Bildergalerie Als Gardi Hutter auf dem Hochseil der Politik tanzte: die Frauensession 1991 in Bildern Zwei Tage lang ist Frauensession in Bern: 246 Teilnehmerinnen machen Politik, für einmal ohne Männer. Das war vor 30 Jahren schon einmal so, damals hatte Clownin und Feministin Gardi Hutter einen legendären Auftritt im Nationalratssaal. Simone Morger Jetzt kommentieren 29.10.2021, 11.17 Uhr

Rund 280 Frauen nahmen an der ersten Frauensession am 7. und 8. Februar 1991 teil. Keystone/Alessandro della Valle Darunter bedeutende Kämpferinnen für Frauenrechte: Zum Beispiel die ehemalige CVP-Nationalrätin Elisabeth Blunschy, die die Session leitete. Keystone Oder Lilian Uchtenhagen, SP-Politkerin und Nationalrätin. Keystone Links die ehemalige CVP-Nationalraetin Elisabeth Blunschy im Gespräch mit Nationalrätin Judith Stamm, CVP Luzern. Im Hintergrund Ständerätin Josi Meier. Keystone/Alessandro della Valle Clownin und Feministin Gardi Hutter. Keystone Sie hatte im Nationalratssaal einen legendären Auftritt. Keystone/Karl-Heinz Hug Keysstone/Karl-Heinz Hug Doch noch ein Mann: Der damalige Bundespräsident Flavio Cotti hiess die Frauen in seiner Ansprache unter der Bundesratskuppel willkommen. Keystone/Alessandro della Valle Ebenfalls zur Eröffnung gab es ein Streichkonzert. Keystone/Alessandro della Valle Keystone/Alessandro della Valle Keystone/Alessandro della Valle Keystone/Alessandro della Valle Keystone/Alessandro della Valle Keystone/Alessandro della Valle Gardi Hutter nimmt die Besen in die Hand. Keystone/Alessandro della Valle Keystone/Alessandro della Valle Und wagt sich hoch hinaus. Keystone/Alessandro della Valle Keystone/Karl-Heinz Hug Keystone/Karl-Heinz Hug Keystone/Alessandro della Valle Keystone/Alessandro della Valle Keystone/Alessandro della Valle Keystone/Alessandro della Valle Keystone/Alessandro della Valle Keystone/Alessandro della Valle Keystone/Alessandro della Valle

Es sind bedeutende Frauen, die sich damals im Bundeshaus versammelten: Elisabeth Blunschy oder Lilian Uchtenhagen zum Beispiel, Politpionierinnen, Kämpferinnen für das Frauenstimmrecht (damals) und die Gleichberechtigung (immer noch). Am 7. und 8. Februar 1991, genau 20 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz auf nationaler Ebene, trafen sich rund 280 Frauen zur ersten Frauensession im Bundeshaus in Bern.

Neben aktiven und ehemaligen Parlamentarierinnen nahmen auch Delegierte von Frauenverbänden und Besucherinnen aus dem Ausland teil. Und eine Clownin. «Schweizer Clown-Komödiantin balanciert im Bundeshaus zu Bern auf dem Hochseil der Politik», lautet die Bildunterschrift bei der Agentur Keystone, die die historischen Bilder aus aktuellem Anlass zusammengestellt hat.

«Witzige Feministin»

Es ist ein legendärer Auftritt, der auch in Hutters Biografie eine Rolle spielt. «Gardi Hutter ruft, als Wäscherin Hanna, in den Saal: ‹Meine Damen, mir scheint, Sie haben noch nie einen Besen in der Hand gehabt.›» So zitiert der Tagesanzeiger daraus. Ihre Biografin schreibt dazu: «Gardi Hutter ist nicht nur die lustigste Schweizerin, sie ist auch die witzigste Feministin.»

Jetzt, 30 Jahre nach der ersten Frauensession und 50 Jahre nach dem Ja zum Frauenstimmrecht, versammeln sich erneut 246 Schweizer Politikerinnen und Frauenrechtlerinnen zu Frauensession in Bern. «Es ist wichtig, die Pionierinnen zu würdigen», sagt Kathrin Bertschy, die oberste Frauenlobbyistin des Landes.