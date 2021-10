Bilaterales Verhältnis Wie weiter mit der EU? Die Schweiz soll eine Strom-Neat für Europa bauen, fordert «Die Mitte» Der Strom werde die nächste grosse Baustelle im Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU, sagt Mitte-Präsident Gerhard Pfister. Er will, dass die Schweiz eine pionierhafte Vorleistung für Europa erbringt. Othmar von Matt Jetzt kommentieren 12.10.2021, 05.00 Uhr

«Die Bundesräte sprechen viel zu wenig gemeinsam über ihre Aussenpolitik»: Gerhard Pfister, Präsident «Die Mitte». Keystone (Zug, 11. September 2021)

Das Interview findet im «Journalisten-Zimmer» des Bundeshauses statt. Hier haben früher viele Bundesräte ihren Rücktritt erklärt.

Die Mitte hat wesentlich für das Nein zum Rahmenabkommen gesorgt. War das richtig?

Gerhard Pfister: Der Entscheid des Bundesrats war richtig, ehrlich und schuf Klarheit. Der Bundesrat kam zur Einsicht, dass er mit diesem Rahmenabkommen nicht weiterkommt. Die EU hat es verdient, dass die Schweiz aufhört mit jahrelangem «So-tun-als-ob».

Wie soll es weitergehen?

Genau das sagt der Bundesrat eben nicht. Er spricht zwar von einem strukturierten Dialog. Nur: Was bedeutet das? Entscheidend ist nicht wie, sondern worüber man spricht. Der Bundesrat und vor allem das Aussendepartement haben die Bereiche nicht definiert, in denen die Schweiz ein vitales Interesse mit der EU hat. Noch etwas.

Was?

Die Bundesräte sprechen viel zu wenig gemeinsam über ihre Aussenpolitik. Die einzelnen Departemente sehen sich zu wenig auch als «europäische Departemente», die Interessen haben mit der EU. Das gilt vor allem für Simonetta Sommaruga. Sie verantwortet mit der Stromfrage eines der zentralsten europäischen Dossiers. Hier muss eine gemeinsame Aussenpolitik des Bundesrats erkennbar sein.

Der Strom hat für Sie also Priorität im Verhältnis mit der EU?

Genau. Beim Strom haben wir die nächste grosse Baustelle. Mitte-Ständerat Benedikt Würth fordert in einer Interpellation die Deblockierung der Stromverhandlungen mit der EU. Und Mitte-Ständerat Beat Rieder macht inhaltlich einen interessanten Vorschlag: Die Schweiz soll eine Art Strom-Neat für die EU bauen.

Mit einer Strom-Neat würden viele Hochspannungsmasten verschwinden. Keystone

Wie kommt Rieder darauf?

Die EU hat vitale Interessen bei der Elektrizität. Sie will den Strom sicher durch ganz Europa transportieren, und es ist für sie nicht attraktiv, sich um die Schweiz herum zu organisieren. Auch wenn sie genau das tut. Hier soll die Schweiz mit einer Vorleistung einhaken: Sie soll bildlich gesprochen eine Strom-Neat für die EU bauen. Genauso, wie sie das schon im Verkehr gemacht hat. Im Gegenzug könnte die Schweiz einfordern, dass sie von der EU in Sachen Netzstabilität und Versorgungssicherheit gerade im Winter als Partnerin auf Augenhöhe behandelt wird. Sie könnte so ihre Vernetzung im europäischen Stromnetz auch in Zukunft sicherstellen.

Wie soll eine solche Strom-Neat aussehen?

Die Swissgrid, die das Schweizer Übertragungsnetz verantwortet, plant bereits verschiedene Projekte. So will sie Höchstspannungsleitungen unter die zweite Autobahnröhre verlegen, die durch den Gotthard gebaut wird. Sie sollen die alten Leitungen ersetzen, die 1930 über den Gotthardpass gebaut wurden. Das Netz müsste dann natürlich auch noch bis Basel und Chiasso ausgebaut werden. Es gibt aber noch ein zweites Swissgrid-Projekt.

Die Strom-Neat würde durch den Gotthard führen - von Basel nach Chiasso. CH Media

Welches?

Auch im geplanten Grimselbahntunnel zwischen Innertkirchen (BE) und Ulrichen (VS) sollen Höchstspannungsleitungen verlegt werden. Damit soll die wachsende Stromproduktion aus den Kantonen Bern, Wallis und Tessin besser in die Ballungszentren des Mittellands transportiert werden. Damit würde die Nord-Süd-Verbindung weiter verstärkt.

Wie hoch wären die Kosten einer solchen Strom-Neat?

Sie wären sicher erheblich. Man darf aber nicht vergessen: Wir haben ja auch die Neat für Europa gebaut. Im Strommarkt hätten vor allem Deutschland und Italien ein Interesse an einer solchen Netzverstärkung in der Schweiz.

Weshalb?

Deutschland möchte endlich den Strom der Windpärke im Norden besser in den Süden transportieren können. Und Italien ist heute weitgehend auf den Import von Strom aus Frankreich angewiesen. Sobald es in Europa einen Engpass gibt in der Stromversorgung, ist sich jedes Land selbst am nächsten. Das hat uns die Pandemie gelehrt. Deshalb könnte die Schweiz als zuverlässige Partnerin eine wichtige Rolle spielen: Sie stellt für Europa eine Art Strom-Neat zur Verfügung, die den Strom auch garantiert transportiert. Das wäre eine klare Vorleistung der Schweiz für die Netzstabilität in Europa.

Für die Wissenschaft ist Horizon zentral. Wie sieht es hier aus?

