Schulstart: Margrit Stamm über die wichtige Rolle der Eltern

Bildung Die neue Lehrerin, neue Gspänli, der Schulweg: Erziehungswissenschafterin Margrit Stamm erklärt, weshalb sich Kinder und Eltern auf den Schulstart freuen dürfen Zehntausende Kinder sitzen ab der nächsten Woche wieder in den Schweizer Schulstuben. Margrit Stamm, emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaften, erzählt, wie wichtig es ist, dass Eltern ihren Kindern ein positives Bild über die Schule vermitteln. Kari Kälin Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ihre «enorm strenge» Primarlehrerin hat Margrit Stamm dazu inspiriert, selber Lehrerin zu werden. Bild: Iris Krebs

Auf was dürfen sich Kinder und Eltern freuen? Was nützen Hausaufgaben? Ist mein Kind verloren, wenn es den Sprung ans Gymnasium verpasst? Margrit Stamm (70), emeritierte Professorin für Erziehungswissenschaften und Leiterin des Forschungsinstituts Swiss Education in Aarau, äussert sich zum Schulstart.

Margrit Stamm, sind Sie gerne zur Schule gegangen?

Margrit Stamm: Ja. So gerne, dass ich Primarlehrerin wurde. In der ersten Klasse hatte ich eine ältere, alleinstehende Lehrerin, die enorm streng war. Ich glaube, ich war ihr sympathisch, weil ich damals ein sehr angepasstes Mädchen war. Das war ich mir von meinem Elternhaus gewohnt. Es faszinierte mich, wie sie, eine Art weiblicher Napoleon, uns mit ihrer Aura durch den Unterricht führte. Ich bewunderte sie für ihre wunderschöne Handschrift, ihre tollen Wandtafelzeichnungen.

Waren Sie auch so streng als Lehrerin?

Ich hatte eine klare Linie. Ich habe gewisse Regeln aufgestellt und sie durchgesetzt. Auf der anderen Seite war ich eine der ersten Lehrerinnen, die den Kindern am Mittwochnachmittag nie Hausaufgaben gab. Das war damals revolutionär. Ich habe versucht, den Schülern Selbstwirksamkeit beizubringen. Etwas freut mich sehr: Die Schülerinnen und Schüler meiner Primarklasse in Greifensee laden mich immer noch zu ihrer Klassenzusammenkunft ein.

Hausaufgaben sind ein grosses Thema: Nützen sie etwas oder könnten wir sie getrost abschaffen?

Ich würde sie nicht abschaffen. Wir sollten aber sicherstellen, dass die Kinder selber für die Hausaufgaben verantwortlich sind. Heute ist es oft so, dass Eltern die Pflicht haben, die Kinder bei den Hausaufgaben zu begleiten. Unsere Studien zeigen, dass Mütter manchmal sogar ihr Arbeitspensum reduzieren, um ihren Kindern helfen zu können. Die Unterstützung ist aber sehr stark ans Milieu geknüpft. Kinder sind benachteiligt, wenn ihre Eltern keine Zeit haben oder nicht die Fähigkeiten, um sie zu unterstützen. Solche Kinder sollten bei den Hausaufgaben gezielte Hilfe in einem schulischen Rahmen erhalten.

Worauf dürfen sich Kinder an ihrem ersten Schultag am meisten freuen?

Auf die neue Lehrerin oder den neuen Lehrer, die sich in den meisten Fällen sehr gut auf ihre Aufgabe mit den Schulneulingen vorbereiten. Dann natürlich auf die Gspänli; in der Schule werden Freundschaften geknüpft, die vielleicht ein ganzes Leben lang halten. Zudem lernen Kinder viel Spannendens, sie machen mit an Schulprojekten, dürfen kleine Präsentationen machen, von ihren Hobbys erzählen. Der Schulweg und der Pausenplatz sind ein wichtiger Ort der Sozialisation. Hier schliessen Kinder Bekanntschaften, entdecken Geheimwege. Über all dies dürfen sich Eltern freuen. Doch wichtig ist: Sie müssen loslassen können und ihrem Nachwuchs Autonomie gewähren.

Welche Voraussetzungen sind nötig, damit Kinder den Schulstart und die Schule positiv erleben?

Eltern müssen sich bewusst sein, welch zentrale Rolle sie bei diesem Thema spielen. Aus unserer Forschung wissen wir: Es ist wichtig, dass Eltern positiv über die Schule sprechen und den Kindern vermitteln, dass sie diese Herausforderung meistern können und auf die Unterstützung der Eltern zählen können, wenn es ihnen nicht so gut läuft. Eltern, die selber schlechte Schulerfahrungen gemacht haben, schwören manchmal Ängste hervor, welche die Kinder verinnerlichen. Das wirkt sich negativ auf die Schullaufbahn aus.

Was kann man tun, wenn Kinder Angst vor der Schule haben?

