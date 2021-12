Wegen Corona: Keine Touristen beim Silvesterchlausen

Brauchtum Im Appenzellerland sind Touristen beim diesjährigen Silvesterchlausen wegen Corona nicht erwünscht Im Gegensatz zum letzten Jahr findet das traditionsreiche Silvesterchlausen im Appenzellerland dieses Jahr statt – die Regierung will aber keine auswärtigen Gäste. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Dürfen dieses Jahr wieder unterwegs sein: Die Silvesterchläuse im Appenzellerland, im Hintergrund der Säntis. Benjamin Manser

Sie gehören in gewissen Ausserrhoder Gemeinden einfach dazu, seit Jahrhunderten schon: Die Silvesterchläuse, die am 31. Dezember und am 13. Januar übers Land ziehen, in schönen bis wild-wüsten Tenues, «Groscht» genannt. Sie zauren, lassen die Schellen erklingen. Und wünschen so ein gutes Jahr.

2020 aber war alles anders: Die Silvesterchläuse mussten zuhause bleiben, auf Anordnung der Regierung von Appenzell-Ausserrhoden, die sich wiederum auf die Corona-Regeln des Bundes berief. Diesen Freitag feiern die Silvesterchläuse nun ihr Comeback, sie dürfen wieder unterwegs sein, trotz angespannter epidemiologischer Lage.

Ein «dringender Appell»

Doch etwas ist anders als in anderen Jahren: Die Touristen, die sonst zahlreich nach Appenzell-Ausserrhoden kommen, um die gelebte Tradition mitzuverfolgen, sollen heuer zuhause bleiben. Das lässt der Regierungsrat in einer Mitteilung verlauten, die ziemlich deutlich daherkommt. Auswärtige Gäste, heisst es darin, «müssen dem Silvesterchlausen gänzlich fernbleiben».

Landammann Dölf Biasotto (FDP) Tobias Garcia

Keine Touristen, nur Einheimische: Wie soll das gehen? Derzeit amtet Dölf Biasotto als Ausserrhoder Landammann und präsidiert damit den Regierungsrat. Der FDP-Politiker sagt, die Mitteilung sei als «dringender Appell» gedacht. Man werde keine Menschen wegweisen, aber die Behörden – auch die Polizei - werden präsent sein und «wo nötig Einfluss nehmen».

Man wolle Menschenansammlungen dieses Jahr aufgrund der Pandemie-Situation und der sich rasch verbreitenden Omikron-Variante verhindern. «Und diese Ansammlungen entstehen insbesondere in den Dorfzentren, wenn die Silvesterchläuse dort auftreten», sagt Biasotto.

Der Landammann, der aus der Chlausen-Hochburg Urnäsch stammt, war als junger Mann selbst als Silvesterchlaus unterwegs. Noch heute kommt er ins Schwärmen, wenn er über diese Zeit spricht. Er erzählt dann von einem «archaischen Grundgefühl», von Kräften, die man nicht begreifen könne, wenn man sie nicht erlebt habe. Die schweren Schellen am Körper. Die Freude der Leute vor ihren Häusern und Höfen über den Neujahrsgruss. Das Glas Wein als Dank, das nicht immer gut ist und doch immer schmeckt.

Als das Silvesterchlausen letztes Jahr ausfiel, musste Biasotto einstecken

Biasotto weiss, was das Silvesterchlausen den Leuten in seinem Kanton bedeutet. Und er musste im letzten Jahr nach der Absage einiges einstecken. Es gab Silvesterchläuse, die dazu aufriefen, das Verbot der Regierung zu ignorieren. Doch die grosse Mehrheit hielt sich an das Verbot. Bald machte auch eine Karikatur die Runde. Sie zeigte Landammann Biasotto als Appenzeller Sennenhund, auf dem Kopf die tätschelnde Hand von Bundesrat Alain Berset, unter einem Bein Silvesterchläuse, die vom Hund, also Biasotto, angepinkelt werden. Dazu das Lob von Berset: «Gut gemacht, Dölfli!»

Der Landammann sagt, das sei eine hoch emotionale, schwierige Zeit gewesen. Hat sie auch den Entscheid beeinflusst, heuer auf eine Absage zu verzichten – und dafür einfach die Leute aus der Fremde auszuladen? Nein, sagt Biasotto. «Wir haben uns für den Appell entschieden, weil uns die Gesundheit unserer Gäste und der Bevölkerung von Ausserrhoden wichtig ist.» Man wolle damit vermeiden, dass die drohenden Menschenansammlungen zu Ansteckungen führen.

Die Ausserrhoder Silvesterchläuse tun sich schon länger schwer mit den vielen Auswärtigen, die an ihren grossen Tagen in den Kanton strömen. Manchenorts werden gar Hinweistafeln mit Verhaltensregeln für Touristen aufgestellt. Dass heuer keine Auswärtigen in den Kanton kommen dürfen, sei für die Silvesterchläuse deshalb nicht weiter schlimm, sagt Adrian Höhener, seit vielen Jahren Mitglied einer Chlaus-Gruppe. Es werde nun ein intimerer Silvester, sagt der Teufner.

Für den Tourismus ein Problem

Doch Höhener ist nicht nur Silvesterchlaus, sondern auch Hotelier und Gastronom im Kanton. Und als solcher tut ihm der Entscheid der Regierung weh – auch wenn er betont, dass er ihn nachvollziehen könne. «Diese Tage gehören zu den wichtigsten überhaupt für den Appenzeller Tourismus, vieles hängt an ihnen», sagt Höhener. Carweise fahren die Touristen in die Region, buchen Hotelzimmer, kehren in den Restaurants ein, stellen Fotos in die sozialen Medien und das Appenzellerland so ins Schaufenster. «Da bricht natürlich etwas weg für unseren Tourismus», sagt Höhener, der auch im Vorstand von Gastro Appenzellerland sitzt.

