanzielle Steuerung soll die Flexibilität des Bafu erhalten und vergrössern. Das Amt soll sich stärker auf seine Kernthemen und -aufgaben fokussieren. «Wir wollen noch deutlicher Prioritäten setzen, unsere Kräfte darauf konzentrieren, wo wir einen Unterschied machen können», sagt Hollenstein dazu.

Der Direktion sei bewusst, dass solche Änderungen auch Verunsicherung und Frustration auslösen können. «Das Bafu hat einen Prozess lanciert, um seine Organisation anzupassen. Da bietet diese Umfrage in gewisser Weise auch eine Chance. Wir wollen jedenfalls alle konstruktiven Stimmen in unser Projekt einbinden. Auch die kritischen», sagt Hollenstein.

Auf eine Besserung setzen auch die Gewerkschaften: Das Bafu müsse nun mit den Beteiligten Massnahmen ergreifen, um die Vertrauensbasis zu verbessern, sagt Gysi und kündigt an, die Entwicklung genau zu verfolgen und in einem Jahr nochmals eine Nachbefragung zu machen.