Zuerst sagte die EU, Horizon gebe es nur mit einem Rahmenabkommen. Dann sprach sie nur noch davon, dass der Kohäsionsbeitrag zwingend sei. Er ist jetzt gesprochen. Ich hoffe, dass die EU nun Wort hält – aber ich habe leider meine Zweifel daran.

Weshalb?

EU-Vizekommissar Maros Sefcovic twitterte noch am selben Abend, als das Parlament den Kohäsionsbeitrag freigab, die EU erwarte einen nächsten Beitrag. Er übersieht dabei, dass ein nächster Beitrag – wenn überhaupt – nicht mehr über das Osthilfegesetz möglich sein wird. Es braucht ein neues Gesetz mit Referendumsmöglichkeit. So läuft das in einer direkten Demokratie.

Zentrales Problem beim Rahmenabkommen war die Streitschlichtung. Wie soll das gelöst werden?

Ständerat Benedikt Würth bringt eine Idee ein, die wir uns ernsthaft überlegen müssen: Die Streitschlichtung soll in Zukunft sektoriell gestaltet werden. Im Strombereich könnten zum Beispiel die beiden Regulationsbehörden einen Mechanismus ausarbeiten: die Schweizer Stromaufsicht Elcom und die europäische Energieregulierungsbehörde Acer. Damit würden die technischen Probleme von Fachgremien auf technischer Ebene gelöst und dem Einfluss der Politik weitgehend entzogen. Das wäre souveränitätspolitisch ein sehr grosser Fortschritt.

Nur: Tritt die EU auf eine solche Idee ein?

Das ist die grosse Frage. Das hängt davon ab, ob der Realismus in der EU wächst. Die EU muss weg von der Denkweise, jedes europäische Land sei entweder ein Austritts- oder ein Eintrittskandidat. Der EU fehlt ein Konzept für souveräne Drittstaaten in Europa. Das sollte sie entwickeln.

Sonst sehen Sie Probleme?

Ich denke an Serbien und Mazedonien, die Länder des Westbalkans. Die EU sieht sie nur noch als theoretische Beitrittskandidaten und macht ihnen keine konkreten Zusagen. Das führt dazu, dass diese Länder in die Arme Chinas getrieben werden.

«Die Mitte» gibt es seit Anfang 2021. Wie ist Ihre Bilanz?

Die Fusion mit der BDP ist vollzogen. Schon über 20 Kantonalparteien haben den Namen gewechselt. Das konnten wir so nicht erwarten und ist sehr erfreulich. Selbst eher konservative Kantonalparteien haben den Namen bereits angepasst.

«Der neue Name erleichtert den Zugang zu unserer Partei»: Präsident Pfister, zehn Monate nach der Fusion von CVP und BDP zu «Die Mitte». Keystone (Bern, 29. Juni 2020)

Und wie kommt «Die Mitte» in der Öffentlichkeit an?

Es ist das eingetroffen, was ich mir als ersten Schritt erhofft habe – nur in viel grösserem Ausmass. Der neue Name erleichtert den Zugang zu unserer Partei. Die «junge Mitte» hat seit dem Namenswechsel über 500 neue Mitglieder gewonnen, so viele wie keine andere Jungpartei. Kantonalparteien im Wahlkampf melden uns, dass es mit dem neuen Namen wesentlich leichter sei, neue Kandidierende zu motivieren. Es herrscht Aufbruchstimmung in unserer Partei.

Jetzt müssen Inhalte folgen?

Genau. Wir sind bei der inhaltlichen Profilierung weiter als vor vier Jahren. Wir haben zwei Volksinitiativen gegen die Diskriminierungen der Ehe bei den Steuern und der AHV in Vorbereitung. Wir haben unsere Volksinitiative gegen die explodierenden Gesundheitskosten im Parlament. Wir übernahmen im bürgerlichen Lager den Lead in allen sozialen Fragen: Krankenkasse, Gesundheitspolitik, Sozialpolitik. Wir haben uns als bürgerliche Partei mit sozialer Verantwortung positioniert. Dies müssen wir nun konsequent ausbauen.

Was ist das Ziel für die Wahlen 2023?

Wichtig ist, dass wir beim Wähleranteil zulegen und gleichzeitig Sitze gewinnen. Dank der Fusion sind wir in jenen Kantonen deutlich besser vertreten, in denen die CVP schwach war

Ist der Bundesratssitz in Gefahr?

Absolut nicht. Wir sind vom Verlust des einen Sitzes meilenweiter entfernt als andere Parteien vom Verlust des zweiten Sitzes.

Sie denken an SP und FDP?

Rein mathematisch ja. Ich sage aber auch, dass wir keine Bundesräte abwählen. Und dass sowohl drei Sitze für Links wie auch vier Sitze für Rechts zu viel sind.

Kann die SVP bei einem Rücktritt Probleme bekommen? Weil sie zu wenig konkordant auftritt?

Rein numerisch ist die SVP jene Partei, die Anspruch hat auf zwei Sitze. Es wird aber schon eine Rolle spielen, ob ihre Kandidierenden bereit sind, sich in die Kollegialität einzufügen. Da gibt es bei uns viele Fragen.

Was wäre, wenn Magdalena Martullo-Blocher kandidiert?

Wenn sich die SVP sicher sein will, dass ihre offiziell Kandidierenden gewählt werden, muss sie Personen mit realistischen Chancen vorschlagen. Für mich gibt es keinen Grund, eine SVP-Kandidatur nicht zu unterstützen, wenn er oder sie zusagt, sich als Bundesrat wie Guy Parmelin zu verhalten. Bundespräsident Parmelin agiert tadellos kollegial.