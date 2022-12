Studium: Immer weniger Deutschschweizer zieht es in die Romandie

Bildung Englisch sticht Französisch aus: Warum weniger Deutschschweizer Jugendliche in der Romandie studieren Französisch ist unbeliebt, deshalb hat die Zahl der Deutschschweizer Studierenden an den Westschweizer Unis einen neuen Tiefstand erreicht. Dabei belegen Studien: Kenntnisse einer zweiten Landessprache bringen mehr Lohn. Julian Spörri, Lausanne Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Studieren in der Romandie? «Non merci!», sagen sich immer mehr Deutschschweizer Jugendliche. Bild: Christian Beutler / Keystone

Internationale Beziehungen in Genf, Maschinenbau an der Eidgenössischen Technischen Hochschule EPFL in Lausanne oder Rechtswissenschaften in Neuenburg: Die Auswahl der Studiengänge an den Westschweizer Universitäten ist vielfältig. Doch Jugendliche aus der Deutschschweiz lassen sich immer seltener für dieses Angebot begeistern, wie aktuelle Zahlen zeigen.

So sind derzeit an der Uni Genf 10 Prozent weniger Studierende aus rein deutschsprachigen Kantonen eingeschrieben als noch vor zehn Jahren. Noch grösser ist der Rückgang an der Universität in Lausanne (-20 Prozent) und im mehrheitlich französischsprachigen Freiburg (-23 Prozent). Die EPFL weist dieses Jahr aus den 18 Deutschschweizer Kantonen nur gerade 24 Einschreibungen für den Bachelor auf – noch bis 2016 gab es Jahrgänge mit teils doppelt so hohen Werten.

Zur Datengrundlage Die Berechnungen basieren auf Zahlen der Universitäten und des Bundesamts für Statistik zum Wohnkanton der Studierenden vor Studienbeginn. Da die Datensätze keine Differenzierung zwischen Sprachgruppen innerhalb von Kantonen ermöglichen, beschränken sich die Aussagen zu den Deutschschweizer Studierenden auf die 18 rein deutschsprachigen Kantone. «Bilingue» Kantone, wie das mehrheitlich deutschsprachige Bern, wurden nicht berücksichtigt.

Die abnehmenden Zahlen überraschen, weil die Unis schweizweit immer mehr Studierende verzeichnen. In der Romandie ist dies dank der Zunahme von welschen und ausländischen Studierenden ebenfalls der Fall. Umso markanter ist folglich der Rückgang des Deutschschweizer Anteils: Im Jahr 2001 machten die 4005 Vertretenden aus rein deutschsprachigen Kantonen knapp 10 Prozent aller Studierenden in der Romandie aus. Im letzten Jahr – aus Neuenburg gibt es noch keine Zahlen für 2022 – waren es noch 2481 was einem Anteil von 4 Prozent entspricht.

Umgekehrt verläuft die Entwicklung in die andere Richtung: Die Zahl der französischsprachigen Studierenden aus den Kantonen Genf, Waadt, Neuenburg und Jura an den Deutschschweizer Unis hat sich in der gleichen Zeitspanne mehr als verdoppelt – von 718 auf 1716.

Welsche Destinationen haben das Nachsehen

Dass sich immer weniger Deutschschweizer Jugendliche für ein Studium in der Romandie entscheiden, hat verschiedene Gründe. So betont die Universität Freiburg, dass katholische Überlegungen bei der Studienortwahl weggefallen seien und es mit der Gründung der Uni Luzern im Jahr 2000 einen neuen Konkurrenten gebe. Die EPFL erwähnt derweil den Wettstreit mit der ETH Zürich.

Ein Erklärungsfaktor, der von verschiedenen Unis aufgeführt wird, betrifft jedoch die ganze Romandie: Die französische Sprache. Die Universität Genf verweist auf die gestiegenen Mobilitätsmöglichkeiten der Studierenden. In diesem Kontext habe man an Deutschschweizerinnen und Deutschschweizern verloren, da diese sich zunehmend für englische Studiengänge entscheiden würden.

«Die Attraktivität der französischen Sprache hat eindeutig abgenommen», heisst es auch seitens EPFL, wo auf Bachelorstufe mehrheitlich auf Französisch und im Master auf Englisch unterrichtet wird. Der Hauptgrund für den Attraktivitätsverlust sei, dass das Französisch in den Sekundarschulen im Tessin und in Deutschschweizer Kantonen an Bedeutung verliere.

«Auch das Aufkommen von zweisprachigen Maturitätslehrgängen Deutsch-Englisch an den Gymnasien ist nicht hilfreich, da die Lernenden englischsprachige Destinationen der Romandie vorziehen.»

Mehrsprachigkeit bringt mehr Lohn

Wirtschaftswissenschaftler François Grin bedauert das Image, das der französischen Sprache anhaftet. «Heute ist die Idee verbreitet, dass nur noch das Englisch zählt», sagt der Professor der Uni Genf, der sich mit der Ökonomie von Sprachen befasst. Eine aktuelle Studie zeige jedoch, dass auch das Beherrschen einer zweiten Landessprache auf dem Schweizer Arbeitsmarkt sehr gefragt sei. Unter sonst gleichen Bedingungen verdienen Männer demnach 8,3 Prozent und Frauen 13,1 Prozent mehr, wenn sie am Arbeitsplatz regelmässig zwei statt nur eine Landessprache gebrauchen.

Die Benutzung des Englischs anstatt einer zweiten Landessprache hat ebenfalls mehr Lohn zur Folge – ein Plus von 20,4 bzw. 14,6 Prozent im Vergleich zu einer Person, die nur eine Sprache gebraucht. Wenn das Englisch und eine zweite Landessprache gleichzeitig verwendet werden, ist der Lohnzusatz sogar noch höher (20,7 bzw. 19,5 Prozent).

Grin betont jedoch, dass das Beherrschen einer zweiten Landessprache nicht nur aus finanzieller Sicht vorteilhaft sei.

«Die Verständigung innerhalb unseres Landes ist ebenfalls ein wichtiger Wert.»