Eltern dürfen nicht einknicken und ihr Kind zu Hause lassen, wenn es gerade keine Lust hat, in die Schule zu gehen. Eltern sollten selber Zuversicht ausstrahlen, die Kinder positiv verstärken und sie entsprechend begleiten. Dazu brauchen sie Zeit, viel Geduld und auch eine Portion Gelassenheit. Ein schönes Ritual ist auch, den Kindern auf den ersten Schultag hin einen Talisman mitzugeben, zum Beispiel eine Kette am Handgelenk, die signalisiert: «Wir glauben an dich.»

Sollten Eltern in den Ferien mit den Kindern Schulstoff üben?

Gemäss internationalen Studien ist das sehr verbreitet. In Deutschland zum Beispiel machen das 60 Prozent der Eltern, eher die gut situierten. Ich vermute, dass sich die Situation in der Schweiz ähnlich präsentiert.

Braucht es ergo Sommerlerncamps, Lerncoaches und Nachhilfeunterricht?

Dagegen habe ich grosse Vorbehalte. Kinder brauchen wie Erwachsene Erholungsphasen, in denen sie Abstand vom Alltag nehmen können. Es schadet aber sicher nichts, wenn man vielleicht gegen Schluss der Ferien etwas Zeit reserviert, in der Kinder Schulstoff üben. Mit kleinen Lerneinheiten gewöhnen sie sich wieder an den Schulrhythmus. Wichtig dabei ist, dass die Kinder die Themen partnerschaftlich mitbestimmen können. Wir müssen aber aufpassen, und zwar deshalb, damit sie nicht zu sehr mit den Themen gequält werden, die ihnen besonders zuwider sind. Kinder müssen auch ihrer Stärken ausleben können.

In der internationalen Forschung spricht man vom «Sommerlocheffekt»: Kinder vergessen während der Ferien einen grossen Teil des Schulstoffs. Können wir das in Kauf nehmen?

Es kommt auf die Dauer der Ferien an und hängt von der Familiensituation ab. Bei Kindern von bildungsaffinen Eltern, die Unterstützung bieten können, können wir es in Kauf nehmen. Viele Schulen sind sich bewusst, dass sie nach den Ferien die Kinder zuerst wieder an den Schulbetrieb gewöhnen müssen. Ein Problem sehe ich, wenn zum Beispiel Kinder aus benachteiligtem Elternhaus sechs oder sieben Wochen lang Ferien in ihrem Heimatland verbringen und dort nur die Heimatsprache sprechen. Dann müssen sie in der Schule wieder fast von vorne beginnen. Wie man dieses Problem lösen kann, ohne das Privatleben der Familien zu beschneiden, weiss ich auch nicht. Vielleicht könnte man sie ermuntern, während der Ferien längere Zeit in der Schweiz zu bleiben. Aber das ist eine politische Frage, zu der ich nicht Stellung nehmen kann.

Ein grosses Thema ist die Übertrittsfrage: Ist mein Kind verloren, wenn es nicht den Sprung ans Gymnasium schafft?

In den Medien wird tatsächlich oft dieses Bild vermittelt. Vor allem für die privilegierte Mittelschicht fühlt es sich wie eine Niederlage an, wenn der Nachwuchs nicht ins Gymnasium geht. Das Bildungssystem ist seit vielleicht 15, 20 Jahren geprägt von einem Trend zur Akademisierung. Bildungsaffine Eltern passen sich dem System an und versuchen, ihre Kinder fit fürs Gymnasium zu machen. Für viele Berufe braucht es neu die Matura. Ich finde es falsch, die Eltern als zu überambitionierte Sündenböcke abzustempeln.

Werden die richtigen Kinder ans Gymnasium geschickt?

Eine Tatsache ist, dass Kinder aus benachteiligtem Milieu, die intelligent und akademisch interessiert sind, selten das Gymnasium besuchen. An deren Plätzen sitzen umgekehrt viele Kinder, die von ihren Eltern ins Gymnasium gepusht werden, aber in einer Berufslehre besser aufgehoben wären. Die Zürcher ETH-Professorin und Lernforscherin Elsbeth Stern spricht von 30 Prozent, die intelligenzmässig eigentlich nicht ans Gymnasium gehörten.

Ist das Bildungssystem falsch justiert?

Ich rate der Bildungspolitik, etwas über die Bücher zu gehen. Braucht es wirklich eine Matura, um Hebamme oder Kindergärtnerin zu werden? Meiner Meinung nach ist das Bildungssystem zu stark auf die Akademisierung ausgerichtet. Man vermittelt Handwerkern die Botschaft, dass sie später via Berufsmatura und Fachhochschule immer noch einen akademischen Titel erlangen können – doch die enormen Möglichkeiten der höheren Berufsbildung bleiben aussen vor. So wird die Berufslehre abgewertet. Deshalb drängt sich die Frage auf: Hat der Fachkräftemangel nicht auch etwas mit der Akademisierung zu tun, mit der Tatsache, dass begabte Handwerker oder Pflegefachkräfte irgendwo in der Berufsbürokratie landen anstatt an der Front tätig sind? Der höheren Berufsbildung gebührt mehr Wertschätzung. Man kann sich in einem Beruf weiterentwickeln, ohne dass es dafür akademische Weihen braucht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen